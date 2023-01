von Josua Schneider (Freitag, 13.01.2023 - 10:00 Uhr)

Nachdem ihr in One Piece Odyssey alle Fähigkeiten verlernt habt, müsst ihr sie nicht nur wiederfinden, sondern auch mithilfe von Würfelfragmenten wieder zu alter Stärke bringen. In diesem Guide zeigen wir euch die Fundorte aller Fragmente in jedem Kapitel.

Würfelfragmente sind die beste Möglichkeit, in One Piece Odyssey eure Fähigkeiten zu verstärken.

Würfelfragmente in One Piece Odyssey

Mit Würfelfragmenten könnt ihr bestimmte Angriffsfähigkeiten aufwerten. Je weiter ihr in der Story voranschreitet, umso mehr Fähigkeiten könnt ihr verbessern.

Würfelfragmente könnt ihr überall in der Welt finden. Sie sind immer einem bestimmten Charakter zugeordnet. Ihr benötigt jeweils 3 Würfelfragmente des Charakters, um damit eine Fähigkeit aufzuwerten.

Drei Würfelfragmente sind nötig, um eure Fähigkeiten zu verbessern. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Wir zeigen euch im Folgenden, wo ihr die Würfelfragmente in den einzelnen Gebieten findet. Die Fundorte sind nach den Kapiteln geordnet, in denen ihr die Gebiete freischaltet.

Alle Würfelfragmente in der Seeuferhöhle

In der Seeuferhöhle erlernt ihr eure ersten Kampffähigkeiten und findet so auch die ersten Würfelfragmente:

Hinter der zerstörbaren Steinwand findet ihr gleich drei Würfelfragmente für Ruffy. (Bildquelle: Screenshot

Namis erstes Würfelfragment findet ihr auf dem höchsten Pfeiler der Höhle. Dort ist auch eine Kiste mit einem LP-Abzeichen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Zorros erstes Würfelfragment liegt auf dem Pfeiler bei der Kiste, in der sich Yoisa versteckt hat. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Ein weiteres Würfelfragment von Ruffy findet ihr hinter der Eisentür. Mit Ruffys Gum-Gum-Kräften könnt ihr es euch holen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Lysops erstes Würfelfragment findet ihr hinter der zerbrechlichen Steinwand. Nutzt Ruffys Feldkräfte, um es zu bekommen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Alle Würfelfragmente in Waford

Da ihr Waford immer wieder besucht, öffnet sich auch die Insel immer weiter für euch.

In Kapitel 1 könnt ihr die folgenden Fragmente finden:

Sanjis erstes Würfelfragment findet ihr hinter dem Pfeiler, der euch ins kreisförmige Binnenmeer führt. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Ein Würfelfragment von Nami liegt neben dem Grab im kreisförmigen Binnenmeer. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Dieses Würfelfragment von Ruffy liegt am Eingang zur Gewitterwolkenklippe. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Choppers erstes Würfelfragment findet ihr neben dem Pfeiler, der zur Gewitterwolkenruine führt. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Am Strand eurer Ankunft liegt ein Würfelfragment von Zorro. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Im verbotenen Tal im Westen findet ihr eine Würfelfragment von Sanji bei der Steintafel. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Beim Nest des Affen aus dem Prolog liegt ein Würfelfragment von Lysop. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Im King-Kong-Garten findet ihr außerdem ein Würfelfragment für Sanji. Ruffy holt es euch. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Am Schiffswrackstrand im King-Kong-Garten liegt ein Würfelfragment für Ruffy. Er holt es euch. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Von der nördlichen Seite der östlichen Schlucht könnt ihr euch ein Würfelfragment für Sanji schnappen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Nach dem Abschluss von Kapitel 2 findet ihr diese Würfelfragmente:

Auf dem Weg zu den Staubruinen liegt hinter einem Choppertunnel ein Würfelfragment für Nami. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Alle Würfelfragmente in den Gewitterwolkenruinen

Die Gewitterwolkenruinen sind euer erster Dungeon. Dort finden sich auch einige Fragmente:

Robins erstes Würfelfragment findet ihr direkt am Eingang der Gewitterwolkenruinen. Ruffy holt es für euch. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Zorros Würfelfragment ist in dem Raum neben dem ersten Rätsel von Gewitterwolkenruinen U1. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Ein weiteres Würfelfragment von Zorro findet ihr, wenn ihr mit Chopper den Tunnel durchquert. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Im U2 der Gewitterwolkenruine findet ihr ebenfalls ein Würfelfragment von Zorro im linken Elektroraum. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Bei den Ranken im rechten Elektroraum findet ihr ein weiteres Würfelfragment von Zorro. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Im angrenzenden Raum findet ihr ein Würfelfragment von Sanji neben der Leiter. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Alle Würfelfragmente in der Wüste nahe Nanohana

Die Wüste nahe Nanohana besucht ihr in der ersten Erinnerung an den Alabasta-Arc. Hier findet ihr die folgenden Würfelfragmente:

Ein Würfelfragment von Zorro liegt auf dem Pfeiler am Eingang zum Labyrinth. Ihr erreicht ihn über den Torbogen auf der rechten Seite.

