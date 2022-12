von Josua Schneider (Mittwoch, 14.12.2022 - 11:51 Uhr)

Das Remake von Crisis Core: Final Fantasy 7 bringt nicht nur einige spielerische Neuerungen mit sich. Ihr könntn nun auch Trophäen verdienen. In diesem Guide zeigen wir euch alle Erfolge und erklären, wie ihr sie abschließen könnt.

Zack, schon geschnappt – Mit unserem Guide zeigen wir euch, wie ihr euch alle Trophäen in Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion krallt. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Leitfaden und Roadmap für alle Trophäen & Erfolge

In Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion könnt ihr insgesamt 51 Trophäen (1x Platin, 3x Gold, 5x Silber und 42x Bronze) oder 51 Erfolge (1000 Gamerscore) verdienen.

Spielzeit für 100%: Ungefähr 40 Stunden

Benötigter Schwierigkeitsgrad: Schwer (nur am Ende des Spiels)

Spieldurchläufe: Ihr könnt alle Trophäen in einem Durchlauf freischalten.

Verpassbare Trophäen: 24 Trophäen sind an bestimmt Kapitel gebunden und können nicht später abgeschlossen werden.

Für 100% empfehlen wir euch folgendes Vorgehen:



1. Startet das Spiel auf Normal.



2. Legt am Beginn eines neuen Kapitels einen neuen Speicherstand an.



3. Ladet diesen Speicherstand, um verpasste kapitelspezifische Trophäen freizuschalten.



4. Stellt vor dem finalen Kampf in Kapitel 10 die Schwierigkeit auf Schwierig. Das Spiel informiert euch, wenn es soweit ist.

Kapitelspezifische Trophäen in Crisis Core

Die folgenden Trophäen könnt ihr nur in bestimmten Kapiteln freischalten. Die zugehörigen Achievements sind verlinkt:

In der folgenden Übersicht zeigen wir euch alle Erfolge und ihre Freischaltbedingungen. Sie sind nach ihrem Trophäenwert geordnet:

Mein lebendes Vermächtnis

Trophäe: Platin (Gamerscore:100)

Bedingung: Du hast alle Trophäen erhalten.

Mission erfüllt

Trophäe: Gold (Gamerscore:95)

Bedingung: Du hast alle Missionen abgeschlossen.

Für diesen Erfolg empfehlen wir euch unseren Guide zu allen Missionen

Bezwinger der Göttin (versteckt)

Trophäe: Gold (Gamerscore:100)

Bedingung: Du hast Minerva besiegt.

Minerva ist der Bosskampf in Mission 9-6-6. Unser Guide zu allen Missionen verrät euch, wie ihr sie freischaltet.

Dieser Kampf ist sehr hart und ihr solltet euch gut darauf vorbereiten. Der YouTuber PowerPyx zeigt in seinem Video, mit welcher Ausrüstung er siegreich geworden ist:

Legendärer SOLDAT

Trophäe: Gold (Gamerscore:95)

Bedingung: Du hast das Spiel im Modus Schwierig abgeschlossen.

Es reicht, vor dem letzten Kampf die Schwierigkeit hochzustellen.

Dank dir, Zack (versteckt)

Trophäe: Silber (Gamerscore:35)

Bedingung: Du hast Kapitel 10 abgeschlossen.

Dieses Achievement erhaltet ihr im Verlauf der Handlung.

Grenzenlose Macht

Trophäe: Silber (Gamerscore:35)

Bedingung: Du hast einem Gegner 99.999 Schaden zugefügt.

Für diese Trophäe müsst ihr erst alle Missionen abgeschlossen haben. Dadurch erhaltet ihr die Taira-Seele, die euer Schadenslimit auf 99.999 anhebt. Alternativ könnt ihr auch den Genji-Reif verwenden, den ihr in Mission 9-6-4 findet.

Meister der DBW

Trophäe: Silber (Gamerscore:35)

Bedingung: Du hast 100% bei allen DBW-Elementen erreicht.

