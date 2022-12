von Sergej Jurtaev (Donnerstag, 08.12.2022 - 17:41 Uhr)

In Pokémon Karmesin und Purpur gibt es erneut die Geheimgeschenk-Funktion, über die euch die Entwickler verschiedene Boni zusenden. Dabei gibt es Geschenke, die ihr mit und ohne Seriencodes empfangen könnt. In diesem Artikel verschaffen wir euch einen Überblick über alle Geheimgeschenke.

Ihr wollt kostenlose Items in Pokémon Karmesin und Purpur abgreifen? Hier erfahrt ihr, welche Geschenke es aktuell gibt. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Geheimgeschenk-Funktion freischalten

Wie in Pokémon-Spielen üblich, erhaltet ihr auch in Karmesin und Purpur das Geheimgeschenk-Feature nicht von Anfang an. Ihr müsst zunächst ein bis zwei Stunden spielen und die Grundlagen des Spiels kennenlernen. Nachdem ihr das erste Pokémon-Center vor Pratolido erreicht und mit Nemila gesprochen habt, erscheint im Hauptmenü die Option „PokéPortal“. Hier werden sämtlich Online-Funktionen von Pokémon Karmesin und Purpur zusammengefasst. Ganz unten findet ihr hier den Punkt „Geheimgeschenk“.

Geheimgeschenke über Codes empfangen

Im Geheimgeschenk-Menü habt ihr die Möglichkeit, Codes oder Passwörter einzugeben, um Belohnungen zu erhalten. In der nachfolgenden Tabelle halten wir alle existierenden Codes fest.

Code Geschenk Ablaufdatum HAJ1ME0R1G1NAL • 10x Erdnussbutter

• 10x roher Schinken

• 10x Frikadelle

• 10x Frischkäse

• 10x Nudeln

• 10x Reis 31. Januar 2023

Geheimgeschenke per Internet empfangen

Neben den Codes könnt ihr Geschenke auch einfach über das Internet empfangen. Diese Geschenke können für alle Spielerinnen und Spieler ganz einfach über die erste Option abholen. Welche Geschenke es so gibt, könnt ihr der nächsten Tabelle entnehmen:

Geschenk Ablaufdatum Pikachu vom Tera-Typ Flug 28. Februar 2023

