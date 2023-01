von Josua Schneider (Freitag, 13.01.2023 - 10:00 Uhr)

One Piece steht schon immer dafür, Erfolge zu feiern und ihnen hinterher zu jagen. Auch in One Piece Odyssey könnt ihr Trophäen und Erfolge sammeln. In diesem Guide erfahrt ihr, wie ihr alle Trophäen und Erfolge freischalten und Meister der Odyssey werden könnt.

Yatta! Auch in One Piece Odyssey könnt ihr Trophäen und Achievements sammeln. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Leitfaden zu allen Trophäen und Achievements in One Piece Odyssey

Über die Erfolge von One Piece Odyssey solltet ihr Folgendes wissen:

Es gibt 51 Trophäen : 1x Platin, 2x Gold, 9x Silber, 39x Bronze. Die Erfolge und Achievements gleichen den Trophäen.

Ihr könnt keine Erfolge verpassen.

Alle Achievements sind in einem Spieldurchlauf freischaltbar.

Im Folgenden erklären wir euch, welche Erfolge es gibt und wie ihr die Trophäen freischaltet:

Meister der Odyssee

Trophäe: Platin

Bedingung: Merkmal eines wahren Abenteurers.

Diesen Erfolg erhaltet ihr, wenn ihr alle anderen Achievements abgeschlossen habt.

Eine Stufe nach der anderen

Trophäe: Gold

Bedingung: Alle über Stufe 70 gebracht.

Herausforderungsgegner-Bezwinger (versteckt)

Trophäe: Gold

Bedingung: Die mächtigen Herausforderungsgegner alle mindestens zweimal besiegt.

Letztes Kapitel beendet (versteckt)

Trophäe: Silber

Bedingung: Das letzte Kapitel abgeschlossen.

Boxenstopp-Profi

Trophäe: Silber

Bedingung: Alle Nebengeschichten abgeschlossen.

Kopfgeldjäger

Trophäe: Silber

Bedingung: Alle Kopfgelder eingesammelt.

Zertifizierter Entfaserer

Trophäe: Silber

Bedingung: Alle Erinnerungsverbindungen abgeschlossen.

Spitzenkoch

Trophäe: Silber

Bedingung: Alle Rezepte zubereitet.

Trickbällchen-Wunderkind

Trophäe: Silber

Bedingung: Alle Trickbällchen hergestellt.

Schatzsucher

Trophäe: Silber

Bedingung: Alle verschlossenen Schatztruhen geöffnet.

Herausforderungsgegner-Neuling (versteckt)

Trophäe: Silber

Bedingung: Starken Gegner in einer Herausforderung besiegt.

Kampfmeister

Trophäe: Silber

Bedingung: 300 Kämpfe gewonnen.

Kapitel 1 beendet

Trophäe: Bronze

Bedingung: Kapitel 1 abgeschlossen.

Kapitel 2 beendet (versteckt)

Trophäe: Bronze

Bedingung: Kapitel 2 abgeschlossen.

Kapitel 3 beendet (versteckt)

Trophäe: Bronze

Bedingung: Kapitel 3 abgeschlossen.

Kapitel 4 beendet (versteckt)

Trophäe: Bronze

Bedingung: Kapitel 4 abgeschlossen.

Kapitel 5 beendet (versteckt)

Trophäe: Bronze

Bedingung: Kapitel 5 abgeschlossen.

Kapitel 6 beendet (versteckt)

Trophäe: Bronze

Bedingung: Kapitel 6 abgeschlossen.

Kapitel 7 beendet (versteckt)

Trophäe: Bronze

Bedingung: Kapitel 7 abgeschlossen.

Kapitel 8 beendet (versteckt)

Trophäe: Bronze

Bedingung: Kapitel 8 abgeschlossen.

Kochgeselle

Trophäe: Bronze

Bedingung: 10 Rezepte zubereitet.

Trickbällchen-Anfänger

Trophäe: Bronze

Bedingung: 10 Trickbällchen hergestellt.

Verfolgungschampion

Trophäe: Bronze

Bedingung: 30 Accessoires verschmolzen.

Begeisterter Hersteller

Trophäe: Bronze

Bedingung: 5 Accessoires verschmolzen.

Juwelenmeister

Trophäe: Bronze

Bedingung: Ein Accessoire mit 4 Effekten hergestellt.

Ich rieche ein Abenteuer

Trophäe: Bronze

Bedingung: 10 Nebengeschichten abgeschlossen.

