von Olaf Fries (Dienstag, 20.12.2022 - 17:05 Uhr)

Die Fennek 45 gehört in Call of Duty: Modern Warfare 2 zu den Maschinenpistolen (MPs). Wir verraten euch, welche Aufsätze die besten sind und welches Setup ihr spielen solltet.

Die Fennek 45 zeichnet sich vor allem durch ihre hohe Feuerrate aus. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Die Standardwerte vom Fennek 45

Wichtig: Bevor wir mit den Werten anfangen, müsst ihr wissen, dass es sich bei den Daten um eine Fennek 45 ohne Aufsätze handelt. Es sind also die Standardwerte der Waffe.

Schaden und Schussrate

Die Fennek 45 verteilt folgendermaßen die Schadenspunkte:

Grundschaden: 23-18-16-14-13, je nach Entfernung.

Torsoschaden (obere Hälfte): 28-22-19-16-15, je nach Distanz.

Torsoschaden (untere Hälfte): 25-20-18-15-14, je nach Entfernung.

Ihr benötigt also 4 bis 8 Treffer für einen Kill, je nachdem wo ihr den Gegner trefft und auf welcher Distanz ihr euch befindet.

Ein Kopftreffer verursacht 43-33-31-25-23 Schaden.

Die Schussrate beträgt 1091 RPM ("Rounds Per Minute"), was die schnellste Schussrate aller MPs (PDSW 528, BAS-P, VEL 46, MX9, Minibak, FFS Hurricane, Lachmann-MP, Vaznev-9k) ist. Die Standard-TTK ("time to kill") liegt somit bei 165ms-220ms-275ms-330ms. Die Fennek 45 gehört also zu den guten MPs in dieser Kategorie.

Entfernung und Projektilgeschwindigkeit

Bis zu einer Distanz von 12 Metern könnt ihr einen Abschuss mit 4 Treffern erhalten.

Zwischen 13 und 18 Metern braucht ihr 5 Salven für einen Kill.

Zwischen 19 und circa 23 Metern benötigt ihr 6 Kugeln für einen Abschuss.

Zwischen 24 und circa 38 Metern braucht ihr 7 Schüsse für einen Abschuss.

Ab 39 Metern braucht ihr 8 Treffer für einen Kill.

Die Projektilgeschwindigkeit ist 300 M/S, was sehr langsam ist.

PSN Guthaben-Aufstockung | 20 EUR | deutsches Konto | PS5/PS4 Download Code Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.12.2022 14:29 Uhr

Rückstoßkontrolle, Nachladezeit & Zielvorrichtungs-Geschwindigkeit

Für die hohe Feuerrate ist der Rückstoß überraschenderweise gut zu handhaben. Die ersten 5 Salven besitzen jedoch horizontale und vertikale Sprünge. Danach zieht die Fennek 45 nach oben mit weiteren horizontalen Sprüngen zwischen den Salven.

Die Nachladezeit der Waffe liegt bei 2,1 Sekunden. Wichtig: Beachtet hierbei allerdings, dass es sich um die "ADD-Time" handelt. Was bedeutet ADD-Time? Das Nachladen der Munition ist bereits abgeschlossen, allerdings kann die Animation zum Nachladen weiterlaufen. Sobald im unteren rechten Bildschirmrand eure Munition hinzugefügt wurde, ist die ADD-Time beim Nachladen beendet.

Die ZV-Zielgeschwindigkeit liegt bei 200ms, was der schnellste Wert aller MPs ist.

Aufsatz-Strategie & Tipps zum Setup

Wichtiger Hinweis: Ihr schaltet die Aufsätze einer Waffe in CoD MW 2 anders als in der Vergangenheit frei. Wenn ihr die Waffe auf das maximale Level gebracht habt, habt ihr nicht automatisch alle Aufsätze freigeschaltet. Für manche Aufsätze müsst ihr andere Waffen auf eine bestimmte Stufe hochleveln. Wenn euch ein Aufsatz fehlt, könnt ihr im Waffenschmied auf den jeweiligen Aufsatz gehen und oben links die Freischaltbedingung des Aufsatzes sehen.

Fennek 45 Allrounder-Setup

Mündung: XRK Sandstorm

XRK Sandstorm Lauf: -

Laser: VLK LZR 7MW

VLK LZR 7MW Visier: -

Schaft: Agile Assault-7-Schaft

Agile Assault-7-Schaft Unterlauf: Phase-3-Griff

Phase-3-Griff Munition: -

Magazin: Fennec Mag 45

Fennec Mag 45 Griff: -

So sieht das Allrounder-Setup der Fennek 45 aus. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Die ZV-Zielgeschwindigkeit liegt nun bei 275ms, außerdem hat sich der Recoil verbessert.

Falls ihr noch einen tieferen Einblick in die Waffe erhalten möchtet, solltet ihr euch das Video von YouTuber und CoD-Experte TheXclusiveAce anschauen: