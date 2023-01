von Sergej Jurtaev (Dienstag, 10.01.2023 - 22:59 Uhr)

Metallmantel ist ein Trainings-Item, das ihr euren Monstern in Pokémon Karmesin und Purpur zum Tragen geben könnt, um Stahl-Attacken um 20 % zu verstärken. Der Grund, warum viele Spielerinnen und Spieler nach einem Metallmantel suchen, ist jedoch ein anderer: Ihr benötigt nämlich einen Metallmantel, wenn ihr ein Sichlor zu Scherox entwickeln wollt. Wir erklären euch in diesem Guide, was ihr tun müsst.

Mithilfe eines Metallmantels kann sich ein Sichlor zu Scherox entwickeln. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Hier erhaltet ihr einen Metallmantel

Euch ist vielleicht schon aufgefallen, dass der Laden „BotoBeutel“ neben Handyhüllen auch nützliche Items für den Kampf sowie Entwicklungs-Items im Angebot hat. Hier könnt ihr euch auch einen Metallmantel für lediglich 3.000 Pokédollar kaufen.

Den BotoBeutel gibt es jedoch in mehreren Städten und tatsächlich variiert auch das Angebot von Stadt zu Stadt, sodass euch der Metallmantel vielleicht deswegen entgangen ist. Der Metallmantel wird nur im BotoBeutel von Fermanca City verkauft. Der Laden steht im Norden der Stadt gegenüber vom Pokémon-Center. Der Metallmantel ist dort von Anfang an im Sortiment. Ihr müsst nicht erst eine bestimmte Anzahl an Arena-Orden sammeln, wie es bei anderen Items der Fall ist.

In diesem BotoBeutel in Fermanca City könnt ihr euch einen Metallmantel kaufen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Sichlor fangen und zu Scherox entwickeln

Das Käfer-Pokémon Sichlor ist kein seltenes Monster und ist an zahlreichen Orten anzutreffen. Ihr könnt es euch schon sehr früh in der Südlichen Zone 4 fangen. Alle weiteren Fundorte könnt ihr dem folgenden Pokédex-Eintrag entnehmen.

Die Karte zeigt euch alle Fundorte von Sichlor. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Da Scherox nicht nur ein starkes Monster ist, sondern auch dank seiner Typen (Käfer/Stahl) nur eine einzige Schwäche (Feuer) besitzt, ist es verständlich, dass ihr Sichlor schnell entwickeln möchtet. Leider reicht dafür ein Metallmantel nicht aus. Sichlor entwickelt sich nämlich nur nach einem Tausch, wenn es dabei den Metallmantel trägt.

Ihr müsst euch deshalb am besten mit einem Freund oder einer Freundin absprechen, um euer Scherox nach der Entwicklung zurückzuerhalten. Alternativ könnt ihr euer Glück mit den Tausch-Codes versuchen, um damit einen passenden unbekannten Tauschpartner zu finden.

