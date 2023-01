von Josua Schneider (Montag, 09.01.2023 - 13:46 Uhr)

One Piece ist voller spannender Charaktere. Auch in One Piece Odyssey begegnen euch viele bekannte Gesichter. In diesem Guide erfahrt ihr, welche Charaktere ihr im Spiel in eurem Team haben werdet.

In One Piece Odyssey dürft ihr verschiedene Charaktere der Strohhutbande steuern. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Welche Charaktere könnt ihr in One Piece Odyssey spielen?

Da die Handlung von One Piece Odyssey sich um die Arcs bis Folge 747 dreht, gehören folgende Charaktere zu Ruffys Crew:

Ruffy

Zorro

Nami

Lysop

Sanji

Chopper

Robin

Franky

Brook

Jeder der Charaktere bringt eigene Fähigkeiten und Attacken mit sich. Im Folgenden erklären wir euch, wer die Charaktere sind und welche Fähigkeiten das sind.

Monkey D. Ruffy

Der Kapitän und Namensgeber der Strohhutpiraten hat als Kind die Gum-Gum-Frucht gegessen, wodurch sein Körper sehr dehnbar geworden ist. Außerdem beherrscht er die Fähigkeiten des Haki.

In One Piece Odyssey könnt ihr seine Gummifähigkeiten nutzen, um entfernte Orte und Items zu erreichen. Sein Observationshaki identifiziert außerdem geheime Items und Gegner mit Erfahrungsboost.

Der Kapitän der Strohhüte kann entfernte Orte erreichen und versteckte Dinge offenbaren. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Lorenor Zorro

Der erste Maat der Strohhüte hat nur ein Ziel: Er will der beste Schwertkämpfer der Welt werden. Mit seinem einzigartigen Dreischwerter-Stil ist er auf einem guten Weg dahin.

In One Piece Odyssey kann Zorro Metall zerschneiden und damit Kisten und Türen öffnen.

Der Schwertkämpfer Zorro kann in One Piece Odyssey metallene Kisten und Türen öffnen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Nami

Die diebische Elster Nami ist die Navigatorin der Crew und unglaublich geldgeil. Sie setzt im Kampf auf ihren Klimataktstock und Wetterphänomene.

In One Piece Odyssey kann Nami Geld in Welt finden und aufheben.

Die Navigatorin Nami hat eine Spürnase für Geld. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Lysop

Ruffys Meisterschütze und Weichei Lysop möchte ein tapferer Krieger werden. Dafür nutzt er verschiedene Tricks und Täuschungen sowie seine Zwille, mit der er nie sein Ziel verfehlt.

In One Piece Odyssey kann Lysop mit seiner Zwille Nester herunterschießen, um ihren Inhalt einzusammeln. Außerdem kann er Trickbällchen für den Kampf herstellen.

Der Meisterschütze Lysop kann verschiedene Hilfsgegenstände herstellen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Sanji

Der Smutje Sanji möchte seine Hände schonen, weshalb er im Kampf allein auf Tritte setzt. Außer gegen weibliche Gegner, denen er lieber verfällt.

In One Piece Odyssey kann Sanji verschiedene Nahrungsmittel zubereiten, die wie Heilitems funktionieren. Zusätzlich kann er während der Erkundung Zutaten für die Zubereitung finden.

Meisterkoch Sanji lääst auch in One Piece Odyssey seine Kochkünste in Erscheinung treten. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Tony Tony Chopper

Das menschgewordene Rentier Chopper ist der Schiffsarzt der Besatzung. Durch seine Teufelskräfte und die Macht des Rumble Ball kann er sich außerdem in verschiedene Formen verwandeln.

In One Piece Odyssey kann Chopper wegen seiner geringen Körpergröße Tunnel durchqueren.

Der kleine Schiffsarzt Chopper kann sich durch enge Durchgänge zwängen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Nico Robin

Die Archäologin ist der bedachte Ruhepol der Crew. Dank der Kraft der Flora-Flora-Frucht kann sie in ihrer Umgebung weitere Körperteile von sich wachsen lassen.

Robins Fähigkeiten in One Piece Odyssey sind bisher noch nicht bekannt.

Nico Robin kann weitere Körperteile wachsen lassen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Franky

Der Cyborg Franky ist der Schiffszimmermann von Ruffys Leuten. Dank seines künstlichen Körpers kann er verschiedene Waffen hervorbringen.

Frankys Fähigkeiten in One Piece Odyssey sind bisher noch nicht bekannt.

Der Cyborg Franky ist nicht nur eine mächtige Waffe, sondern auch ein begnadeter Zimmermann. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Brook

Das lebende Skelett Brook ist der Musiker der Strohhut-Crew. Dank der Totenreich-Frucht wurde er, wenn auch verspätet wieder ins Leben gerufen. Er kämpft mit einem Schwert und ist wegen seiner Knochen unglaublich leicht.

Brooks Fähigkeiten in One Piece Odyssey sind bisher noch nicht bekannt.

Der Musiker Brook besteht nur aus Knochen, doch seine Musik ist alles andere als trocken. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