Um alle DBW freizuschalten, empfehlen wir euch den entsprechenden Guide. Nutzt Materia, um sie möglichst schnell auf 100% zu bringen.

Einfach Genji-al

Trophäe: Silber (Gamerscore:35)

Bedingung: Du hast die komplette Genji-Ausrüstung erhalten.

Wie ihr die vollständige Genji-Ausrüstung freischaltet, erklären wir euch im verlinkten Guide.

Blumen für Midgar (versteckt)

Trophäe: Silber (Gamerscore:35)

Bedingung: Du hast jede Art von Blumenwagen gebaut.

Im verlinkten Guide findet ihr alle möglichen Bauarten des Blumenwagen. Baut zuerst den Standard-Blumenwagen und spielt die Handlung weiter. Sagt, dass euch noch etwas einfällt, wenn ihr gefragt werdet, ob ihr auf Sephiroth warten wollt. Dann könnt ihr die anderen Wagen bauen.

Trage Träume im Herzen (versteckt)

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du hast den Prolog abgeschlossen.

Er würde uns nie verraten (versteckt)

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du hast Kapitel 1 abgeschlossen.

Wir sind keine Monster (versteckt)

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du hast Kapitel 2 abgeschlossen.

Engel haben nur einen Traum (versteckt)

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du hast Kapitel 3 abgeschlossen.

Wo sind sie nur hin? (versteckt)

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du hast Kapitel 4 abgeschlossen.

Bewahrt eure SOLDAT-Ehre (versteckt)

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du hast Kapitel 5 abgeschlossen.

Ist Genesis wirklich tot? (versteckt)

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du hast Kapitel 6 abgeschlossen.

Ich kehre Shinra vielleicht den Rücken (versteckt)

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du hast Kapitel 7 abgeschlossen.

Ich komm vorbei (versteckt)

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du hast Kapitel 8 abgeschlossen.

Wir alle sind Helden (versteckt)

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du hast Kapitel 9 abgeschlossen.

Kommt und holt's euch!

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du hast deinen ersten Kampf abgeschlossen.

Dieser Erfolg ist Teil der Story.

SOLDAT-Ehre über alles

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du hast deinen ersten Limitrausch eingesetzt.

Dieses Achievement ist Teil der Story.

Perfekte Materia-Fusion

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du hast deine erste Materia-Fusion durchgeführt.

Im Verlauf der Handlung werdet ihr dazu aufgefordert, Materia zu fusionieren. Alle Infos zu den Materia-Fusionen findet ihr im verlinkten Guide.

Hart am Limit

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du hast alle DBW-Bilder erhalten.

Für diese Trophäe empfehlen wir euch ebenfalls den oben verlinkten Guide zu allen DBW.

Abgeschlossene Missionen: 25%

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du hast 25% der Missionen abgeschlossen.

Nutzt für dieses Achievement den oben verlinkten Guide zu allen Missionen.

Abgeschlossene Missionen: 50%

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du hast 50% der Missionen abgeschlossen.

Abgeschlossene Missionen: 75%

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du hast 75% der Missionen abgeschlossen.

Kaufrausch

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du hast alle Läden freigeschaltet.

Um alle Shops freizuschalten, müsst ihr hauptsächlich Missionen abschließen. Im verlinkten Guide erklären wir euch, welche Missionen dafür nötig sind.

Postfach voll

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du hast Mails von allen Absendern erhalten.

Diesen Erfolg erhaltet ihr im Verlauf der Story, wenn ihr auch alle anderen Trophäen direkt angeht. Beachtet nur, dass ihr den Reporter in Kapitel 6 findet und laufen lasst.

Held des Wutai-Krieges? (versteckt)

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du hast die höchste Bewertung von Lazard für den Sturm der Tamblin-Festung erhalten.

Für die höchste Bewertung müsst ihr insgesamt 20 Gegner besiegen. Untersucht alle Durchgänge und Türme, bevor ihr den Hof der Festung betretet. Mit der Karte könnt ihr herausfinden, wo noch Gegner zu finden sein können.

