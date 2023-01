von Sergej Jurtaev (Dienstag, 24.01.2023 - 12:57 Uhr)

Fire Emblem Engage ist ein Strategie-Rollenspiel und verspricht allein schon aufgrund dieses Genres eine recht lange Spielzeit. Wir haben den mittlerweile 17. Teil der beliebten Reihe durchgespielt und verraten euch, wie viele Kapitel das Spiel hat und wie lange ihr braucht, um es komplett zu beenden.

Über eine Weltkarte erreicht ihr die Kapitel von Fire Emblem Engage. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Spielzeit für Hauptstory und 100 %

Im Gegensatz zum Vorgänger Fire Emblem: Three Houses erzählt Fire Emblem Engage eine geradlinige Geschichte. Ihr spielt die Geschichte Kapitel für Kapitel, die dazwischen nicht durch lange Pausen unterbrochen werden. Deshalb ist Engage deutlich kürzer als Three Houses. Von der Länge ist es vergleichbar mit klassischen Fire-Emblem-Spielen wie Fire Emblem Awakening oder Fire Emblem Fates.

Die Spielzeit kann deutlich variieren, je nachdem mit welchen Einstellungen ihr spielt (Spieltempo und Kampfanimationen). Selbst mit ausgeschalteten Kampfanimationen solltet ihr für die Hauptstory circa 30 Stunden benötigen. Neben der Hauptstory könnt ihr in Fire Emblem Engage aber noch 15 Nebenmissionen freischalten. Wenn ihr alle wichtigen Inhalte spielen wollt, müsst ihr circa 40 bis 45 Stunden einplanen. Wollt ihr darüber hinaus zum Beispiel noch alle Beziehungen maximal verbessern, werdet ihr etliche Stunden mehr spielen können.

Anders als in Three Houses gibt es in Engage jedoch keine alternativen Routen, sodass es wenig Wiederspielwert gibt, wenn ihr das Spiel einmal abgeschlossen habt.

Alle Kapitel im Überblick

Fire Emblem Engage umfasst insgesamt 26 Hauptkapitel und 15 Nebenmissionen. In jedem Kapitel müsst ihr in der Regel einen Kampf absolvieren. Am Anfang geht das relativ flott, aber die Kämpfe werden immer schwerer und komplexer. Nachfolgend listen wir die Namen aller Kapitel auf (Achtung, Spoiler-Warnung):