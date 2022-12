von Josua Schneider (Donnerstag, 08.12.2022 - 10:56 Uhr)

Seit dem Update am 07.12.2022 könnt ihr euch auch in Elden Ring in PvP-Schlachten stürzen. In diesem Guide zeigen wir euch, wo ihr die Kolosseen dafür findet und welche PvP-Modi dort verfügbar sind.

Zeit für ein Duell! – Seit einem Update könnt ihr euch auch in Elden Ring in PvP-Schlachten stürzen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Wo sind die Kolosseen?

Um eine PvP-Schlacht zu starten, müsst ihr euch zum entsprechenden Kolosseum begeben. Die Kolosseen sind an folgenden Orten:

Limgrave Kolosseum: Im Norden von Limgrave

Caelid Kolosseum: Auf der nördlichen Halbinsel von Caelid. Startet von der Gnade „Tiefer Brunnen von Siofra“.

Königliches Kolosseum: Im Süden der Hauptstadt Leyndell

Hier findet ihr alle Kolosseen in Elden Ring. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Die Modi unterscheiden sich je nach Kolosseum. Außerdem könnt ihr nicht in jedem Kolosseum Geisteraschen beschwören.

Welche PvP-Modi gibt es?

Insgesamt gibt es drei verschiedene Spielmodi:

Duell: Zwei Spieler haben 3 Minuten, um den Gegner zu eliminieren. Dabei sind Heilflaschen nicht erlaubt. Wer zuerst fällt, verliert.

Kampftribunal: Alle Spieler haben 5 Minuten Zeit, um möglichst viele Kills zu sammeln. Heilflaschen sind begrenzt erlaubt.

Schlacht: Es gelten die selben Regeln wie im Kampftribunal, aber die Spieler werden in Teams aufgeteilt.

Die Modi sind in den folgenden Kolosseen zu finden:

Kolosseum Verfügbare Modi Geisteraschen erlaubt? Limgrave Kampftribunal, Schlacht Nein Caelid Duell, Kampftribunal, Schlacht Ja Leyndell Duell Nein

Ihr könnt auch in der Tafelrundfeste auf die PvP-Modi zugreifen. Begebt euch dazu zur Statue von Marika neben dem Kaminfeuer. Dort könnt ihr alle Regeln und den Ort selbst festlegen.

An Marikas Statue in der Tafelrundfeste könnt ihr eure PvP-Modi nach euren Belieben anpassen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Ihr benötigt noch Runen, um euren Charakter auf PvP vorzubereiten? In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr schnell und effektiv Runen farmen könnt: