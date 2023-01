von Josua Schneider (Mittwoch, 18.01.2023 - 16:23 Uhr)

One Piece Odyssey | Alle Nebengeschichten in der Übersicht

One Piece Odyssey bietet neben der Hauptgeschichte viele kleine Nebengeschichten, in denen ihr verschiedenen Personen aus dem Anime begegnen könnt. In dieser Übersicht zeigen wir euch, welche Nebenmissionen es gibt, wo ihr sie findet und geben euch Tipps, wie ihr sie abschließt.

Nebengeschichten in One Piece Odyssey

Nebengeschichten belohnen euch zwar nicht mit Erfahrungspunkten, dafür könnt ihr aber Accessoires, Items, Berry und Würfelfragmente bekommen. Außerdem begegnen euch so auch bekannte Gesichter, die in der Hauptgeschichte zu kurz kommen.

Ihr habt jederzeit eine Übersicht über alle Nebengeschichten im Menü. Dort seht ihr auch, wo ihr sie findet. Der Start einer Nebenmission ist immer auf der Karte verzeichnet.

NPCs mit Nebengeschichten sind gut an der Sprechblase zu erkennen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Übersicht über alle Nebengeschichten

In dieser Tabelle findet ihr alle Nebengeschichten aus One Piece Odyssey. Wir haben sie aufsteigend nach Kapiteln geordnet:

Hinweis

Wir erweitern diese Liste und die Hinweise, bis sie vollständig ist.

Nebengeschichte Gebiet Hinweise Meister-und-Schüler-Showdown Nanohana Besiegt die Robben. Wichtiger als Berry Nanohana In unserem Guide helfen wir euch, die Fotos zu finden. Vermittler Marzins Quest Nanohana Besiegt die bösen Bulbros. Ihr Standort ist in Nanohana auf der Karte verzeichnet. Hungriger Navivogel Nanohana Findet 10 Wüstennüsse, indem ihr als Lysop Nester herunterschießt. Die Wahrheit über Wimper Große Sandy-Wüste In unserem Guide helfen wir euch, Wimper zu finden. Grandline-Quiz des Kindes 1 – 3 Große Sandy-Wüste Beantwortet die Fragen. Ihr könnt das Quiz immer wieder neu starten. Meister-und-Schüler-Rückkampf Große Sandy-Wüste Besiegt die Robben. Kammerjäger in der Nacht Große Sandy-Wüste Besiegt Deluck-Brüder-Skorpione. Sie tauchen in der Nacht im nördlichen Teil der Wüste auf. Ihr erkennt sie an der dunkleren Farbe. Meister-und-Schüler-Finale Wüste nahe Arbana Besiegt die Robben. Schlachtfeldlieferung Wüste nahe Arbana Bringt den Brief zu Hator im Camp der Revolution. Er sitzt in einem der Zelte. Seltsamer Tee Arbana Befragt die Soldaten und besiegt die Räuber, die den Tee gestohlen haben. Warum dient Wimper? Arbana Diese Nebengeschichte wird nach dem Abschluss von „Die Wahrheit über Wimper“ verfügbar. In unserem Guide zeigen wir euch, wo ihr Parfüm und Lotion findet. Talentierter Arzt Arbana Der Arzt ist in Nanohana zu finden. Tanztraining Arbana Diese Nebengeschichte wird nach dem Abschluss von „Talentierter Arzt“ verfügbar. Besiegt die Schüler. Grandline-Quiz der Frau 1 – 3 Water 7, Stadtgebiet Beantwortet die Fragen. Ihr könnt das Quiz immer wieder neu starten. Ärger in der Taverne Water 7, Stadtgebiet Besorgt Parfüm. Unser Guide zu „Warum dient Wimper?“ verrät euch, wo ihr es findet. Mein Schatz Water 7, Stadtgebiet Unser Guide hilft euch, alle Puppen zu finden. Yaya-Würfel-Sammler Waford, Süden Tauscht bei Madame Trade Yaya-Würfel ein. Madame Julies Schüler Waford, Süden Stellt Accesoires mit Robin her. Waford-Aufzeichnungen Waford, Süden Sammelt Steintafeln und gebt sie bei Madame Stonely ab.

