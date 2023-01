von Josua Schneider (Mittwoch, 18.01.2023 - 12:16 Uhr)

One Piece Odyssey | Die Nebengeschichte Warum dient Wimper? abschließen

One Piece Odyssey bietet einige Nebengeschichten, die euch Berry und besondere Gegenstände einbringen. In diesem Guide erklären wir euch, wie ihr die Nebengeschichte „Warum dient Wimper?“ abschließt.

In der Nebengeschichte Warum dient Wimper? von One Piece Odyssey motiviert ihr das Kamel für ein Rennen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Wo startet die Nebengeschichte „Warum dient Wimper?“ in One Piece Odyssey?

Um diese Mission zu starten, müsst ihr zuerst die Nebengeschichte „Die Wahrheit über Wimper“ abschließen und Wimper vor den Banditen retten. Dann findet ihr Wimper vor dem Palast in Arbana.

Ein Soldat schildert euch die Situation und ihr beschließt, Wimper durch das Aufbessern von Robins und Namis Reizen zu motivieren. Dafür müsst ihr Parfüm in Nanonhana besorgen. Begebt euch per Schnellreise dorthin.

Parfüm für Robin und Nami

Den Laden für das Parfüm findet ihr im Westen des Spice-Bean-Platzes. Sprecht mit der Frau hinter dem Tresen und sie gibt euch das Parfüm.

Im Parfüm- und Rüstungsladen findet ihr das Parfüm für Nami und Robin. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Allerdings reicht dieses Parfüm noch nicht und ihr braucht außerdem Hautlotion. Dafür müsst ihr nach Arbana zurückkehren.

Hautlotion für Nami und Robin

Von einer Frau beim Springbrunnen im Südwesten von Arbana erfahrt ihr, wo ihr das Parfüm findet: Vor dem Grabmal der Könige soll der Händler zu finden sein.

Wenn ihr ihn im Nordwesten von Arbana antrefft, erzählt er euch, dass er bereits ausverkauft ist und alles einer Bediensteten des Palastes übergeben hat. Auf dem Platz vor dem Palast sollt ihr mehr erfahren.

In der Nähe der Schnellreisestation am Palast erfahrt ihr, dass die Bedienstete überfallen wurde. Begebt euch in den Süden der Stadt und besiegt die Übeltäter, um die Lotion zu erhalten.

Die Hautlotion für Nami und Robin lässt sich in Arbana nicht so leicht aufspüren. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Kehrt zu Wimper zurück und schließt die Nebengeschichte ab. Ihr erhaltet 18.000 Berry und das Accessoire Düfte-Anhänger als Belohnung.

