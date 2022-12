Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022)

von Olaf Fries (Donnerstag, 15.12.2022 - 15:30 Uhr)

Mit Season 1 Reloaded kommt der neue Raid (Überfall) "Atomgrad" ins Spiel. Im Überfall müsst ihr mehrere Codes eingeben, um ihn beenden zu können. Im Folgenden erklären wir euch, wie ihr die Codes in "Atomgrad" eigebt und das Rätsel löst.

Wir verraten euch, wie ihr den Code im Überfall Atomgrad löst. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Terminal-Codes im Überfall (Raid) lösen

Für den neuen Raid beziehungsweise Überfall benötigt ihr drei Spieler und eine Überfall-Zuteilung (Schlüssel), um die Mission zu starten. Wie ihr die Zugangskarte zum Raid erhaltet, erklären wir euch in einem separaten Guide. Klickt einfach auf den beigefügten Link.

Das Prinzip der Codeeingabe bleibt immer gleich. Anfangs kann es etwas kompliziert wirken, sobald ihr aber das Prinzip dahinter verstanden habt, ist es sehr leicht.

Zum ersten Mal müsst ihr die Codes relativ zu Beginn des Raids eingeben. Nachdem ihr die ersten Gegner erledigt habt, befindet ihr euch irgendwann vor zwei Terminal und zwei Monitoren. Ein Terminal besitzt eine rote Anzeige, auf der ein Code steht. Am anderen Terminal könnt ihr eine 3-stellige Zahlensequenz eingeben. An den beiden Monitoren könnt ihr jeweils einen 3-stelligen Code sehen, worüber sich Buchstaben beziehungsweise Symbole befinden.

Was ist ihr machen müsst, ist relativ simpel. Spieler A befindet sich vor der roten Anzeige, Spieler B an einem Monitor und Spieler C am weiteren Monitor. Beide "Monitor-Spieler" müssen einen Blick auf ihren jeweiligen Code haben.

Der "Terminal-Spieler", der den roten Code sieht, sagt an, welche Symbole beziehungsweise Buchstaben er von links nach rechts sieht. Wenn beispielsweise als erster Buchstabe ein W ist, müssen beide Monitor-Spieler schauen, ob sie ein W haben und welche Zahl darunter steht. Diese Zahl merkt ihr euch.

Hier wäre die erste Ziffer eine 8. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

In unserem Beispiel wäre es die Ziffer 8. Daraufhin beschreibt der Terminal-Spieler die anderen beiden Symbole und die Monitor-Spieler schauen bei sich, ob sie die jeweilige Ziffer haben. In unserem Beispiel befinden sich die anderen Symbole auf dem anderen Monitor, er muss also die Ziffern für die Zeichen sagen. Diese Ziffern hängt ihr an die 8 ran und ihr habt den 3-stelligen Code. Der Terminal-Spieler gibt nun den Code ein.

Sobald ihr den richtigen Zahlencode eingegeben habt, wird ein neuer Code generiert. Den ganzen Prozess müsst ihr also insgesamt drei Mal erledigen, also drei unterschiedliche Codes eingeben.

Der einzige Unterschied ist jedoch, dass nicht derselbe Spieler wieder Terminal-Spieler sein kann. Jeder Spieler muss ein Mal den Code eingeben, die Rollen werden also getauscht.

Am Ende vom Raid müsst ihr das ganze wiederholen. Dieses Mal befindet ihr euch in den Räumen, die ihr vorher auf den Bildschirmen gesehen habt. Allerdings seid ihr räumlich voneinander getrennt und Feinde greifen die Leute in den Räumen an.

Der Prozess bleibt aber gleich. Der Terminal-Spieler beschreibt die roten Symbole und sobald jemand das entsprechende Symbol beziehungsweise den entsprechenden Buchstaben in seinem Raum sieht, meldet er es dem Terminal-Spieler. In unserem Beispiel wäre nun C = 8. Somit ist die erste Ziffer 8. Da keines der anderen beiden Symbole auf dem roten Terminal zu sehen ist, muss somit der zweite Raum-Spieler die restlichen beiden Ziffern haben. Diese setzt ihr zusammen und gebt ihr am Terminal ein.

Hier ist die erste Ziffer 8. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Sobald ihr das getan habt, müsst ihr die Rollen tauschen, da jeder ein Mal einen Code eingeben muss. Dieses Mal besitzt der Code jedoch einen Timer, ihr müsst also schnell sein. Alle 30 Sekunden wechselt der Code. Es ist nicht schlimm, wenn ihr ihn nicht direkt herausfindet, ihr habt unendliche viele Versuche, zumindest, solange ihr am Leben bleibt.

