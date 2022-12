von Ewelina Walkenbach (Mittwoch, 07.12.2022 - 12:13 Uhr)

Wollt ihr in Disney Dreamlight Valley das Kleid von Minnie Maus freischalten, dann müsst ihr den Toy-Story-DLC herunterladen. Damit bekommt ihr für Minnie Maus eine weitere Freundschaftsaufgabe, die „Die Erneuerung des Clubs“ heißt. Schließt ihr die Mission ab, erhaltet ihr die Belohnung für Minnies 10 Freundschaftsstufe. Wir helfen euch dabei, den Banner zu finden und die Quest abzuschließen.

So sieht das Kleid von Minnie Maus aus. Ihr bekommt es, wenn ihr in Disney Dreamlight Valley die Quest „Die Erneuerung des Clubs“ abgeschlossen habt (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de).

Voraussetzungen für „Die Erneuerung des Clubs“

Habt ihr das Toy-Story-Update geladen, dann könnt ihr in der Missionsübersicht sehen, dass Minnie Maus eine neue Freundschaftsaufgabe für euch hat. Diese wird allerdings erst freigeschaltet, wenn ihr Woody ins Valley geholt habt.

Begebt euch also in das Reich von Toy Story im Schloss und schaltet erstmal Buzz Lightyear frei, damit ihr dann die Quest für Woody verfolgen könnt. Wir haben euch die Lösungen beider Aufgaben verlinkt, falls ihr dabei Unterstützung benötigt.

„Die Erneuerung des Clubs“ starten und Banner finden

Nachdem ihr Woody ins Dorf geholt habt, könnt ihr sofort zu Minnie Maus gehen, mit ihr sprechen und die Freundschaftsaufgabe „Die Erneuerung des Clubs“ annehmen. Sie wird euch vom Club der fröhlichen Freunde erzählen, den sie wieder ins Leben rufen möchte. Dafür müsst ihr die Lichtung des Vertrauens nach einem lange verschollenen Banner durchsuchen.

Begebt euch also zur Lichtung des Vertrauens und dort zu der Stelle, die wir euch auf dem folgenden Bild markiert haben, um das Banner zu finden.

Unter diesem Baum findet ihr das lange verschollene Banner auf der Lichtung des Vertrauens (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de).

Begebt euch anschließend zu Minnie Maus, um über die verwitterten Teile des Banners zu sprechen. Logischerweise muss es jetzt repariert werden.

Banner des Clubs der fröhlichen Freunde fertigen

Minnie Maus wird euch darum bitten, das Banner zu fertigen, damit ihr das erste Clubtreffen in eurem Haus veranstalten könnt. Dafür benötigt ihr

20x Stoff

10x Goldklumpen

1x Roten Farbstoff

Den Stoff habt ihr vielleicht schon in einer Kiste auf Vorrat verstaut. Wenn nicht, müsst ihr ihn aus Baumwolle herstellen (5x Baumwolle für 1x Stoff). Wenn ihr euch nicht sicher seid, wo ihr Baumwolle herbekommt, dann schaut in unserem Guide zu den Fundorten aller Samen nach.

Die Goldklumpen könnt ihr vor allem auf der Sonnigen Ebene besonders schnell abbauen. Folgende Gegenstände braucht ihr, um den Roten Farbstoff herzustellen:

1x Leeres Fläschchen

2x Tintenfisch

2x Granat

Das Leere Fläschchen stellt ihr aus 3x Glas her. Für das Glas braucht ihr wiederum Sand und Kohlenerz. Insgesamt müsst ihr 15x Sand und 1x Kohlenerz erbringen. Habt ihr das Boot von Vaiana repariert und dort in täglicher Mission die Fischlieferung abgeholt, solltet ihr auch genug Tintenfische haben. Andernfalls schaut in unseren Artikel zu Fundorten der Fische nach. Solltet ihr auch keine Granate besitzen, haben wir für euch die Fundorte aller Edelsteine aufgelistet.

Banner fertigen und aufstellen

Habt ihr alle Zutaten zusammen, dann könnt ihr am Werktisch unter dem Reiter „Möbel“ den Banner des Clubs der fröhlichen Freunde herstellen. Hängt es anschließend in dem Raum in eurem Haus auf, in dem ihr das Treffen feiern wollt und schon stürmen alle in euer Haus. Ihr könnt dann ein Foto schießen und die Mission „Die Erneuerung des Clubs“ ist damit abgeschlossen.

Das fertige Banner des Clubs der fröhlichen Freunde an unserer Wohnzimmerwand (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de).

Falls ihr nicht wisst, was ihr ohne Quests in Disney Dreamlight Valley machen sollt, empfehlen wir euch das folgende Video: