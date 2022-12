von Sergej Jurtaev (Freitag, 02.12.2022 - 12:36 Uhr)

Nachdem ihr die drei Storys in Pokémon Karmesin und Purpur abgeschlossen habt, erwartet euch „Die Reise zum Ursprung“. Das ist der vierte Handlungsstrang, der euch in den Schlund von Paldea (Zone Null) führt und die Geschichte abschließt. Am Ende müsst ihr Professor Antiqua bzw. Futurus bekämpfen, die sehr starke Teams haben. Wir helfen euch dabei, die letzte Herausforderung zu bestehen.

Professor Antiqua bzw. Professor Futurus sind die Endgegner in Pokémon Karmesin und Purpur. (Bildquelle: Nintendo)

Der Weg durch Zone Null

In Zone Null angekommen, müsst ihr euch bis zum Labor Null, dem tiefsten Punkt des Schlunds vorkämpfen. Auf dem Weg dorthin gilt es vier Observationsstationen zu betreten, wo ihr Schlösser entriegeln müsst, um so den Eingang von Labor Null zu öffnen. Eure Karte zeigt euch leider keine detaillierte Ansicht von Zone Null an, aber das ist nicht so wild, da der Weg sehr linear ist. Bevor ihr die Observationsstationen betreten könnt, erwartet euch meistens ein Kampf gegen ein oder mehrere Paradox-Pokémon, wie wir nachfolgend zusammenfassen:

Vor Observationsstation 1

Pokémon Level Typ Schwächen Lumiflora 62 Gestein/Gift • Boden

• Wasser

• Psycho

• Stahl

Vor Observationsstation 2

Pokémon Level Typ Schwächen Brüllschweif

(in Pokémon Karmesin) 62 Fee/Psycho • Gift

• Geist

• Stahl Eisenbündel

(in Pokémon Purpur) 62 Eis/Wasser • Kampf

• Pflanze

• Elektro

• Gestein

Vor Observationsstation 3

Pokémon Level Typ Schwächen Riesenzahn

(in Pokémon Karmesin) 63 Boden/Kampf • Wasser

• Flug

• Pflanze

• Psycho

• Eis

• Fee Eisenrad

(in Pokémon Purpur) 63 Boden/Stahl • Feuer

• Kampf

• Wasser

• Boden

Vor Labor Null

Pokémon Level Typ Schwächen Riesenzahn

(in Pokémon Karmesin) 64 Boden/Kampf • Wasser

• Flug

• Pflanze

• Psycho

• Eis

• Fee Wutpilz

(in Pokémon Karmesin) 64 Pflanze/Unlicht • Käfer

• Feuer

• Kampf

• Flug

• Gift

• Eis

• Fee Flatterhaar

(in Pokémon Karmesin) 64 Geist/Fee • Geist

• Stahl Eisenrad

(in Pokémon Purpur) 64 Boden/Stahl • Feuer

• Kampf

• Wasser

• Boden Eisenhand

(in Pokémon Purpur) 64 Kampf/Elektro • Boden

• Psycho

• Fee Eisenhals

(in Pokémon Purpur) 64 Unlicht/Flug • Elektro

• Gestein

• Eis

• Fee

Professor Antiqua-KI besiegen

Die KI von Professor Antiqua fordert euch in Pokémon Karmesin zum Kampf heraus. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Habt ihr schließlich alle Hindernisse überwunden und Labor Null erreicht, werdet ihr von Professor Antiqua bzw. Futurus empfangen. Es stellt sich heraus, dass von ihnen nur noch eine KI übrig ist. Im weiteren Verlauf müsst ihr gegen die KI antreten. Antiquas Team besteht aus folgenden Pokémon:

Pokémon Level Typ Schwächen Kriechflügel 66 Käfer/Kampf • Flug

• Feuer

• Psycho

• Fee Brüllschweif 66 Fee/Psycho • Gift

• Geist

• Stahl Wutpilz 66 Pflanze/Unlicht • Käfer

• Feuer

• Kampf

• Flug

• Gift

• Eis

• Fee Flatterhaar 66 Geist/Fee • Geist

• Stahl Sandfell 66 Elektro/Boden • Wasser

• Pflanze

• Boden

• Eis Donnersichel 67 Drache/Unlicht • Fee

• Kampf

• Eis

• Käfer

• Drache

Professor Futurus-KI besiegen

Die KI von Professor Futurus fordert euch in Pokémon Purpur zum Kampf heraus. (Quelle: Screenshot spieletipps)

In Pokémon Purpur ist Professor Futurus bzw. seine KI der letzte Endboss. In der nächsten Tabelle fassen wir alle Informationen zu den gegnerischen Pokémon zusammen:

Pokémon Level Typ Schwächen Eisenfalter 66 Feuer/Gift • Boden

• Wasser

• Psycho

• Gestein Eisenbündel 66 Eis/Wasser • Kampf

• Pflanze

• Elektro

• Gestein Eisenhand 66 Kampf/Elektro • Boden

• Psycho

• Fee Eisenhals 66 Unlicht/Flug • Elektro

• Gestein

• Eis

• Fee Eisendorn 66 Gestein/Elektro • Boden

• Kampf

• Wasser

• Pflanze Eisenkrieger 67 Fee/Kampf • Flug

• Gift

• Psycho

• Stahl

• Fee

Koraidon und Miraidon besiegen

Abschließend müsst ihr euch dem Paradiesschutzprotokoll entgegenstellen, das Koraidon bzw. Miraidon auf Level 72 in den Kampf schickt. Das ist glücklicherweise ein geskripteter Kampf, sodass ihr das Schwierigste bereits hinter euch habt.

Euer Reit-Pokémon ist der Schlüssel für den Sieg in diesem Kampf. (Quelle: Screenshot spieletipps)

In dem Kampf könnt ihr erst einmal nichts machen. Nachdem ihr zweimal versucht, „Kampf“ oder „Flucht“ auszuwählen, wird unter „Pokémon“ euer eigenes Koraidon bzw. Miraidon unten links aufleuchten (siehe Bild oben). Ihr könnt das Legendäre Pokémon nun in den Kampf schicken und werdet nach einigen Runden und einer Terakristallisierung gewinnen. Danach folgt das Ende von Pokémon Karmesin und Purpur – Glückwunsch!