Dieses Würfelfragment von Robin liegt rechts nach dem Choppertunnel im Westen des Camps. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

In der Schlucht ohne Wiederkehr findet ihr Choppers Würfelfragment in dem Raum mit dem einzelnen Eisa. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Alle Würfelfragmente in der großen Sandy-Wüste

Die große Sandy-Wüste verbindet die Wüsten von Nanohana und Rainbase. Dort sind auch einige Würfelfragmente zu finden:

Lysops Würfelfragment liegt in der Donut-Schlucht. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Ein weiteres Würfelfragment von Lysop liegt auf einem Pfeiler im Westen der Wüste. Ihr erreicht es, indem ihr euch von unten am Efeu hochzieht. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

An einer Klippe findet ihr ein Würfelfragment von Zorro. Ruffy holt es euch. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Ein Würfelfragment von Sanji liegt unten an der Klippe im Westen der Wüste. Ihr könnt an Ranken nach unten klettern. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Vor dem Eingang zu den Ruinen liegt ein Würfelfragment von Ruffy am Fuß eines Sandfalls. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Alle Würfelfragmente in der Wüstenhöhle

Die Wüstenhöhle bereitet euren Weg nach Rainbase. Die Würfelfragmente findet ihr hier:

In der oberen Ebene liegt ein Würfelfragment von Lysop im Kreisgang im Osten. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Auf dem Gerippe beim Camp in der unteren Ebene liegt ein Würfelfragment für Ruffy. Er kann es holen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Im Norden der oberen Ebene findet ihr ein Würfelfragment für Lysop. Ihr müsst erst die untere Ebene durchqueren. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Alle Würfelfragmente in der Wüste nach Arbana

Nur diese Wüste trennt euch von Arbana und dem Palast des Königs. Auch hier sind Würfelfragmente verteilt:

Links vor dem Eingang des Armee-Camps findet ihr hinter einem Choppertunnel ein Würfelfragment für ihn. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Auf dem Turm im Armee-Camp liegt ein Würfelfragment für Zorro. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Bei den Kung-Fu-Robben findet ihr ein Würfelfragment für Lysop. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Auf dem Schädel in der Höhle der Baroque-Firma liegt ein Würfelfragment für Ruffy. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Alle Würfelfragmente in Arbana

Auch in der Königsstadt gibt es Würfelfragmente:

Ein Würfelfragment von Sanji liegt in einer Nebengasse. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

In einem Torbogen auf dem Platz vor dem Palast liegt ein weiteres Würfelfragment für Sanji. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Neben der linken Treppe vor dem Grabmal der Könige liegt ein Würfelfragment für Robin. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Auf einem Balkon im Westen der Stadt liegt ein Würfelfragment für Lysop. Ruffy holt es euch. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Alle Würfelfragmente im Grabmal der Könige

Die Könige haben auch Würfelfragmente begraben:

Im dritten Untergeschoss findet ihr Lysops Würfelfragment nach dem Choppertunnel neben der Leiter. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Im vierten Untergeschoss könnt ihr auf der linken Seite ein Würfelfragment von Lysop bergen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Über dem Abgrund im vierten Untergeschoss liegt Choppers Würfelfragment. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Alle Würfelfragmente in den Staubruinen

Nach dem Abschluss der Alabasta-Erinnerung besucht ihr die Staubruinen auf Waford. Hier rettet ihr diese Würfelfragmente vorm Einstauben:

Links nach dem Eingang der Ruine findet ihr ein Würfelfragment von Ruffy über dem Treibsand. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Nach dem Überqueren des Treibsands könnt ihr euch im Westen mit Ruffy nach oben ziehen. Dort findet ihr Zorros Würfelfragment. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Am Ende des eingestürzten Korridor liegt Ruffys Würfelfragment. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Nach dem Choppertunnel im Spiegelraum findet ihr Robins Würfelfragment in der Schlucht. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Dieses Würfelfragment von Lysop liegt auf einem Pfeiler im Korridorraum. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Dieser Nashornkäfer bewacht im Korridorraum Choppers Würfelfragment. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

