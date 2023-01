von Josua Schneider (Donnerstag, 19.01.2023 - 15:37 Uhr)

One Piece Odyssey | Fundorte aller Yaya-Würfel

Mit Yaya-Würfeln könnt ihr in One Piece Odyssey verschiedene Aufträge von Madame Trade abschließen. In diesem Guide zeigen wir euch, wo ihr die begehrten Hexaeder findet und welche Belohnungen ihr dafür erhaltet.

Was sind die Yaya-Würfel in One Piece Odyssey?

Wenn ihr Memoria erforscht, werdet ihr einige dieser Würfel in zerstörbaren Objekten finden. Sobald ihr Kapitel 2 abgeschlossen habt, könnt ihr sie bei Madame Trade eintauschen, um damit die Nebengeschichten „Yaya-Würfel-Sammler“ abzuschließen.

Ihr findet Madame Trade bei ihrem Schnellreisepunkt im Norden von Waford.

Für die Abgabe der Würfel erhaltet ihr jeweils 10.000 Berry und folgende Belohnungen:

1x Bananenkrokodilpaste 3x Heilsud 1x Kreiselschnecken-Pescatore 1x Kommandant-Kreiselschnecken-Carbonara 1x Bronzefledermaussuppe 1x Feuerelement-Schmuck 1x Brooks Reisekleidung 2x Duriankrokodilsalat 1x Wilden-Abzeichen 5x Kraftsud

Ihr könnt die Würfel nur in den Erinnerungen in Memoria finden. Wenn ihr alle Objekte zerstört, könnt ihr keine Würfel verpassen.

Wir zeigen euch, wo ihr alle Yaya-Würfel findet:

Yaya-Würfel in Nanohana

In Nanohana findet ihr 5 Würfel:

Beim Zugang zum Strand von Nanohana in einem Topf In der südlichen Gasse in einer Holzkiste In der Gasse westlich des Spice-Bean-Platzes in einem Topf In der Gasse westlich des Spice-Bean-Platzes in einem Fass In der Gasse östlich des Spice-Bean-Platzes in einem Fass

Yaya-Würfel in der Wüste nahe Nanohana

In der Wüste nahe Nanohana findet ihr 4 Würfel:

Nordwestlich vom Speicherpunkt in einem Fass Im Süden des Camps in einem Topf Hinter dem Choppertunnel in einer Holzkiste beim Skelett Am Eingang der Schlucht ohne Wiederkehr in einem Topf beim Pfeiler

Yaya-Würfel in der großen Sandy-Wüste

Die große Sandy-Wüste birgt 4 Würfel:

In der Ruine im Norden des ersten Speicherpunkts in einem Topf Neben dem Aufgang am zweiten Speicherpunkt in einem Topf Beim Startpunkt der Nebengeschichte „Die Wahrheit über Wimper“ in einem Fass Im ersten Torbogen der Ruine in einem Fass

Yaya-Würfel in der Wüstenhöhle

In der Wüstenhöhle sind 4 Würfel versteckt:

Beim Schnellreisepunkt in einem Krug Bei einer Aussparung nördlich des Schnellreisepunkts in einer Holzkiste Vor dem Camp bei dem Ohnmächtigen in einem Fass Vor dem Camp bei dem Ohnmächtigen in einer Holzkiste

Yaya-Würfel in der Wüste nahe Arbana

Die Wüste nahe Arbana versteckt 4 Würfel:

Beim Eingang des Camps der königlichen Armee rechter Hand in einem Krug Auf der Palisade des Camps der königlichen Armee in einer Holzkiste Nach dem Ausgang des Camps der königlichen Armee rechter Hand in einem Fass Auf der östlichen Palisade des Camps der Rebellenarmee in einer Holzkiste

Yaya-Würfel in Arbana

Die Hauptstadt Arbana bietet 5 Würfel:

