One Piece Odyssey | Fundorte aller Steintafeln

Die Steintafeln in One Piece Odyssey helfen euch, die Insel Waford und ihre Geschichte besser zu verstehen. In diesem Guide zeigen wir euch, wie ihr sie entziffert und welche Belohnungen ihr dafür erhaltet.

Diese Tafeln verraten euch mehr über die Geschichte von One Piece Odyssey. (Bildquelle: Screenshot spieletipps

Wofür sind die Steintafeln in One Piece Odyssey?

Die Tafeln sind über die gesamte Insel Waford verteilt und nach ihren Fundorten benannt. Um sie zu entziffern, müsst ihr sie zu Madame Stonely bringen. Ihr findet sie am Fuß der Gewitterruinen. Dort ist auch ein Yoisa-Schild.

Die Yoisa kann die Tafeln lesen und gibt euch auch Belohnungen für jede Tafel. Die Reihenfolge der verlangten Tafeln ist festgelegt und wird euch von Madame Stonely in einzelnen Nebenmissionen mitgeteilt.

Madame Stonely übersetzt euch die Steintafeln in One Piece Odyssey. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Alle Steintafeln in One Piece Odyssey

Hinweis

Dieser Guide wird konstant erweitert, bis wir euch alle Fundorte der Steintafeln zeigen können.

Wir zeigen euch die Steintafeln in der von Madame Stonely verlangten Reihenfolge und welche Belohnungen ihr dafür jeweils bekommt:

Die erste Tafel sollt ihr aus dem King-Kong-Tal holen. Ihr erreicht sie am einfachsten per Schnellreise. Als Belohnung erhaltet ihr drei Vulkanechsenschwänze.

Beim Schnellreisepunkt steht die Tafel des King-Kong-Tals. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Die zweite Tafel steht beim Wasserfall im verbotenen Tal. Das Tal ist im Südwesten der Insel. Als Belohnung erhaltet ihr fünf Geleesteine.

Beim Wasserfall des verbotenen Tals steht die zweite Steintafel. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Die dritte Tafel findet ihr am Ende des Ring-Meeresarms im Norden der Insel. Als Belohnung bekommt ihr fünf Chillkäfer.

Am Ende des Ring-Meeresarms steht die dritte Steintafel. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Die vierte Tafel ist in den Gewitterwolkenruinen. Ihr werdet in einer Cutscene auf sie aufmerksam gemacht. Als Belohnung warten drei Kommandant-Kreiselschneckenlebern auf euch.

Die vierte Steintafel in den Gewitterwolkenruinen könnt ihr gar nicht übersehen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Die fünfte und sechste Tafel sind in den Staubruinen. Sie stehen beim Koloss und im eingestürzten Korridor. Als Belohnung winkt euch dreimal Schock-Nashornkäferfleisch.

Tafel Nummer fünf steht im eingestürzten Korridor der Staubruinen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Tafel Nummer sechs steht hinter dem Koloss in den Staubruinen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

