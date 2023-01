von Sergej Jurtaev (Montag, 09.01.2023 - 16:26 Uhr)

Das Wesen hat in Pokémon Karmesin und Pupur Auswirkungen auf die Statuswerte eines Taschenmonsters. Welches Wesen ein Pokémon hat, erfahrt ihr jedoch erst, nachdem ihr es gefangen habt. Glücklicherweise könnt ihr mit Minzen das Wesen leicht beeinflussen und müsst nicht ewig nach dem richtigen Monster suchen. Wo ihr die Minzen herbekommt, erfahrt ihr in unserem Guide.

Dank der 21 verschiedenen Minzen könnt ihr die Wesensboni für Statuswerte verändern. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Was das Wesen bewirkt

Wenn ihr euch den Statusbericht eines Pokémon anseht, steht auf der dritten Seite, welches der 25 möglichen Wesen das Pokémon hat. Auf der zweiten Seite könnt ihr zudem im Werte-Diagramm ablesen, welche Statuswerte dadurch beeinflusst werden. Der rote Pfeil bedeutet, dass dieser Statuswert um 10 % erhöht ist. Der Statuswert beim blauen Pfeil wird hingegen um 10 % verringert. Es gibt aber auch fünf neutrale Wesen (Ernst, Kauzig, Robust, Sanft und Zaghaft), die die Statuswerte nicht verändern.

Warum ihr das Wesen ändern solltet

Auf eurem normalen Abenteuer macht das Wesen eurer Pokémon keinen großen Unterschied aus, da die Story-Aufgaben nicht so schwer sind. Im kompetitiven Kampf gegen andere Spieler solltet ihr euch hingegen das Wesen und den 10%-Wertebonus zunutzemachen. Schaut euch die Stärken und Schwächen eures Teams an und wählt danach für jedes Monster das passende Wesen.

Ein gängiges Beispiel ist der Unterschied zwischen Angriff und Spezial-Angriff. Oftmals ist ein Pokémon mehr für physische oder spezielle Angriffe geeignet. Ein Skelokrok hat zum Beispiel grundsätzlich einen höheren Spezial-Angriff und sollte deshalb Spezial-Attacken wie Flammenwurf und Spukball einsetzen. Da der Angriffswert für Skelokrok nicht wichtig ist, könnt ihr diesen mit der passenden Minze senken und einen anderen Statuswert erhöhen.

Da unser Skelokrok keine physischen Attacken einsetzt, haben wir den Angriffswert verringert und dafür die Initiative erhöht. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Wo ihr Minzen kaufen könnt

Im Gegensatz zu älteren Pokémon-Spielen könnt ihr Minzen in Pokémon Karmesin und Purpur ganz leicht besorgen. Ihr könnt euch alle Minzen für je 20.000 Pokédollar in der Chaneira-Apotheke kaufen. Eine Chaneira-Apotheke gibt es in Mesalona City, Fermanca City, Garrafosa City und Frigomonta. Wichtig: Die Minzen werden erst im Sortiment auftauchen, wenn ihr 6 Arenaorden gewonnen habt.

Unter anderem in Mesalona City findet ihr so eine Chaneira-Apotheke, wo die Minzen verkauft werden. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Alle Minzen im Überblick

Streng genommen ändert sich durch den Einsatz von Minzen das Wesen nicht. Im Statusbericht bleibt das ursprüngliche Wesen vermerkt – nur die Statuswerte werden angepasst. Welche Minzen welche Werte beeinflussen, könnt ihr der folgenden Tabelle entnehmen.

Minze Wert + Wert - Solo-Minze Angriff Verteidigung Hart-Minze Angriff Spezial-Angriff Frech-Minze Angriff Spezial-Verteidigung Mutig-Minze Angriff Initiative Kühn-Minze Verteidigung Angriff Pfiffig-Minze Verteidigung Spezial-Angriff Lasch-Minze Verteidigung Spezial-Verteidigung Locker-Minze Verteidigung Initiative Mäßig-Minze Spezial-Angriff Angriff Mild-Minze Spezial-Angriff Verteidigung Hitzig-Minze Spezial-Angriff Spezial-Verteidigung Ruhig-Minze Spezial-Angriff Initiative Still-Minze Spezial-Verteidigung Angriff Zart-Minze Spezial-Verteidigung Verteidigung Sacht-Minze Spezial-Verteidigung Spezial-Angriff Fosch-Minze Spezial-Verteidigung Initiative Scheu-Minze Initiative Angriff Hastig-Minze Initiative Verteidigung Froh-Minze Initiative Spezial-Angriff Naiv-Minze Initiative Spezial-Verteidigung Ernst-Minze neutral neutral