Südlich des ersten Speicherpunkts in einer Holzkiste bei einem umgestürzten Wagen Im Palasttor in einem Krug Im östlichen Seiteneingang beim zweiten Speicherpunkt in einem Fass. Dort begebt ihr euch auch für die Hautlotion in der Nebengeschichte „Warum dient Wimper?“. Auf dem Brunnenplatz im Westen in einem Fass Südlich des Schnellreisepunkts zum Palastplatz in einem Krug

Yaya-Würfel im Grabmal der Könige

Im Grabmal der Könige wurden 4 Würfel beerdigt:

Im U2 in einem Krug Beim Choppertunnel im U3 in einem Krug Im U4 nach dem Überqueren des westlichen Abgrunds in einem Krug Im unteren Bereich des Ostens von U4 in einem Fass

Yaya-Würfel in Water 7: Untere Küste

An der unteren Küste von Water 7 wurden 2 Würfel angeschwemmt:

Direkt bei eurer Ankunft in einem Krug hinter einer Palme Beim Memoria-Würfel in einem Fass

Yaya-Würfel in Water 7: Stadtgebiet

Im Stadtgebiet von Water 7 tummeln sich ganze 19 Würfel:

Beim Speicherpunkt des oberen Aufzugs im Süden der Karte in einer Holzkiste Im Nordosten des Café-Parks in einem der zwei Krüge. Dort startet auch die Nebengeschichte „Mein Schatz“. Am Ende des nordwestlichen Gangs im Café-Park in einem Krug Im Westen der Hauptstraße in einem Fass neben einer Parkbank Im Nordwesten der Hauptstraße in einer Holzkiste bei den Tischen Im Westen der Hauptstraße in einer Holzkiste, die hinter einem Blumenkübel versteckt ist Im Osten des Brunnenplatzes in einer Holzkiste neben einem Blumenkübel Im Osten der Hauptstraße in einem Fass neben der Treppe Beim Kanalrestaurant in einer Eisenkiste Im Osten der Yagara-Station des Kanalrestaurants in einer Holzkiste Im Norden der Yagara-Station des Kanalrestaurants in einer Eisenkiste Im Norden der Yagara-Station von Dock 1 in einem Krug Rechts neben dem Eingang zu Dock 1 in einer Eisenkiste Rechts neben der Treppe auf dem Brunnenplatz in einem Fass Östlich des Speicherpunkts vorm Haus des Bürgermeisters in einer Holzkiste Gegenüber vom Badehaus im Nordwesten der Karte in einem Fass Westlich der westlichen Schnellreisestation in einer Holzkiste Westlich der westlichen Schnellreisestation in einem Krug Südlich dem Yoisa-Shop in der verlassenen Fabrik in einem Fass (Treppe hoch)

Yaya-Würfel auf Dock 1

Auf Dock 1 könnt ihr eine Sammlung aus 7 Würfeln zusammenstellen:

Unter dem südwestlichen Gerüst in einem Fass Unter der Treppe des nördlichen Gerüsts in einem Fass Auf dem südwestlichen Gerüst in einer Holzkiste (nördlich halten) Nach dem Nutzen des südlichen Krans in einer Holzkiste Nach dem Nutzen des südlichen Krans in einem Krug In dem grünen Container im Süden in einer Holzkiste Hinter dem Chopper-Tunnel in einem Fass (direkt rechts)

Yaya-Würfel in der Kanalisation

In der Kanalisation wurde nur ein Würfel angespült: Er ist in einem Fass beim Yoisa-Händler.

Yaya-Würfel im Justiz-Turm

Im Justiz-Turm warten 4 Würfel auf ihre gerechte Strafe:

Im Westen von U1 in einem Fass unter dem Fenster Beim ersten Geschütz im Westen von U1 in einem Fass bei den Sandsäcken Gegenüber vom Küchenausgang in einer Eisenkiste Im Norden vom Lagerraum in einem Fass