Jägergeselle

Trophäe: Bronze

Bedingung: 10 Kopfgelder eingesammelt.

Zerfaserungsreparateur

Trophäe: Bronze

Bedingung: 5 Erinnerungsverbindungen abgeschlossen.

Partylöwe

Trophäe: Bronze

Bedingung: 30 Partys veranstaltet.

Sammler

Trophäe: Bronze

Bedingung: 99 Yaya-Würfel gesammelt.

Würfelsammler: Ruffy

Trophäe: Bronze

Bedingung: 50 Würfelfragmente von Ruffy gesammelt.

Unser Guide zu den Würfelfragmenten zeigt euch, wo ihr alle Fragmente für Ruffy findet.

Würfelsammler: Zorro

Trophäe: Bronze

Bedingung: 50 Würfelfragmente von Zorro gesammelt.

Unser Guide zu den Würfelfragmenten zeigt euch, wo ihr alle Fragmente für Zorrofindet.

Würfelsammler: Nami

Trophäe: Bronze

Bedingung: 30 Würfelfragmente von Nami gesammelt.

Unser Guide zu den Würfelfragmenten zeigt euch, wo ihr alle Fragmente für Nami findet.

Würfelsammler: Lysop

Trophäe: Bronze

Bedingung: 40 Würfelfragmente von Lysop gesammelt.

Unser Guide zu den Würfelfragmenten zeigt euch, wo ihr alle Fragmente für Lysop findet.

Würfelsammler: Sanji

Trophäe: Bronze

Bedingung: 40 Würfelfragmente von Sanji gesammelt.

Unser Guide zu den Würfelfragmenten zeigt euch, wo ihr alle Fragmente für Sanji findet.

Würfelsammler: Chopper

Trophäe: Bronze

Bedingung: 30 Würfelfragmente von Chopper gesammelt.

Unser Guide zu den Würfelfragmenten zeigt euch, wo ihr alle Fragmente für Chopper findet.

Würfelsammler: Robin

Trophäe: Bronze

Bedingung: 30 Würfelfragmente von Robin gesammelt.

Unser Guide zu den Würfelfragmenten zeigt euch, wo ihr alle Fragmente für Robin findet.

Würfelsammler: Franky

Trophäe: Bronze

Bedingung: 20 Würfelfragmente von Franky gesammelt.

Unser Guide zu den Würfelfragmenten zeigt euch, wo ihr alle Fragmente für Franky findet.

Würfelsammler: Brook

Trophäe: Bronze

Bedingung: 6 Würfelfragmente von Brook gesammelt.

Unser Guide zu den Würfelfragmenten zeigt euch, wo ihr alle Fragmente für Brook findet.

Sammelwütiger

Trophäe: Bronze

Bedingung: Insgesamt 20.000.000 Berry erhalten.

Seite an Seite mit Freunden

Trophäe: Bronze

Bedingung: 20 Freundtalente aktiviert.

Heftiger Treffer

Trophäe: Bronze

Bedingung: Einem Gegner mit einem Angriff mehr als 10.000 Schaden zugefügt.

Gum-Gum-Rakete

Trophäe: Bronze

Bedingung: 100-mal mit Gum-Gum-Rakete durch die Luft gesaust.

Eisentürschneider

Trophäe: Bronze

Bedingung: Mit Zorros Türschneider 20 Türen zerstört.

Lysops Kabuto

Trophäe: Bronze

Bedingung: Lysops Schuss 100-mal benutzt.

Archäologisches Wissen

Trophäe: Bronze

Bedingung: Robin hat mit Archäologisches Wissen 20 Gegenstände gesammelt.

Gespür des Kochs

Trophäe: Bronze

Bedingung: Sanji hat mit Gespür des Kochs 25 Gegenstände gesammelt.

Schatzradar

Trophäe: Bronze

Bedingung: Nami hat mit Schatzradar 25 Gegenstände gesammelt.

Franky Skywalk

Trophäe: Bronze

Bedingung: Mit Franky Skywalk 10-mal eine Brücke gebaut.

Sieger

Trophäe: Bronze

Bedingung: 50 Kämpfe gewonnen.

Flucht zum Sieg

Trophäe: Bronze

Bedingung: Aus drei Kämpfen geflohen.

Ihr wollt noch mehr Tipps zu One Piece Odyssey? Wir haben euch die wichtigsten Einsteigertipps zusammengetragen: