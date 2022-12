von Olaf Fries (Mittwoch, 07.12.2022 - 13:35 Uhr)

Die Vaznev-9k gehört in Call of Duty: Modern Warfare 2 zu den Maschinenpistolen (MPs). Wir verraten euch, welche Aufsätze die besten sind und welches Setup ihr spielen solltet.

Das Vaznev-9k gehört zu den besten Waffen in CoD Modern Warfare 2. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Die Standardwerte vom Vaznev-9k

Wichtig: Bevor wir mit den Werten anfangen, müsst ihr wissen, dass es sich bei den Daten um ein Vaznev-9k ohne Aufsätze handelt. Es sind also die Standardwerte der Waffe.

Schaden und Schussrate

Die Vaznev-9k verteilt folgendermaßen die Schadenspunkte:

Grundschaden: 31-23-20-18-15, je nach Entfernung.

Torsoschaden: 34-26-23-19-16, je nach Distanz.

Ihr benötigt also 3 bis 7 Treffer für einen Kill, je nachdem wo ihr den Gegner trefft und auf welcher Entfernung ihr euch befindet.

Ein Kopftreffer verursacht 47-36-31-27-23 Schaden. Headshots mit dem Vaznev-9k sind somit fast nutzlos, genauso wie beim Lachmann-MP.

Die Schussrate beträgt 779 RPM ("Rounds Per Minute"). Die Standard-TTK ("time to kill") liegt somit bei 154ms-231ms-308ms-385ms-462ms. Sie ist also besser als beim BAS-P, VEL 46 und MX9.

Entfernung und Projektilgeschwindigkeit

Die Reichweite für eine MP ist beim Vaznev-9k sehr gut und eine der Stärke der Waffe.** Bis zu einer Distanz von 10 Metern** könnt ihr einen Abschuss mit 3 Treffern erhalten.

Zwischen 11 und 19 Metern braucht ihr 4 Salven für einen Kill.

Zwischen 20 und circa 24 Metern benötigt ihr 5 Kugeln für einen Abschuss.

Zwischen 25 und circa 45 Metern braucht ihr 6 Schüsse für einen Abschuss.

Ab 46 Metern braucht ihr 7 Treffer für einen Kill.

Für die beste TTK müsst ihr also sehr nah am Gegner sein.

Die Projektilgeschwindigkeit ist 540 M/S, was eher einem Sturmgewehr gleichkommt.

Rückstoßkontrolle, Nachladezeit & Zielvorrichtungs-Geschwindigkeit

Der Recoil ist nur mittelmäßig beim Vaznev-9k. Er besitzt einen Zick-Zack-Verlauf und die Kugeln können auf der horizontalen Ebene hin und her springen. Zudem ist es wichtig anzumerken, dass es bei den ersten 3 Salven zu vertikalen Sprüngen kommt.

Die Nachladezeit der Waffe liegt bei 1,77 Sekunden, was für MPs langsam ist. Wichtig: Beachtet hierbei allerdings, dass es sich um die "ADD-Time" handelt. Was bedeutet ADD-Time? Das Nachladen der Munition ist bereits abgeschlossen, allerdings kann die Animation zum Nachladen weiterlaufen. Sobald im unteren rechten Bildschirmrand eure Munition hinzugefügt wurde, ist die ADD-Time beim Nachladen beendet.

Die ZV-Zielgeschwindigkeit liegt bei 210ms. Der Standardwert der MPs ist 231ms.

Aufsatz-Strategie & Tipps zum Setup

Wichtiger Hinweis: Ihr schaltet die Aufsätze einer Waffe in CoD MW 2 anders als in der Vergangenheit frei. Wenn ihr die Waffe auf das maximale Level gebracht habt, habt ihr nicht automatisch alle Aufsätze freigeschaltet. Für manche Aufsätze müsst ihr andere Waffen auf eine bestimmte Stufe hochleveln. Wenn euch ein Aufsatz fehlt, könnt ihr im Waffenschmied auf den jeweiligen Aufsatz gehen und oben links die Freischaltbedingung des Aufsatzes sehen.

Vaznev-9k Allrounder-Setup

Mündung: Bruen Pendulum

Bruen Pendulum Lauf: -

Laser: FSS OLE-V Laser

FSS OLE-V Laser Visier: -

Schaft: Otrezat-Schaft

Otrezat-Schaft Unterlauf: Kommando-Vordergriff

Kommando-Vordergriff Munition: -

Magazin: -

Griff: True-Tac-Griff

Die ZV-Zielgeschwindigkeit liegt nun bei 255ms, außerdem hat sich der Rückstoß deutlich verbessert. Ebenfalls ist eure Mobilität nun etwas erhöht und hat sich somit leicht verbessert.

So erhaltet ihr ein Allrounder-Setup für das Vaznev-9k. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Vaznev-9k Setup für einen aggressiven Spielstil

Mündung: -

Lauf: -

Laser: FSS OLE-V Laser

FSS OLE-V Laser Visier: -

Schaft: Otrezat-Schaft

Otrezat-Schaft Unterlauf: FSS Sharkfin 90

FSS Sharkfin 90 Munition: 9mm Panzerbrechend

9mm Panzerbrechend Magazin: -

Griff: -

Die ZV-Zielgeschwindigkeit liegt nun bei 200ms. Bei diesem Setup ist es wichtig, dass ihr euch auf kurzen Distanzen befindet, da es für einen aggressiven Spielstil gemacht ist.

Mit diesem Loadout solltet ihr mit dem Vaznev-9k aggressiver spielen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Falls ihr noch einen tieferen Einblick in die Waffe erhalten möchtet, solltet ihr euch das Video von YouTuber und CoD-Experte TheXclusiveAce anschauen: