von Josua Schneider (Montag, 16.01.2023 - 13:06 Uhr)

One Piece Odyssey | Die Nebengeschichte Wichtiger als Berry abschließen

One Piece Odyssey bietet einige Nebengeschichten, die euch Berry und besondere Gegenstände einbringen. In diesem Guide zeigen wir euch, wie ihr die Nebengeschichte „Wichtiger als Berry“ abschließt.

In der Nebengeschichte Wichtiger als Berry sollt ihr verlorene Fotos wiederfinden. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Wichtiger als Berry in One Piece Odyssey starten

Um die Nebengeschichte „Wichtiger als Berry“ zu beginnen, müsst ihr mit dem aufgeblasenen Tam in Nanohana reden. Ihr findet ihn in einer Gasse im Osten der Stadt.

Tam erzählt euch, dass er etwas Wertvolles in der Wüste von Nanohana verloren hat: Ein Foto, das in zwei Teile zerrissen wurde. Ihr sollt beide Teile des Fotos wiederfinden. Er sagt euch auch, dass am Eingang der Wüste eine Karawane ist, die euch weiterhelfen kann.

Der aufgeblasene Tam beauftragt euch, etwas zu finden, das für ihn wichtiger als Berry ist. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Wo ist die erste Bildhälfte?

Am Eingang der Wüste findet ihr die besagte Karawane beim Speicherpunkt. Sie geben euch den Hinweis, dass die Bildhälfte von Banditen mitgenommen wurde.

Ihr findet das Versteck der Banditen hinter dem Choppertunnel westlich des Camps in der Wüste nahe Nanohana. Durchquert das Lager und am Ende findet ihr das Bild zweier Kinder. Bringt es zu Tam zurück.

Das Bild zweier Kinder liegt im Banditenlager nach dem Choppertunnel. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Wo ist die zweite Bildhälfte?

Die Karawane gibt euch den Tipp, dass die zweite Bildhälfte in der Schlucht ohne Wiederkehr zu finden ist. In der Schlucht erhaltet ihr den Hinweis, nach Skorpionen und Knochen Ausschau zu halten.

Folgt dem Navivogel, bis ihr einen Eingang findet, in dem ein Mann liegt. Hinter ihm findet ihr die besagten Knochen und Skorpione und das Bild eines Erwachsenen.

Bringt beide Bilder zurück zu Tam und ihr erhaltet von ihm das Accessoire Ring des Adligen und 3.000 Berry.

Beim Eingang mit dem gefallenen Mann findet ihr das Bild eines Erwachsenen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