In diesem Video des YouTube-Kanals PowerPys seht ihr alle Orte, an denen ihr Gegner finden könnt:

Fanclub-Fanatiker

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du bist allen Fanclubs beigetreten.

Insgesamt gibt es fünf Fanclubs:

Drei Fanclubs könnt ihr direkt in Kapitel 3 beitreten. Sie begegnen euch auf der Straße in Sektor 8 und in der Loveless-Allee.

Für Sephiroths Fanclub müsst ihr in Kapitel 6 ein kleines Quiz absolvieren. Dafür müsst ihr auf den Spielplatz in den Slums gehen. Die richtigen Antworten sind: Masamune, Supernova und links.

Um eurem eigenen Fanclub beizutreten, muss euch Cissnei seine Existenz verraten. Nutzt die Gondel nach der Verteidigung der Brücke in Kapitel 6 und sie erzählt euch davon. An der Rezeption von Shinra könnt ihr daraufhin eurem Fanclub beitreten.

Meister der Makonite

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du hast das Materia-Labor vor der Schließung bewahrt.

Um das Labor vor der Schließung zu bewahren, müsst ihr die Makonite der Missionen 8-2 umwandeln. Nachdem alle 6 Makonite umgewandelt sind, erhaltet ihr die Trophäe.

Schließt die Trophäe so früh wie möglich ab. Ihr könnt nach Kapitel 7 nicht mehr ins Labor.

Die Schätze Banoras

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du hast vor dem Luftschlag alle Gegenstände gesammelt und Angeals Haus erreicht.

Im folgenden Video des YouTubers PowerPyx seht ihr, wo die Gegenstände zu finden sind:

Held in der Not

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du hast während des Angriffs auf das Shinra-Gebäude in Kapitel 3 alle Hilfsbedürftigen gerettet.

Ihr müsst 3 Personen auf der SOLDAT-Etage und 2 Personen in der Loveless-Allee retten.

Ein wahrer Soldat

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du hast alle Simulationskämpfe im Trainingsraum gewonnen.

Ihr schaltet die Trainingskämpfe zu Beginn von Kapitel 3 frei. Absolviert 4 davon und die Trophäe gehört euch.

Exakte Regeneration

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du hast 100% Mako-Ladung mit dem Mako-Regenerator hergestellt.

Der Mako-Regenerator steht bei Professor Hojo in Kapitel 4.

Sehr vielversprechend

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du wurdest von Hojo in der Fusionskammer als sehr vielversprechendes SOLDAT-Mitglied bezeichnet.

Die Fusionskammer steht bei Professor Hojo in Kapitel 4. Die richtigen Antworten sind:

Ein SOLDAT-Kämpfer wie Sephiroth

Die neueste Forschung und Technologie

… zögert nicht, Shinra zu kritisieren

Zellenbesichtigung

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du hast auf der 67. Etage des Shinra-Gebäudes alle Zellen überprüft.

Bekämpft und bestehlt alle Kreaturen nach dem Aufeinandertreffen mit Professor Hojo in Kapitel 4. Nutzt die Schlüssel, um alle Türen zu öffnen und die Kisten zu looten.

Wutais Erzfeind

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du hast alle Wutai-Spione enttarnt, die Midgar infiltrieren.

Die Spione befinden sich:

Bei dem Wagen in der Loveless-Allee Auf dem Markt in Sektor 5 Beim Aufzug im Shinra-Gebäude. Manchmal müsst ihr das Gebiet dafür neu laden. Auf dem Brunnenplatz von Sektor 8 im Gespräch mit einem Mann Vor der Rakete im Ausstellungsraum des Shinra-Gebäudes Auf dem Spielplatz in Sektor 5. Es ist das Kind mit der Kappe.