In der Mitte des umgekehrten Korridorraums findet ihr Namis Würfelfragment. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Im Südosten des umgekehrten Spiegelraums liegt Sanjis Würfelfragment. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Auf dem Gang im Norden des umgekehrten Spiegelraums könnt ihr Lysops Würfelfragment finden. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Links neben der Treppe auf dem großen Platz kann Ruffy Sanjis Würfelfragment greifen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Nach dem Choppertunnel im Süden des großen Platzes findet ihr ein Würfelfragment von Lysop. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

An der Lampe beim Windkolosssockel hängt Zorros Würfelfragment. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Auf der Galerie des Windkolosssockels liegt ein weiteres Würfelfragment von Zorro. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Alle Würfelfragmente in Water 7

Nach den Staubruinen könnt ihr wieder Memoria betreten, um Water 7 aufzusuchen. Hier liegen folgende Würfelfragmente:

Auf dem Weg in die Stadt könnt ihr mit Ruffy sein Würfelfragment aus dem Meer bergen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Im obersten Stock findet ihr ein Würfelfragment von Lysop neben einer Laterne. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Am Ufer des Café-Parks befindet sich ein Würfelfragment von Zorro. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Zwischen den Tischen auf der Hauptstraße findet ihr dieses Würfelfragment von Robin. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

In einer Seitengasse der Hauptstraße liegt ein Würfelfragment von Chopper. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Hinter dem Kanalrestaurant liegt Robins Würfelfragment. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Ein Würfelfragment von Lysop findet ihr im Waffenladen Schneepfote. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Am Ende des Kanalrestaurants liegt dieses Würfelfragment von Nami. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Vor dem Eingang zu Dock 1 liegt ebenfalls ein Würfelfragment von Sanji. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Alle Würfelfragmente auf Dock 1

Eure Suche nach Rob Lucci führt euch auf Dock 1 und zur Galeera-Company. Hier findet ihr diese Würfelfragmente:

Neben dem Wagen links vom Eingang liegt ein Würfelfragment von Lysop. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Hinter dem Holz beim Schifssbaugerüst versteckt sich ein Würfelfragment von Chopper. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Auf dem unteren Schiffsbaugerüst findet ihr Namis Würfelfragment. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Sanjis Würfelfragment liegt in der Nähe der Kransteuerung im Süden des Materiallagers. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Ein weiteres Würfelfragment von Sanji hat sich zwischen den Kisten versteckt. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Dieses Würfelfragment von Lysop erreicht ihr mit dem Kran. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Alle Würfelfragmente in der Kanalisation

Um Lysop und die Flying Lamb zu befreien, folgt ihr der Franky-Familie in die Kanalisation. Dort findet ihr auch einige Würfelfragmente:

Dieses Würfelfragment von Zorro findet ihr, nachdem ihr das Wasser einmal heruntergelassen habt. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

In der Nähe des zweiten Wasserschalters schwebt ein Würfelfragment von Sanji bei einer Röhre. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Nach dem Kampf gegen Lucci findet ihr in Frankys Versteck ein Würfelfragment von Ruffy. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Auf dem Weg zum Seezug könnt ihr dieses Würfelfragment von Lysop in einer Seitengasse finden. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Alle Würfelfragmente im Justizturm

Der Justizturm von Enies Lobby birgt folgende Würfelfragmente:

Beim ersten Geschütz liegt ein Würfelfragment von Zorro. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Neben dem Kühlschrank in der Vorratskammer liegt natürlich ein Würfelfragment von Ruffy. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Bei den Kisten bei der Vorratskammer findet ihr Zorros Würfelfragment. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Hinter dem Eisengitter im unterirdischen Gefängnis liegt ein Würfelfragment von Chopper. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

In dem Raum mit der Maus liegt ein Robin-Fragment. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

In einer weiteren Zelle ist Sanjis Würfelfragment eingesperrt. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Namis Würfelfragment liegt in einem Seitengang des unterirdischen Gefängnisses. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Ein weiteres Nami-Fragment findet ihr im Chopper-Tunnel im unterirdischen Lagerraum. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Auf den Regalen im Choppertunnel liegt ein Würfelfragment von Sanji. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Einen Raum weiter findet ihr ein Lysop-Fragment auf den Containern. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Im Maschinenraum findet ihr ein Robin-Fragment. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

