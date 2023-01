von Sergej Jurtaev (Dienstag, 31.01.2023 - 08:00 Uhr)

Am Anfang eures Abenteuers in SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake erhaltet ihr von Patrick eine Nebenaufgabe. Und zwar sollt ihr seine gigantischen Haftnotizen suchen, die in Bikini Bottom verloren gegangen sind. Die Belohnung dafür ist eine Golddublone. In diesem Guide zeigen wir euch alle Fundorte.

Insgesamt 9 Haftnotizen sind in Bikini Bottom versteckt. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Haftnotiz #1

Die erste Haftnotiz könnt ihr einsammeln, nachdem ihr den Level „Quallenfelder im Wilden Westen“ abgeschlossen habt. Rechts von der Krossen Krabbe findet ihr nun einen Bodenstampfschalter auf der Erhöhung neben den Gegnern bei der kaputten Holzbrücke. Drückt den Schalter, damit schwebende Holzplattformen erscheinen. Am Ende der Plattformen findet ihr rechts neben dem Wasserturm die Haftnotiz.

Drückt diesen Schalter und überquert die Plattformen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Haftnotiz #2

Für die zweite Haftnotiz müsst ihr den Level „Karate in der Innenstadt von Bikini Bottom“ beendet haben. Danach gibt es links neben Sandys Baumkuppel einen Karatetrittschalter. Folgt den Karateballons nach oben und besiegt dort die Gegner, um die Notiz zu erhalten.

Dieser Schalter befindet sich genau neben Sandys Baumkuppel und ist kaum zu übersehen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Haftnotiz #3

Die dritte Haftnotiz könnt ihr frühstens nach dem Level „Piraten-Goo-Lagune“ erhalten. Hinter dem Haus von Thaddäus findet ihr einen Blasenschalter. Aktiviert diesen mit einem Blasenwurf und springt mithilfe des Trampolins auf das Haus. Aktiviert weitere Blasenschalter, um Sprung für Sprung zur Haftnotiz zu gelangen.

Drückt den Schalter hinter Thaddäus' Haus, um euch einen Weg zu dieser Notiz zu bahnen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Haftnotiz #4

Nach dem Level „Piraten-Goo-Lagune“ könnt ihr auch die vierte Haftnotiz einsammeln. Benutzt dazu die Schleuder gegenüber von SpongeBobs Ananas, die euch auf den Abfalleimer befördert. Drückt hier den Hakenschwungschalter und meistert die Herausforderung, um die Notiz zu bekommen.

Benutzt diese Schleuder, um die Herausforderung auf dem Abfalleimer zu erreichen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Haftnotiz #5

Diese Haftnotiz könnt ihr nach dem Level „Rock Bottom an Halloween“ bekommen. Hinter SpongeBobs Ananas werdet ihr drei große Glühbirnen entdecken. Folgt den Kabeln und drückt die Schalter, um die Glühbirnen zum Leuchten zu bringen. Daraufhin erscheint eine Schleuder, die euch auf das Schiff bringt. Eliminiert dort alle Gegner und springt dann von der Spitze des Schiffs zur Haftnotiz.

Die blauen Kabel führen euch zu den Schaltern, mit denen ihr die Glühbirnen aktivieren könnt. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Haftnotiz #6

Für die sechste Notiz müsst ihr den Level „Prähistorischer Seetangwald“ abgeschlossen haben. Rechts von der Krossen Krabbe findet ihr dann am Wasser in der Nähe des großen Baumstamms einen Bodenstampfschalter (gegenüber vom Schalter für die erste Notiz). Beendet die Surf-Challenge und ihr erhaltet die Notiz.

Steigt auf das Blasen-Surfboard und meistert diese Herausforderung. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Haftnotiz #7

Die siebte Haftnotiz könnt ihr euch nach dem Level „Mittelalterliche Schwefelfelder“ verdienen. Steigt dazu auf das Seepferd rechts neben dem Haus von Mr. Krabs und reitet durch das Tor daneben. Dadurch aktiviert ihr eine Challenge, bei der ihr durch Flammenringe reiten müsst. Am Ende erwartet euch die Notiz.

Reitet mit dem Seepferd durch das Tor, um die Herausforderung zu starten. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Haftnotiz #8

Diese Notiz könnt ihr ebenfalls nach dem Level „Mittelalterliche Schwefelfelder“ bekommen. Sie befindet sich auf der Spitze des Leuchtturms bei Mrs. Puffs Bootsfahrschule. Es gehört zu einem Hauptziel, das ihr auf die Spitze des Leuchtturms gelangen müsst, sodass ihr die Notiz kaum übersehen werdet.

Ihr werdet im Laufe des Spiels automatisch den Leuchtturm besteigen müssen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Haftnotiz #9

Für die letzte Notiz müsst ihr den Level „Gelee-Handschuh-Welt“ beendet haben. Links von SpongeBobs Ananas findet ihr abseits der Hauptstraße einen Riffbläser bei einem Trampolin. Saugt damit ein paar Gegner ein, springt auf das Trampolin und zerstört dann die Stein-Tikis. So gelangt ihr auf die obere Ebene, wo ihr einige Gegner ausschalten müsst, damit die Haftnotiz erscheint. Begebt euch abschließend zu Patricks Haus, um die Nebenquest abzuschließen und eine Golddublone zu erhalten.