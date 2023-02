von Sergej Jurtaev (Mittwoch, 01.02.2023 - 11:41 Uhr)

Wenn ihr den Level „Karate in der Innenstadt von Bikini Bottom“ in SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake abschließt, könnt ihr bei der Krankenschwester gegenüber von der Baumkuppel eine neue Nebenquest erhalten. Ihr sollt in den erwähnten Level zurückkehren und dort Glückskekse suchen. In diesem Guide zeigen wir euch alle Fundorte.

Helft der Krankenschwester und sammelt die Glückskekse, damit sich die Senioren im Altersheim wieder beruhigen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Glückskeks #1

Startet ganz am Anfang im Filmkorridor und spielt so weit, bis ihr den Korridor verlasst. Nach dem Ausgang befindet sich der Glückskeks links oben auf einem Balkon. Springt links auf die Kartons und dann auf den roten Wagen, um den Glückskeks zu erreichen.

Fundort des ersten Glückskekses. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Glückskeks #2

Den nächsten Glückskeks könnt ihr im Hinterhof einsammeln. Er befindet sich auf der linken Seite vor dem Filmset und ist nicht zu übersehen.

Fundort des zweiten Glückskekses. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Glückskeks #3

Betretet dann im Hinterhof das Filmset und spielt die Karate-King-Szene noch einmal nach. Sobald ihr den Zaun erreicht, müsst ihr die Tikis zerstören und hineinlaufen, um den Glückskeks auf dem Block zu erreichen.

Fundort des dritten Glückskekses. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Glückskeks #4

Teleportiert euch zum Checkpunkt „Seitengasse“ und lauft geradeaus zu den zwei Müllcontainern. Der geschlossene Container leuchtet leicht. Öffnet ihn mit einem Wirbelangriff, um den Glückskeks zu offenbaren.

Fundort des vierten Glückskekses. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Glückskeks #5

Begebt euch zum Abschnitt „Paparazzistraße“. Folgt der Straße einfach und ihr werdet am Ende auf der linken Seite den Glückskeks gegenüber von dem blauen Anhänger finden.

Fundort des fünften Glückskekses. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Glückskeks #6

Als Nächstes geht es zum Abschnitt „Erste nautische Bank“. Nachdem ihr die Kanalisation durchquert habt und mithilfe des Trampolins wieder an die Oberfläche gelangt seid, werdet ihr den Glückskeks rechts neben einem weiteren Trampolin sehen.

Fundort des sechsten Glückskekses. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Glückskeks #7

Teleportiert euch zum Checkpunkt „Dojo-Anwesen“, wo ein Glückskeks unübersehbar vor euch in der Arena platziert wurde.