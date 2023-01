von Sergej Jurtaev (Donnerstag, 19.01.2023 - 15:31 Uhr)

Mit dem Update 3.4 wurde die Wüste von Hadramaveth in Genshin Impact hinzugefügt. In diesem Teil der Sumeru-Wüste gibt es natürlich auch wieder neue Geheimnisse zu entdecken. Dazu zählt auch die Sphäre „Stadt der Verstorbenen“, die ihr vielleicht nicht direkt finden werdet. Wir verraten euch in diesem Guide, wie ihr dorthin gelangt. Alternativ könnt ihr euch im folgenden Video-Guide ansehen, wie ihr die Sphäre freischaltet.

Fundort der Stadt der Verstorbenen

Zunächst solltet ihr zur Statue der Sieben beim Tanit-Lager gehen, um die Karte der Wüste von Hadramaveth aufzudecken. Anschließend werdet ihr im Osten der Wüste im Sande von Al-Azif das Symbol für die Sphäre „Stadt der Verstorbenen“ erkennen. Die Sphäre befindet sich im Untergrund, sodass euch die Markierung auf der Karte keine allzu große Hilfe sein wird.

Um zur Sphäre zu gelangen, teleportiert ihr euch zum Teleportationspunkt nordwestlich von der Sphäre. Springt dann im Osten von der Klippe und gleitet in Richtung der Stählernden Dünen zur Straße. Folgt der Straße zunächst etwas nach Norden und biegt unter den Klippen dann nach links ab. Ihr werdet hier schließlich den Pfad in den Untergrund finden, der nach Süden verläuft und auf der Karte nicht sichtbar ist. Folgt dann einfach dem Weg und ihr werdet die Sphäre erreichen.

Rätsel der Stadt der Verstorbenen lösen

Bei der Sphäre angekommen werdet ihr feststellen, dass ihr zunächst ein Rätsel lösen müsst, bevor ihr die Sphäre betreten könnt. Das Rätsel ist zum Glück ganz einfach. Ihr müsst lediglich vier Fackeln entfachen, die sich in der Nähe der Sphäre befinden. Je eine steht links und rechts neben der Sphäre und zwei weitere sind gegenüber auf der unteren Ebene. Benutzt eine Pyro-Figur wie zum Beispiel Amber, um die Fackeln anzuzünden. Nachdem das geschafft ist, müsst ihr nur noch den Schalter bedienen, damit die Stadt der Verstorbenen aus dem Boden emporsteigt.