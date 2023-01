von Josua Schneider (Donnerstag, 19.01.2023 - 11:52 Uhr)

One Piece Odyssey | Die Nebengeschichte Talentierter Arzt abschließen

One Piece Odyssey bietet einige Nebengeschichten, die euch Berry und besondere Gegenstände einbringen. In diesem Guide erklären wir euch, wie ihr die Nebengeschichte „Talentierter Arzt“ abschließt.

Diese alte Dame möchte in der Nebengeschichte Talentierter Arzt in One Piece Odyssey wieder auf die Beine kommen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Wo ist die Nebengeschichte „Talentierter Arzt“ in One Piece Odyssey?

Ihr startet die Nebengeschichte bei der alten Dame beim Uhrenturm im Südwesten des Palastplatzes. Sie bittet euch, einen Arzt zu finden, der ihre Rückenschmerzen heilen kann.

Diese alte Frau plagen Rückenschmerzen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Folgt ihren Hinweisen nach Osten und fragt die alte Dame bei dem Wagen. Sie verweist euch zu Gido am Burgtor. Er steht direkt am Speicherpunkt. Von ihm erfahrt ihr, dass der Arzt sich in der Taverne beim Burgtor aufhält.

Die Zutaten für den Arzt besorgen

Der Arzt Nafk weigert sich zunächst, euch zu helfen. Wenn ihr ihm erzählt, dass Drumm von Wapol befreit wurde, stimmt er aber zu. Leider fehlen ihm die Zutaten für das Schmerzmittel.

Um die Medizin herzustellen, benötigt ihr zwei Krokodilbananen. Ihr bekommt sie, wenn ihr Bananenkrokodile besiegt.

Bananenkrokodile findet ihr in der Wüste nahe Arbana bei der Arbana-Schlucht und im Grabmal der Könige vor dem Fundort des Umzugskrebses. Kehrt mit den Bananen zum Arzt zurück und er stellt mit Choppers Hilfe die Schmerzis her.

Der Arzt kann euch erst helfen, wenn ihr ihm Krokodilbananen bringt. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Bringt der alten Frau die Schmerzis. Damit schließt ihr die Nebengeschichte ab und die Nebengeschichte Tanztraining wird verfügbar. Außerdem erhaltet ihr ein Sandora-Echsensteak, einen gegrillten Bobo-Vogel mit Kräutern und 18.000 Berry.

Ihr wollt noch mehr Tipps zu One Piece Odyssey? Wir haben euch die wichtigsten Einsteigertipps zusammengetragen: