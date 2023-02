von Sergej Jurtaev (Mittwoch, 01.02.2023 - 12:52 Uhr)

Sobald ihr die Piraten-Goo-Lagune in SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake beendet habt, könnt ihr mit Mr. Krabs in der Nähe der Krossen Krabbe reden, um seine Nebenquest zu erhalten. Ihr sollt für ihn in die Piraten-Goo-Lagune zurückkehren und nach seinen Verlorenen Pennys suchen. Wir haben hier für euch alle Fundorte zusammengetragen.

Insgesamt fünf solcher Pennys hat Mr. Krabs in der Piraten-Goo-Lagune verloren. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Verlorener Penny #1

Teleportiert euch zum Abschnitt „Bongo Beach“ und begebt euch zur Insel in der Mitte mit dem großen Bodenschalter. Richtet die Holzplattformen mithilfe des Bodenschalters so aus, dass sie sich im Süden gegenüber von dem Schiff befinden. Springt dann zum Bereich mit den vielen schwebenden Tikis und biegt hier nach links ab. Auf einer Ebene neben einem Schiffswrack ist der erste Penny.

Verlorener Penny #2

Begebt euch danach zum Checkpunkt „Skorbutsumpf“ und lauft hier zunächst geradeaus zum großen Baum in der Mitte der Insel. Dahinter geht ihr noch ein paar Meter geradeaus und erblickt nach der Holzbrücke den Penny.

Verlorener Penny #3

Danach müsst ihr zum Abschnitt „Sandburg“. Springt nach unten zum Eingang der Sandburg und zerstört die Stein-Tikis, die den Eingang blockieren. Dahinter befindet sich der Penny in einem Käfig.

Verlorener Penny #4

Als Nächstes teleportiert ihr euch zum Abschnitt „Schiffswrack-Schatz“. Genau neben dem Checkpunkt findet ihr rechts einen Schiffsmast im Wasser, auf dem der Penny eingesammelt werden will.“

Verlorener Penny #5

Abschließend müsst ihr zum Hafen Gelée Royale. Begebt euch zum zweiten Teil des Hafens, wo ihr euch nach dem Eingang rechts halten müsst. Der Penny befindet sich dort in einem Holzboot.