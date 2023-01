von Josua Schneider (Dienstag, 17.01.2023 - 16:06 Uhr)

One Piece Odyssey | Alle Erinnerungsverbindungen lösen und Belohnungen

In One Piece Odyssey besucht ihr eure Erinnerungen. Doch manche Erinnerungsverbindungen sind gestört und müssen repariert werden. Wo ihr sie findet, wie ihr sie repariert und welche speziellen Angriffe ihr dadurch freischaltet, erfahrt ihr in diesem Guide.

Erinnerungsverbindungen schalten in One Piece Odyssey mächtige Freundesattacken frei. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Was sind Erinnerungsverbindungen in One Piece Odyssey?

Bei euren Reisen durch eure Erinnerungen in Memoria begegnen euch immer wieder zerfaserte Erinnerungen. Diese Erinnerungen sind im Konflikt mit der Wirklichkeit und müssen richtiggestellt werden.

Dafür besucht ihr einen Ort namens Hysteria und sucht die Ursache der Zerfaserung. Wer Hysteria betreten kann, ist von Verbindung zu Verbindung unterschiedlich.

Eine Erinnerungsverbindung folgt meist dem folgenden Muster:

Die Ursache finden. Die Person wird mit einem schwebenden Ring über dem Kopf markiert. Den Konflikt lösen. Meistens müsst ihr Gegner besiegen oder bestimmte Gegenstände finden. Einen finalen Kampf gewinnen. Dabei wird eine neue Freundesattacke freigeschalten.

An diesem Ring erkennt ihr die Ursache der zerfaserten Erinnerung. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Jede Erinnerungsverbindung schaltet eine neue Freundesattacke frei. Diese Attacke kombiniert die Fähigkeiten der Charaktere, die die Erinnerungsverbindung betreten haben.

Einige Verbindungen werfen euch im Verlauf wieder nach Memoria zurück. Dann müsst ihr die folgende Verbindung finden, um sie abzuschließen.

Im Folgenden erfahrt ihr, wo ihr die Erinnerungsverbindungen findet und welche Freundesattacken sie freischalten. Wie bei Kopfgeldern und Nebengeschichten ist auch der Zugang zu Erinnerungsverbindungen auf der Karte im Spiel markiert.

Hinweis

Momentan haben wir noch nicht alle Erinnerungsverbindungen aufspüren können. Wir erweitern diesen Guide konstant, bis wir euch alle Verbindungen präsentieren können.

Der Wunsch eines Jungen

Diese Erinnerungsverbindung begegnet euch in der großen Sandy-Wüste im Verlauf der Haupthandlung. Ihr sollt mit Zorro, Chopper und Lysop dem Jungen helfen, Kräuter zur Heilung seiner Mutter zu finden.

Die Kräuter findet ihr am östlichen Ende der Knochenbrückenschlucht. Untersucht den Busch und ihr erhaltet sie.

In diesem Busch findet ihr die Kräuter für den Jungen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Allerdings wurde der Junge entführt. Ihr müsst nun der Knochenbrückenschlucht bis zum Ende folgen. Dort erwartet euch der abschließende Bosskampf.

Dadurch wird die Freundesattacke Kokutei-Tigerfallen-Roseo-Stoßschlag freigeschalten. Sie benötigt drei Stufen eurer Freundesladung und fügt dem Ziel Verlangsamung und Blutung zu.

Eine Übeltat

Diese Verbindung findet ihr bei eurer Rückkehr nach Alabasta in Nanohana. Sie ist auf dem Turm in der südlichen Gasse. Ihr betretet sie mit Ruffy, Zorro und Lysop.

Wenn ihr in der Verbindung den Turm verlasst, seht ihr direkt die Ursache: Ein seltsamer Händler trägt den Ring. Er bittet Zorro, einen Pilz zu essen.

Der seltsame Händler hilft euch, die Übeltat aufzulösen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Die daraus folgende Vergiftung könnt ihr nur heilen, wenn ihr ein bestimmtes Moos findet. Geht zum Strand und dort wird euch Wimper begegnen und das Moos zeigen.

Nach einem Kampf gegen Banditen heilt ihr Zorro und werdet aus der Verbindung geworfen. Die zweite Verbindung ist in der südlichen Gasse von Nanohana.

Folgt der Straße über den Hauptplatz nach Süden. Besiegt alle Gegner, die sich euch in den Weg stellen.

Im Kampf gegen den Bruder des Händlers schaltet ihr die Freundesattacke Gum-Gum-Feuerpistolen-Tatsumaki-Stern frei. Sie kostet sechs Stufen der Freundschaftsladung, trifft alle Gegner und fügt Gegnern mit Logia-Teufelskräften besonders viel Schaden zu.

Jagd unter Freunden

Am Ende von Kapitel 4 könnt ihr diese Verbindung beim Kanalrestaurant im Osten von Water 7 finden. Ihr betretet sie mit Sanji, Ruffy und Nami.

Folgt der Straße bis zum Hauptplatz vor dem Haus des Bürgermeisters. Im Westen findet ihr die Ursache der Zerfaserung: Mr. 2 Bon Curry.

Niemand anders als Mr. 2 ist die Ursache der Erinnerungsverbindung Jagd unter Freunden. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Besiegt die Marine und bringt ihn nach Süden. Dort begegnet euch Tashigi. Sobald ihr sie besiegt habt, werdet ihr aus der Verbindung geworfen.

Den zweiten Teil der Zerfaserung findet ihr in der unteren Ebene von Water 7. Folgt dem Weg zum Hafen und besiegt die Marinesoldaten auf dem Weg.

Am südlichen Strand begegnet ihr Bon Curry und Smoker. Besiegt Smoker zweimal und ihr habt die Verbindung abgeschlossen.

Im zweiten Kampf gegen Smoker schaltet ihr die Freundesattacke Gum-Gum-Mouton-Gatling-Tempo frei. Sie benötigt sechs Freundladungsstufen, trifft alle Gegner und fügt allen mit Teufelskräften hohen Schaden zu.

Kraft des Glücks

Auch diese Verbindung findet ihr nach Kapitel 4 in Water 7 im obersten Stock im Süden der Karte. Ihr seid mit Sanji, Nami, Robin und Zorro unterwegs.

Direkt beim Betreten findet ihr auch euer Ziel: Ihr sollt den Geliebten einer Frau finden. Begebt euch zum Klärwerk im Osten und folgt der Straße.

Nach einem Kampf gegen einige Mafiosi werdet ihr aus der Verbindung geworfen. Ein Geist an der Stelle, wo die Frau stand, verrät euch, dass ihr „nach unten“ gehen sollt.

Den Eingang zum zweiten Teil der Verbindung findet ihr also in der Kanalisation. Geht vom Yoisa-Schild aus aufwärts und ihr findet die Verbindung im Gang. Ihr könnt auch die Kanalisation vom Klärwerk aus betreten und so dem Gang folgen.

Der zweite Teil der Erinnerungsverbindung Kraft des Glücks ist im Eingang der Kanalisation verborgen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Folgt der Kanalisation und besiegt die Mafiosi. Der Geliebte Garf wartet dann an der hinteren Wand auf euch. Sprecht ihn an und schließt damit die Erinnerungsverbindung ab.

Im Kampf gegen den Chef der Mafia schaltet ihr die Freundschaftsattacke Thunder-Lance-Flip-Kaliber-Phönix-Schuss frei. Sie benötigt 8 Stufen eurer Freundesladung, trifft alle Gegner und schadet vor allem Gegnern mit Zoan-Teufelskräften.

