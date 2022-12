von Josua Schneider (Dienstag, 06.12.2022 - 17:07 Uhr)

In Marvel's Midnight Suns entdeckt ihr Hiram Shaws Kirche, nachdem ihr das zweite Wort der Macht gelernt habt. In diesem Guide erklären wir euch, wie ihr das Rätsel dieses Gebäudes löst und welche Belohnung euch dafür erwartet.

Hiram Shaws Kirche gibt euch viele Rätsel auf. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Hiram Shaws Kirche in Marvel's Midnight Suns

Ihr findet Hiram Shaws Kirche im Norden des Tals der Winde, das ihr nach dem Abschluss von Agathas Altar betreten könnt. Bereits beim Durchqueren des Tals werdet ihr sie über eine Brücke passieren.

Das Rätsel startet, sobald ihr die Kirche betretet. Ihr sollt zunächst die Kirche genauer untersuchen.

Öffnet die Türen mit dem Wort der Macht „Öffnen“. Dadurch gelangt ihr in den Hinterhof, wo ihr einige Sammelgegenstände und einen versiegelten Höhleneingang findet.

Dieses Siegel versperrt euch den Weg zur Lösung von Hiram Shaws Kirche. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Das Siegel brechen

Um das Siegel zu brechen, benötigt ihr Doktor Stranges Hilfe und die Symbiontenhülle. Ihr erhaltet die Hülle im Verlauf eures Kampfes um das Sanctum Sanctorum.

Agatha rät euch, abends mit Strange über das Siegel zu reden. Begebt euch also auf eine Mission, um diese Dialogoption freizuschalten. Durch das Gespräch mit Strange wird die Symbiontenprobe zur Forschung freigegeben.

Legt euch schlafen und gebt am nächsten Tag die Erforschung der Probe in Auftrag. Sobald ihr sie erhalten habt, könnt ihr das Siegel brechen.

Im Inneren der Höhle werdet ihr nicht fündig. Stattdessen sollt ihr euch noch einmal in der Kirche umsehen.

Die drei Pergamente auf dem Tisch sind euer nächstes Ziel. Nutzt das Wort der Macht „Enthüllen“, um den Inhalt der Pergamente sichtbar zu machen.

Diese Pergamente weisen euch den Weg zum verdorbenen Blut. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Verdorbenes Blut finden

Führt euren Dialog mit Agatha fort und sie wird euch darum bitten, drei Proben besudelter Erde zu besorgen. Ihr findet sie an den Orten, die auf den Pergamenten abgebildet sind. Sollten die Pergamente nicht mehr in der Kirche sein, seht in der Bibliothek nach.

Die Proben sind:

Am Ende des Flusses nahe der Abtei In einer Höhle im Süden vom Hang des Träumers In einer Höhle im Nordwesten der Steinterasse

An diesen Orten findet ihr die Proben der besudelten Erde. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Der Galgenbaum

Sobal ihr die Proben gesammelt habt, bringt ihr sie zu Agatha. Daraufhin bringt sie euch in der Nacht zu ihrem Altar, wo sie die Position des Mondsiegels offenbart: Den Galgenbaum.

Ihr findet den Galgenbaum in der Nähe des Friedhofs. Er ist gut an den grünen Runen zu erkennen, die seine Rinde übersäen.

Verwendet das Wort der Macht „Enthüllen“ und das Mondsiegel wird sich euch offenbaren. Solltet ihr die vorherigen Aufgaben nicht abgeschlossen haben, bleibt das Wort aber wirkungslos.

Am Galgenbaum wartet das Mondsiegel auf euch. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Mit dem Mondsiegel könnt ihr euch nun der nächsten Herausforderung stellen, um ein weiteres Wort der Macht zu erhalten.