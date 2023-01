von Sergej Jurtaev (Donnerstag, 26.01.2023 - 15:49 Uhr)

In Fire Emblem Engage könnt ihr am Anfang zwischen mehreren Schwierigkeitsgraden wählen. Im weiteren Spielverlauf werdet ihr vielleicht feststellen, dass das Spiel zu schwer ist und ihr den Schwierigkeitsgrad lieber ändern möchtet. Wie das funktioniert, erklären wir euch in unserem Guide.

Euch ist Fire Emblem Engage zu schwer? Erfahrt hier, wie ihr den Schwierigkeitsgrade ändern könnt. (Quelle: Screenshot spieletipps)

So passt ihr den Schwierigkeitsgrad an

Wenn ihr ein neues Spiel in Fire Emblen Engage startet, dürft ihr ein paar Einstellungen vornehmen. Darunter habt ihr auch die Wahl zwischen folgenden Schwierigkeitsgraden:

Normal : Für Neulinge und Spieler mit etwas Erfahrung.

: Für Neulinge und Spieler mit etwas Erfahrung. Schwer : Für erfahrene Spieler.

: Für erfahrene Spieler. Extrem: Für jene, die wahre Herausforderung suchen.

Aus Erfahrung können wir sagen, dass der normale Schwierigkeitsgrad kein Spaziergang ist und auch für Kenner der Reihe genug Herausforderung bietet. Ihr habt eine andere Wahl getroffen und euch ist das Spiel zu nun schwer? Glücklicherweise könnt ihr den Schwierigkeitsgrad nachträglich anpassen.

In den Einstellungen des Spiels sucht ihr diese Option jedoch vergeblich. Ihr müsst zunächst das Spiel bis Kapitel 3 spielen, wonach ihr den Somniel als Basis freischaltet. Öffnet im Somniel mit der X-Taste die Karte und reist in „Mein Zimmer“. Interagiert in eurem Zimmer mit dem Bett und ihr findet die Option „Schwierigkeit“.

Wichtig: Ihr könnt den Schwierigkeitsgrad nur nach unten korrigieren und es euch leichter machen. Habt ihr euch am Anfang für „Normal“ entschieden, könnt ihr den Schwierigkeitsgrad demnach nicht mehr ändern.

Bei eurem Bett findet ihr die Option, um den Schwierigkeitsgrad zu ändern. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Kann ich den Spielmodus wechseln?

Neben der Schwierigkeit könnt ihr am Anfang des Spiels außerdem noch den Spielmodus bestimmen. Während im Anfängermodus gefallene Figuren im nächsten Kampf zurückkehren, sind sie im klassischen Modus für immer verloren.

Der klassische Modus hebt den Schwierigkeitsgrad deutlich an, sodass ihr euch die Entscheidung gut überlegen müsst. Ärgerlicherweise gibt es keine Möglichkeit, den Spielmodus nachträglich zu ändern. Wenn ihr im Laufe des Spiels damit nicht mehr klarkommt, müsst ihr wohl oder übel ein neues Spiel starten.