von Sergej Jurtaev (Dienstag, 31.01.2023 - 08:00 Uhr)

In SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake könnt ihr zunächst vier Treffer einstecken, bis der gelbe Quadratschädel dann schließlich zum letzten Checkpunkt zurückkehren muss. Sammelt ihr eine Goldene Unterhose ein, könnt ihr eure Lebensanzeige dauerhaft um eins erhöhen. Die Fundorte der wertvollen Sammelobjekte verraten wir euch in diesem Guide.

Dank der Goldenen Unterhosen könnt ihr SpongeBobs Gesundheit auf maximal sechs Trefferpunkte erhöhen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Goldene Unterhose #1

Es gibt nur zwei Goldene Unterhosen und die erste davon ist noch relativ leicht zu finden. Sie ist in der zweiten Welt „Karate in der Innenstadt von Bikini Bottom“ versteckt, was den zweiten Level im Spiel darstellt. Begebt euch hier zum Checkpunkt „Paparazzistraße“ und klettert auf die Backsteinwand vor euch.

Aktiviert dann die Luftmatratze mit einem Blasenwurf und springt gegenüber auf das runde Dach. Danach springt ihr links über den Zaun auf das benachbarte Dach. Blickt jetzt wieder nach links auf die andere Straßenseite, wo ihr die Goldene Unterhose erblicken werdet. Um dorthin zu gelangen, müsst ihr zunächst in Richtung des Ballons gleiten und danach einen Karatetritt ausführen.

Springt mit einem Karatetritt zum Ballon, um die Goldene Unterhose zu erreichen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Goldene Unterhose #2

Die zweite Goldene Unterhose befindet sich in dem Level „Mittelalterliche Schwefelfelder“, der vorletzten Welt im Spiel. Teleportiert euch zunächst zum Checkpunkt „Schlosshof“. Die Unterhose ist in der Hütte des Schmieds (Blacksmith) versteckt, doch der Eingang wird von Stein-Tikis blockiert.

Um hineinzugelangen, geht ihr erst in den violetten Turm und begebt euch ganz nach oben. Springt dann von der Turmspitze aus runter auf die Burgmauern über der Schmiedehütte. Wenn ihr nun vom Geländer aus in den Abgrund guckt, werdet ihr ein paar schwebende Tikis entdecken. Sie führen euch nach unten zu einem versteckten Durchgang in den Burgmauern. Gleitet also vorsichtig nach unten, zerstört die Holz-Tikis und sammelt dahinter die Goldene Unterhose ein.