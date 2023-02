von Sergej Jurtaev (Mittwoch, 01.02.2023 - 10:04 Uhr)

Nachdem ihr in SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake die Quallenfelder im Wilden Westen abgeschlossen habt, könnt ihr euch bei Plankton vor dem Abfalleimer eine Nebenquest abholen. Und zwar sollt ihr nach seinem Haustier Fleckchen suchen. In jeder Welt gibt es ein Versteck von Fleckchen, die wir euch in diesem Guide verraten.

Helft Plankton dabei, sein Haustier Fleckchen zu finden. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Fleckchens Versteck #1

Level: Quallenfelder im Wilden Westen

Teleportiert euch zum Abschnitt „Kakteenhügel“ und folgt dem Weg geradeaus bis zur Holzbrücke und dem Kaktusholzschild. Biegt hier nach links ab und lauft zum Trampolin. Benutzt das Trampolin, um auf die obere Ebene zu gelangen, wo sich Fleckchen hinter einem Tierschädel befindet.

Fundort von Fleckchen im Level „Quallenfelder im Wilden Westen“. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Fleckchens Versteck #2

Level: Karate in der Innenstadt von Bikini Bottom

Begebt euch zum Checkpunkt „Hinterhof“ und ihr solltet Fleckchen direkt oben rechts auf einem Balkon erblicken. Springt auf den blauen Anhänger auf der linken Seite, aktiviert die Luftmatratze mit einem Blasenwurf und springt dann vorsichtig auf die andere Seite zu Fleckchen.

Fundort von Fleckchen im Level „Karate in der Innenstadt von Bikini Bottom“. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Fleckchens Versteck #3

Level: Piraten-Goo-Lagune

Reist zum Abschnitt „Schiffswrack-Schatz“ und spielt bis zum Schiffswrack. Geht zur Spitze des Wracks, damit es sich nach vorne neigt. Zu eurer Rechten könnt ihr nun auf das Blasensurfbrett springen und Schiffsmast im Wasser surfen, auf dem sich Fleckchen befindet.

Fundort von Fleckchen im Level „Piraten-Goo-Lagune“. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Fleckchens Versteck #4

Level: Rock Bottom an Halloween

Am Ende des Abschnitts „Bushaltestelle“ kurz vor dem Zuckerdorf müsst ihr auf das Trampolin springen und dabei nach hinten blicken. Oben auf dem Felsen hinter euch ist Fleckchen.

Fundort von Fleckchen im Level „Rock Bottom an Halloween“. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Fleckchens Versteck #5

Level: Prähistorischer Seetangwald

Teleportiert euch zum Checkpunkt „Höhlenmalereihöhle“. Dreht euch dort einfach um 180 Grad und ihr werdet Fleckchen hinter euch entdecken.

Fundort von Fleckchen im Level „Prähistorischer Seetangwald“. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Fleckchens Versteck #6

Level: Mittelalterliche Schwefelfelder

Begebt euch zum Abschnitt „Mäanderson“. Nachdem ihr dort den Fluss mithilfe der treibenden Holzplattformen überquert habt, findet ihr links oben auf dem Felsen einen Bodenstampfschalter. Dort an der Klippe springt ihr auf die Luftmatratze und surft dann zur Holzplattform auf der gegenüberliegenden Seite, um Fleckchen zu erreichen.

Fundort von Fleckchen im Level „Mittelalterliche Schwefelfelder“. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Fleckchens Versteck #7

Level: Gelee-Handschuh-Welt

In der letzten Welt müsst ihr zum Abschnitt „Hauptplatz“. Fleckchen versteckt sich hier vor dem Kinoeingang hinter der runden Säule.