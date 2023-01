von Sergej Jurtaev (Dienstag, 10.01.2023 - 18:19 Uhr)

Das Münzamulett und das Glück-Ei gehören zu den nützlichsten Items in Pokémon Karmesin und Pupur. Ihr könnt damit nämlich schneller leveln und mehr Geld verdienen. Aus diesem Grund solltet ihr euch die Items so früh wie möglich besorgen. Was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr in unserem Guide.

Wenn ihr schneller trainieren und Geld sammeln wollt, solltet ihr nach dem Münzamulett und dem Glück-Ei Ausschau halten. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Münzamulett erhalten

Dank des Münzamuletts verdoppelt sich das Geld, das ihr durch gewonnene Trainerkämpfe erhaltet. Dazu müsst ihr das Münzamulett einem Pokémon in eurem Team zum Tragen geben. Die Ausbeute wird allerdings nur verdoppelt, wenn das Pokémon mit dem Münzamulett im Kampf zum Einsatz kommt.

Das Münzamulett erhaltet ihr als Belohnung von einem Vertreter der Pokémon-Liga, wenn ihr fünf Trainerkämpfe in der Westlichen Zone 3 gewinnt. Die Westliche Zone 3 ist das Gebiet, in dem Mesclarra liegt. Da ihr Trainerkämpfe gewinnen müsst, könnt ihr das Münzamulett leider nicht von Anfang holen, sondern müsst euer Team erst auf Level 30-35 trainieren. Habt ihr die Siege eingefahren, könnt ihr das Münzamuelett vom Vertreter der Pokémon-Liga beim östlichen Pokémon-Center in Mesclarra abholen.

In der Westlichen Zone 3 könnt ihr über zehn Trainer zu einem Kampf herausfordern. Ihr solltet also keine Probleme haben, fünf zu finden. Auf der folgenden Karte haben wir trotzdem alle Trainer für euch markiert.

Die Karte zeigt euch die Fundorte Trainer in der Westlichen Zone 3. (Quelle: mapgenie.io)

Glücks-Ei erhalten

Wenn ihr das Glück-Ei einem Pokémon zum Tragen gebt, erhält dieses Pokémon 50 % mehr Erfahrungspunkte. Damit könnt ihr also effektiver trainieren und eure Pokémon schneller leveln. Das Glücks-Ei erhaltet ihr im Prinzip automatisch im Spielverlauf. Ihr benötigt dazu fünf Arena-Orden. Nachdem ihr diese gesammelt habt, taucht Señor Jim in der sechsten Arena auf und schenkt euch das Glücks-Ei.

Von eurem Lehrer erhaltet ihr das Glücks-Ei, wenn ihr ausreichend Orden gesammelt habt. (Quelle: Screenshot spieletipps)

