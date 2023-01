von Sergej Jurtaev (Samstag, 28.01.2023 - 14:58 Uhr)

Der Klassenwechsel ist eine wichtige Mechanik in Fire Emblem Engage, um das Beste aus euren Charakteren herauszuholen. Es gibt eine große Vielzahl an Klassen, zu denen all eure Figuren auch wechseln können. Wie genau das funktioniert, verraten wir euch in diesem Guide.

Der Klassenwechsel ist wichtig, damit eure Helden noch stärker werden können. (Quelle: Screenshot spieletipsp)

Voraussetzungen, um die Klasse zu wechseln

Eure Charaktere sind zunächst einer Basis-Klasse zugeordnet. Wenn ihr diese ausreichend trainiert, habt ihr die Möglichkeit, in eine erfahrene Klasse zu wechseln. Folgende Bedingungen müsst ihr dafür erfüllen:

Eure Figur muss mindestens auf Level 10 sein.

Eure Figur muss die nötigen Waffenfertigkeiten beherrschen.

Ihr benötigt ein Meistersiegel.

Darüber hinaus könnt ihr von einer Basis-Klasse zu einer anderen Basis-Klasse wechseln. Ebenso ist es möglich, von einer erfahrenen Klasse zu einer anderen erfahrenen Klasse oder zu einer Basis-Klasse zu wechseln. Dafür braucht ihr ein Zweitsiegel sowie die passenden Waffenfertigkeiten. Eine Levelvoraussetzung gibt es hingegen keine.

Über das Inventar könnt ihr das Klassenmenü öffnen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Wenn das alles gegeben ist, könnt ihr einen Klassenwechsel durchführen. Öffnet dazu das Menü und geht auf „Inventar“. Wählt ihr jetzt eine Figur aus, findet ihr im nächsten Fenster die Option „Klassenwechsel“. Im Klassenmenü werden alle Klassen aufgelistet, zu denen ihr wechseln könnt. Bei Klassen, die ausgegraut sind, erfüllt die Figur die Voraussetzungen noch nicht.

Meistersiegel und Zweitsiegel erhalten

Der Klassenwechsel wird erst ab Kapitel 8 interessant für euch. Ab Kapitel 8 könnt ihr Meister- und Zweitsiegel nämlich im Laden des Somniel für je 2.500 Gold kaufen. Die Anzahl ist begrenzt, wird jedoch nach abgeschlossenen Kapiteln aufgestockt. Ab Kapitel 18 bietet der Laden unbegrenzt Meister- und Zweitsiegel an. Ihr erhaltet die Siegel aber auch hier und da als Belohnung oder findet sie in Truhen. Deswegen ist es möglich, schon vor Kapitel 8 an ein paar Siegel heranzukommen.

Ab Kapitel 18 könnt ihr im Laden unbegrenzt Meistersiegel kaufen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Waffenfertigkeiten lernen

Wenn ihr herumexperimentieren und eure Figuren in komplett neuen Klassen sehen wollt, müsst ihr neue Waffenfertigkeiten lernen. Diese Fertigkeiten könnt ihr von Emblemen lernen, wenn ihr das Band-Level erhöht. Soll ein Charakter zum Beispiel den Schwertumgang lernen, könnt ihr der Figur den Ring von Marth geben und müsst dann die Bande bis Level 5 stärken. Am schnellsten geht das in der Arena beim Emblem-Training, indem ihr ein paar Band-Fragmente investieren. Für Level 5 braucht ihr lediglich 400 Fragmente.

In der Arena könnt ihr den Band-Level mithilfe von Band-Fragmenten erhöhen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Wann sollte ich die Klasse wechseln?

Das Maximallevel liegt bei 20, ihr könnt jedoch schon ab Level 10 in der Klasse aufsteigen. Von daher fragt ihr euch sicher, wann ihr zur höheren Klasse aufsteigen solltet. Wenn ihr bis Level 20 wartet, wird euer Charakter letztlich höhere Werte haben. Im Endeffekt ist es aber nicht so ausschlaggebend wie in älteren Fire-Emblem-Spielen. Erreicht ihr später mit der erfahrenen Klasse Level 20, könnt ihr nämlich mit einem Zweitsiegel euer Level wieder auf Level 1 zurücksetzen (die Statuswerte bleiben gleich), sodass ihr immer weiter leveln könnt.