von Sergej Jurtaev (Dienstag, 31.01.2023 - 16:57 Uhr)

SpongeBob: The Cosmic Shake | Alle Goldenen Pfannenwender finden (Spongelock Holmeskopf)

In jedem Level von SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake ist ein Goldener Pfannenwender versteckt, den ihr finden könnt. Die Pfannenwender haben keine besondere Funktion, sondern sind nur geheime Sammelobjekte, die ihr für die Trophäe „Spongelock Holmeskopf“ suchen müssen. In diesem Guide verraten wir euch alle Fundorte.

Acht solcher Goldenen Pfannenwender müsst ihr insgesamt sammeln. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Goldener Pfannenwender #1

Level: Quallenfelder im Wilden Westen

Begebt euch zum Checkpunkt „Fahrschule“. Nach dem Eingangsschild müsst ihr auf den Wagen auf der rechten Seite springen. Die grüne Ladung auf dem Wagen fungiert als Trampolin, sodass ihr auf die obere Holzplattform gelangen könnt. Nach ein paar weiteren Sprüngen erreicht ihr eine große runde Holzplattform. In der Ferne solltet ihr bereits den Pfannenwender auf der Felssäule im Wasser erkennen. Springt zunächst auf die schwebenden Tikis, um die hohe Felssäule zu erreichen und gleitet dann zum Pfannenwender.

Von der hohen Felssäule aus könnt ihr zum Pfannenwender gleiten. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Goldener Pfannenwender #2

Level: Karate in der Innenstadt von Bikini Bottom

Der Pfannenwender befindet sich am Ende des Abschnitts „Seitengasse“, dort, wo ihr den Karatetritt lernt. Untersucht anschließend den Lastwagen, um hinter den Tikis den Pfannenwender zu entdecken.

Hinter den Tikis versteckt sich hier der Pfannenwender im Lastwagen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Goldener Pfannenwender #3

Level: Piraten-Goo-Lagune

Teleportiert euch zum Abschnitt „Musikalische Meerjungfrau“ und spielt bis zum Wrack, wo sich auch die Meerjungfrau aufhält. Auf der Spitze des hohen Felsens befindet sich dort der Pfannenwender. Um nach oben zu gelangen, müsst ihr seitlich auf die schwebenden Tikis springen.

Auf der Felsspitze hinter dem Schiffswrack ist dieser Pfannenwender zu finden. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Goldener Pfannenwender #4

Level: Bikini Bottom

Erst nach Abschluss der Piraten-Goo-Lagune könnt ihr den Pfannenwender in Bikini Bottom erreichen. Begebt euch zu SpongeBobs Ananas und springt auf die Felsen gegenüber von der Ananas. Auf der höchsten Felssäule steht eine Holzkiste. Zerstört die Kiste, um den Pfannenwender zu offenbaren, der sich darin versteckt.

In einer auffälligen Holzkiste auf einer Felssäule ist dieser Pfannenwender versteckt. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Goldener Pfannenwender #5

Level: Rock Bottom an Halloween

Wenn ihr das Schattentheater erreicht, werdet ihr euch auf das Dach des Theaters schwingen können, wenn ihr wie vorgesehen den Kabeln folgt. Vom Dach des Theaters könnt ihr links auf die Plattform springen, auf der sich der Pfannenwender befindet.

Gleitet vom Dach des Schattentheaters zum Pfannenwender. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Goldener Pfannenwender #6

Level: Prähistorischer Seetangwald

In der Mitte des Abschnitts „Algendschungel“ erreicht ihr einen Lavaabgrund, den ihr mithilfe von Trampolinen überqueren müsst. Auf dem linken Trampolin ist der Pfannenwender, den ihr eigentlich nicht übersehen könnt.

Springt erst auf das rechte Trampolin und gleitet dann nach links zum Pfannenwender. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Goldener Pfannenwender #7

Level: Mittelalterliche Schwefelfelder

Wenn ihr den Abschnitt „Mäanderson“ erreicht, werdet ihr einen Kampf bestreiten müssen, wenn ihr im hinteren Bereich den großen Baumstamm durchquert. Auf der rechten Seite schwebt der Pfannenwender über einer erhöhten Plattform. Von der gegenüberliegenden Seite könnt ihr in Richtung des Pfannenwenders gleiten.

Von hier aus könnt ihr zu den Plattformen auf der anderen Seite gleiten, um so den Pfannenwender zu erreichen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Goldener Pfannenwender #8

Level: Gelee-Handschuh-Welt

Am Anfang des Abschnitts „Handschuh-Tunnel der Liebe“ findet ihr auf der rechten Seite ein großes auffälliges Bild von Patrick und Handschuh-Heini. Das Bild könnt ihr mit einem Wirbelangriff zerstören, um dahinter den Pfannenwender zu erreichen.