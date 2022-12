von Ewelina Walkenbach (Donnerstag, 08.12.2022 - 12:44 Uhr)

In Disney Dreamlight Valley werden mit dem Toy-Story-Update Kaffeebohnen eingeführt. Doch ihr könnt sie am Anfang nur in eurer Übersicht der Sammelgegenstände sehen, sie aber nirgendwo finden. Wir erklären euch, wie ihr die Kaffeebohnen bekommt.

So sieht ein Busch aus von dem ihr in Disney Dreamlight Valley Kaffeebohnen ernten könnt (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de).

Voraussetzungen zum Freischalten von Kaffeebohnen

Damit ihr die Kaffeebohnen überhaupt freischalten könnt, müsst ihr Stitch in euer Valley holen. Wie das funktioniert, erklären wir euch in dem verlinkten Guide.

Als nächstes müsst ihr die blaue Kreatur auf Level 4 bringen und zwischendurch seine Level-2-Mission abschließen. Sobald ihr das vierte Freundschaftslevel erreicht habt, schaltet ihr die nächste Quest frei, in der es um die Kaffeebohnen geht.

Doch es gibt noch einen weiteren Schritt. Begebt euch zum Garten von WALL·E und schaut euch um. Das Gemüse ist überall auf dem Boden verteilt. Habt ihr es eingesammelt, wird sich die Mission automatisch aktivieren.

Hat WALL·E bei euch noch keinen Garten, müsst ihr erst seine Missionen so lange spielen, bis ihr ihn freischaltet. Der Garten ist auch wichtig für die täglichen Aktionen im Dorf, die wir euch im folgenden Video empfehlen.

Vertrockneter Kaffeebusch

Beim Aufräumen des Gartens findet ihr eine Kaffeetasse. Bringt sie zu WALL·E und sprecht danach mit Stitch. Er wird euch erzählen, dass er sehr müde ist und Kaffee braucht. Er erzählt euch, dass er in seinem Raumschiff einen Kaffeebaum mitgebracht hat und übergibt ihn euch. Bringt die vertrocknete Pflanze zu WALL·E und bittet ihn darum, sie wieder aufzufrischen. Damit ihr den Baum wieder pflanzen könnt, müsst ihr aber noch drei weitere Materialien besorgen:

25x Kieselsteine

25x Lehm

1x Sack (wie ihr Säcke herstellen könnt, erklären wir euch in dem verlinkten Artikel)

Baum pflanzen und Kaffeebohnen bekommen

Habt ihr alle Gegenstände zusammen, dann sprecht erneut mit WALL·E und er übergibt euch die aufgefrischte Kaffeepflanze. Geht danach zur Werkbank, um daraus einen Kaffee-Setzling herzustellen. Ihr müsst den Setzling irgendwo auf der Lichtung des Vertrauens anpflanzen, damit der Busch gedeihen kann. Vergesst nicht, ihn zu gießen. Das müsst ihr über die Kaffeebüsche wissen:

Es dauert 40 Minuten in Echtzeit , bis die Kaffeebohnen geerntet werden können.

Ihr müsst in dieser Zeit den Baum zwei Mal gießen .

Beim Ernten des Busches erhaltet ihr jedes Mal 3x Kaffeebohnen .

Nach dem ihr die Quest abgeschlossen habt, werden drei Kaffeebüsche auf der Lichtung des Vertrauens auftauchen und für immer in eurem Valley bleiben. Ihr müsst sie dann auch nicht mehr gießen!

Schnappt euch dann die Kaffeebohnen vom Busch und sprecht erneut mit dem blauen Alien. Anschließend bringt ihr Remy die Bohnen und bittet ihn darum, Kaffee wieder im Menü aufzunehmen. Danach könnt ihr ganz einfach einen Kaffee kochen, indem ihr die Kaffeebohnen in den Topf werft. So schaltet ihr auch ein neues Rezept frei. Übergebt Stitch den Kaffee und seine Mission ist damit abgeschlossen.