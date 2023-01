von Josua Schneider (Montag, 23.01.2023 - 13:30 Uhr)

In One Piece Odyssey begegnen euch immer wieder verschlossene Truhen. In diesem Guide verraten wir euch, wie ihr den Schlüssel für die vergoldeten Schatzkisten findet, wo sie versteckt sind und was ihr darin findet.

Für die verschlossenen Truhen in One Piece Odyssey müsst ihr erst den Schlüssel bekommen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Wie öffnet ihr die verschlossenen Truhen in One Piece Odyssey?

Den Schlüssel für diese Truhen bekommt ihr erst sehr spät: Ihr müsst Kapitel 8 abgeschlossen haben.

Der Schlüssel für die Truhen ist nämlich die Belohnung für die Nebengeschichten rund um das Grandline-Quiz. Ihr findet in jeder Memoria nach ihrem Abschluss eine dieser Nebengeschichten.

Wenn ihr das letzte Grandline-Quiz in Dress Rosa abschließt, erhaltet ihr den Schlüssel für die Schatztruhen und könnt sie nun alle öffnen.

Fundorte und Inhalte aller Truhen

Hinweis

Wir erweitern die Fundorte so lange, bis wir euch alle Schatztruhen und ihre Inhalte präsentieren können.

Insgesamt könnt ihr 22 Truhen finden. Neben den nützlichen, wenn auch selten weltbewegenden Inhalten der Kiste könnt ihr durch das Öffnen auch einen Erfolg freischalten.

Beim kreisförmigen Binnenmeer im Norden von Waford findet ihr diese Kiste. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

