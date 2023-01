von Sergej Jurtaev (Donnerstag, 05.01.2023 - 16:48 Uhr)

„Erdbeben“ ist eine der besten Boden-Attacken in Pokémon Karmesin und Purpur. Sie hat einen Stärke- und Genauigkeitswert von 100. Darüber hinaus ist der AP-Wert von 10 recht komfortabel und nicht üblich für so starke Attacken. Erbeben hievt eurer Boden-Pokémon auf ein neues Level, sodass ihr euch diese mächtige Attacke so früh wie möglich besorgen solltet.

Erbeben gibt es seit der 1. Generation und seit jeher gilt es als eine der besten Attacken. (Quelle: Screenshot spieletipps)

So bekommt ihr Erdbeben

Die TM Erdbeben findet ihr nicht in einem gelb leuchtenden Pokéball in der Spielwelt, sondern ihr müsst sie euch in Kämpfen verdienen. Deshalb könnt ihr nicht direkt zum Fundort reisen, sondern müsst euer Team auf circa Level 25 bis 30 trainieren.

Anschließend ist die Brutzelwüste neben Garrafosa City euer Ziel, die ihr im Laufe eures Abenteuers so oder so durchqueren müsst. Die TM Erdbeben erhaltet ihr nämlich als Belohnung von einem Vertreter der Pokémon-Liga, wenn ihr 5 Trainer in der Brutzelwüste besiegt. Der entsprechende Vertreter der Pokémon-Liga steht beim Pokémon-Center in Garrafosa City (Nord).

In der Brutzelwüste gibt es insgesamt 10 Trainer, die ihr herausfordern könnt. Auf der folgenden Karte haben wir die Fundorte aller Trainer eingezeichnet. Aber wie bereits erwähnt, reichen bereits 5 Siege aus, um Erbeben zu bekommen.

Die Karte zeigt euch die Fundorte zehn Trainer in der Brutzelwüste. (Quelle: mapgenie.io)

Erdbeben herstellen

Nachdem ihr Erbeben einmal erhalten habt, könnt ihr die Attacke an einer TM-Maschine beliebig oft herstellen, sofern ihr die erforderlichen Materialien besitzt. Eine TM-Maschine findet ihr bei jedem Pokémon-Center. Folgende Materialien benötigt ihr für Erdbeben:

12.000 LP

5x Phanpy-Kralle

3x Digda-Erde

3x Schmerbe-Schleim

Die Pokémon-Materialien sind nicht allzu schwer aufzutreiben. Dazu müsst ihr entweder die erwähnten Pokémon oder ihre Entwicklungen bekämpfen. Den folgenden Bildern könnt ihr die Fundorte der gesuchten Monster entnehmen.

Die Karte zeigt euch die Fundorte von Phanpy. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Die Karte zeigt euch die Fundorte von Digda. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Die Karte zeigt euch die Fundorte von Schmerbe. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Dieses Video zu Pokémon Karmesin & Purpur schon gesehen?