Im Video des YouTubers PowerPyx seht ihr, wo die Spione sich verstecken:

Treuer Fan

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du hast allen Fanclubs geholfen, ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Ihr müsst die Genesis-Fanclubs und die Mutter mit ihrem Sohn vereinen. In diesem Video von PowerPyx erfahrt ihr, wie:

Sieben Wunder auf einen Streich

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du hast das Rätsel hinter allen sieben Wundern von Nibelheim gelüftet.

Für die 7 Wunder in Kapitel 8 empfehlen wir euch den verlinkten Guide.

Im Bann

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du hast den Weg zum Bannkerker geöffnet.

Um den Kerker zu öffnen, müsst ihr in Kapitel 10 die vier Grabsteine lesen und danach 5 bestimmte Gegner besiegen. Dadurch öffnet sich der Zugang zum Kerker.

Im Video von PowerPyx seht ihr, wo ihr die Steine und Gegner findet:

Entschärft

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du hast alle Geschosse zerstört.

Das entsprechende Minispiel findet ihr in Kapitel 2 im Verlauf der Handlung.

Der richtige Riecher

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du hast ein Parfüm mit der idealen Ölmenge gemischt.

Das entsprechende Minispiel findet ihr in Kapitel 4 auf dem Marktplatz.

Bingo!

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du hast beim Rat-die-Zahl-Spiel die richtige Zahl erraten.

Das entsprechende Minispiel findet ihr in Kapitel 4 auf dem Marktplatz.

Rekordverdächtig

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Deine Leistung beim Materia-Sammeln wurde für »rekordverdächtig« befunden.

Das entsprechende Minispiel findet ihr in Kapitel 4 auf dem Marktplatz.

Kniebeugen bis zum Umfallen

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du hast beim Fitness-Check über den Rang-2-SOLDATEN triumphiert.

Der Fitness-Check ist in Kapitel 5 auf der SOLDAT-Ebene zu finden. Ihr müsst 4 Gegner besiegen.

Wie ein Schatten

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du hast die Mako-Förderanlage infiltriert, ohne ein einziges Mal entdeckt zu werden.

Speichert in Kapitel 5, bevor ihr die Infiltration der Anlage beginnt. Wenn ihr entdeckt werdet, ladet diesen Spielstand.

Standhafter Verteidiger

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du hast während der Sicherung der Verteidigungslinie Junons alle Gegner besiegt.

Besiegt in Kapitel 6 30 Gegner, bevor sie das Ende der Brücke erreichen.

Zack der Scharfschütze

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du hast keinen einzigen Flakbot entkommen lassen.

Die Flakbots begegnen euch im Verlauf der Handlung von Kapitel 9. Besiegt möglichst viele von ihnen in Kämpfen, um damit das Sniper-Gewehr aufzuwerten.

Mit allen Wassern gewaschen

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Du hast am Wasserfall in den Hügeln bei Gongaga zehn Kisten gesammelt.

Ihr müsst in Kapitel 9 auf dem Bergrücken von Gongaga 7 Gegner besiegen. Sobald ihr das Gebiet verlasst, startet ein Minispiel.

Die Truhen erscheinen immer in der gleichen Reihenfolge: Mitte, links, rechts.

Füreinander geschaffen (versteckt)

Trophäe: Bronze (Gamerscore:10)

Bedingung: Bruno hat dir gesagt, dass Aerith und du »ein schönes Paar« abgebt.

Für dieses Achievement müsst ihr Aeriths Zuneigung in Kapitel 4 gewinnen. Dafür sind folgende Voraussetzungen gegeben:

Sprecht mit allen Shops.

Wartet 10 Mal bei dem Mädchen.

Tauscht 5 Mal Tränke mit dem Jungen.

Bietet dem Dieb an, die Medizin für ihn zu kaufen.

Erhaltet rekordverdächtig beim Materia-Sammeln.

Erschafft dreimal hintereinander perfektes Parfüm. Achtung: Schlechtes Parfüm senkt Aeriths Zuneigung.

In diesem Video von PowerPyx seht ihr, wo ihr diese Aufgaben erledigen könnt: