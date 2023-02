von Sergej Jurtaev (Donnerstag, 02.02.2023 - 14:50 Uhr)

Die Goldmünzen – im Spiel als Golddublonen bezeichnet – sind die wichtigsten Sammelobjekte in SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake. Das Sammeln der Münzen ist zwar optional und nicht wichtig für den Fortschritt, aber ihr schaltet dadurch neue Kostüme im Shop frei. In diesem Guide verraten wir euch deshalb, wo ihr alle Goldmünzen findet.

Es gibt insgesamt 68 Goldmünzen im Spiel. Ihr müsst aber nur 48 finden, um alle Kostüme freizuschalten. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Goldmünzen in Bikini Bottom

In Bikini Bottom gibt es 8 Goldmünzen. Anders als in den anderen Leveln könnt ihr sie hier jedoch nicht finden, sondern müsst Nebenquests abschließen. Nach jedem Level könnt ihr in Bikini Bottom eine neue Nebenquest annehmen, die auf dem Bildschirm mit einem Icon angezeigt wird. Bei den Nebenquests müsst ihr immer in einen Level zurückkehren und dort nach verschiedenen Objekten suchen. Die Fundorte der Gegenstände haben wir in separaten Guides zusammengetragen.

Goldmünzen in „Quallenfelder im Wilden Westen“

Im Level „Quallenfelder im Wilden Westen“ gibt es insgesamt 11 Goldmünzen an folgenden Orten:

Fahrschule : Untersucht die Spitze des Fahrschulgebäudes auf der linken Seite.

: Untersucht die Spitze des Fahrschulgebäudes auf der linken Seite. Fahrschule : Während der Reitprüfung müsst ihr direkt nach den Zuggleisen rechts die Barrikade durchbrechen.

: Während der Reitprüfung müsst ihr direkt nach den Zuggleisen rechts die Barrikade durchbrechen. Manta Fe : Auf der linken und rechten Seite auf den Dächern sowie auf dem Dach des Gefängnissen in der Mitte gibt es Schalter, die ihr aktivieren müsst. Dadurch erscheinen Plattformen, mit denen ihr die Münze erreicht.

: Auf der linken und rechten Seite auf den Dächern sowie auf dem Dach des Gefängnissen in der Mitte gibt es Schalter, die ihr aktivieren müsst. Dadurch erscheinen Plattformen, mit denen ihr die Münze erreicht. Manta Fe: Meistert links neben dem Gefängnis die Blasenwurf-Challenge.

Die nächsten Goldmünzen könnt ihr nicht beim ersten Durchspielen sammeln. Wiederholt den Level am besten dann, wenn SpongeBob alle Fähigkeiten gelernt hat!

Quallenpfad : Auf der rechten Seite gibt es nach den Trampolinen einen Karatetritt-Schalter.

: Auf der rechten Seite gibt es nach den Trampolinen einen Karatetritt-Schalter. Fahrschule : Links befindet sich ein Blasensurf-Schalter auf einer Holzplattform.

: Links befindet sich ein Blasensurf-Schalter auf einer Holzplattform. Manta Fe : Benutzt die Schleuder links neben dem Gefängnis, um zum Friedhof zu gelangen. Redet in der Mitte mit Thaddäus und besiegt für ihn alle Gegner.

: Benutzt die Schleuder links neben dem Gefängnis, um zum Friedhof zu gelangen. Redet in der Mitte mit Thaddäus und besiegt für ihn alle Gegner. Kakteenhügel : Lauft geradeaus zur blaugestrichenen Holzbrücke und blickt rechts in den Abgrund, um eine Schleuder zu entdecken. Benutzt die Schleuder und besiegt alle Gegner.

: Lauft geradeaus zur blaugestrichenen Holzbrücke und blickt rechts in den Abgrund, um eine Schleuder zu entdecken. Benutzt die Schleuder und besiegt alle Gegner. Saftsammler : Folgt dem normalen Weg und ihr findet nach der dritten Holzbrücke einen Blasensurf-Schalter auf der linken Seite.

: Folgt dem normalen Weg und ihr findet nach der dritten Holzbrücke einen Blasensurf-Schalter auf der linken Seite. Saftsammler : Oben auf der Bergspitze gibt es einen Stampf-Schalter.

: Oben auf der Bergspitze gibt es einen Stampf-Schalter. Stierwurmmine: Unten in der Mitte der Arena ist ein Stampf-Schalter.

Goldmünzen in „Karate in der Innenstadt von Bikini Bottom“

Im Level „Karate in der Innenstadt von Bikini Bottom“ gibt es insgesamt 8 Goldmünzen an folgenden Orten:

Hinterhof : Bei der Karate-King-Szene befindet sich eine Münze im schnelleren Abschnitt auf einer hohen Backsteinwand.

: Bei der Karate-King-Szene befindet sich eine Münze im schnelleren Abschnitt auf einer hohen Backsteinwand. Filmkorridor : Kehrt zum Filmkorridor zurück, nachdem ihr den Karatetritt gelernt habt. Am Ende des Korridors könnt ihr rechts mit dem neuen Skill einen geheimen Bereich erkunden.

: Kehrt zum Filmkorridor zurück, nachdem ihr den Karatetritt gelernt habt. Am Ende des Korridors könnt ihr rechts mit dem neuen Skill einen geheimen Bereich erkunden. Parkplatz : Springt auf die Tikki-Box und die Laternen, um rechts über den Zaun zur Münze zu gelangen.

: Springt auf die Tikki-Box und die Laternen, um rechts über den Zaun zur Münze zu gelangen. Dojo-Anwesen: Nutzt die Tikis links vom Dojo-Anwesen, um hinter das Anwesen zu kommen. Überquert die Wasserpassage mithilfe von Karatetritten, um am Ende die Münze einzusammeln.

Die nächsten Goldmünzen könnt ihr nicht beim ersten Durchspielen sammeln. Wiederholt den Level am besten dann, wenn SpongeBob alle Fähigkeiten gelernt hat!

Filmkorridor : Am Ende des Korridors findet ihr einen Hakenschwung-Schalter.

: Am Ende des Korridors findet ihr einen Hakenschwung-Schalter. Seitengasse : Benutzt die Schleuder auf dem Dach und springt zur nächsten Schleuder, die euch schließlich zur Münze bringt.

: Benutzt die Schleuder auf dem Dach und springt zur nächsten Schleuder, die euch schließlich zur Münze bringt. Seitengasse : Im überfluteten Abschnitt der Seitengasse gibt es unten auf einer Holzplattform eine weitere Schleuder, die zu einer Münze führt.

: Im überfluteten Abschnitt der Seitengasse gibt es unten auf einer Holzplattform eine weitere Schleuder, die zu einer Münze führt. Erste nautische Bank : Benutzt die Schleuder am Anfang im Loch neben der Bank.

: Benutzt die Schleuder am Anfang im Loch neben der Bank. Parkplatz : Im hinteren Teil des Parkplatzes gibt es links auf einem Auto einen Riffbläser-Schalter.

: Im hinteren Teil des Parkplatzes gibt es links auf einem Auto einen Riffbläser-Schalter. Dojo-Anwesen: Auf einem Dach hinter einem blauen Pfeilschild ist ein Hakenschwung-Schalter.

Goldmünzen in „Piraten-Goo-Lagune“

Im Level „Piraten-Goo-Lagune“ gibt es insgesamt 8 Goldmünzen an folgenden Orten:

Skorbutsumpf : Bei der Sardellensuche gibt es im hinteren Bereich eine geheime Höhle, die von Tikis blockiert wird.

: Bei der Sardellensuche gibt es im hinteren Bereich eine geheime Höhle, die von Tikis blockiert wird. Schiffswrack-Schatz : Ihr müsst das Wrack nach hinten neigen und dann links auf die schwebenden Tikis springen, um die Münze au dem Schiffsmast zu erreichen.

: Ihr müsst das Wrack nach hinten neigen und dann links auf die schwebenden Tikis springen, um die Münze au dem Schiffsmast zu erreichen. Hafen Gelée Royale : Die Münze ist links auf einem Gebäudedach. Um dorthin zu gelangen, müsst ihr erst die Dächer auf der rechten Seite überqueren.

: Die Münze ist links auf einem Gebäudedach. Um dorthin zu gelangen, müsst ihr erst die Dächer auf der rechten Seite überqueren. Hafen Gelée Royale: Im zweiten Teil des Hafens ebenfalls auf einem Dach auf der linken Seite. Benutzt das Trampolin, um auf die Dächer auf der rechten Seite zu gelangen. Meistert die Sprungpassagen, um schließlich zur Münze zu kommen.

Die nächsten Goldmünzen könnt ihr nicht beim ersten Durchspielen sammeln. Wiederholt den Level am besten dann, wenn SpongeBob alle Fähigkeiten gelernt hat!

Bongo Beach : Im hinteren Teil der Insel müsst ihr einen Wachturm umkippen und auf das Trampolin springen. Springt nach rechts und ihr findet ein Gitter im Boden, das ihr mit einem Superstampfer zerstören müsst.

: Im hinteren Teil der Insel müsst ihr einen Wachturm umkippen und auf das Trampolin springen. Springt nach rechts und ihr findet ein Gitter im Boden, das ihr mit einem Superstampfer zerstören müsst. Skorbutsumpf : Im westlichen Abschnitt bei den Schiffen gibt es ganz hinten ein weiteres Superstampf-Gitter im Boden hinter einem Babyboom.

: Im westlichen Abschnitt bei den Schiffen gibt es ganz hinten ein weiteres Superstampf-Gitter im Boden hinter einem Babyboom. Musikalische Meerjungfrau : Schwingt euch am Anfang des Checkpunkts rechts zu den Holzplattformen im Wasser, um die kleine Insel mit einem Superstampf-Gitter zu erreichen.

: Schwingt euch am Anfang des Checkpunkts rechts zu den Holzplattformen im Wasser, um die kleine Insel mit einem Superstampf-Gitter zu erreichen. Admiral Killergarnele: Am Ende gibt es auf der kleinen Insel die letzte Münze unter einem Superstampf-Gitter im Boden.

Hinweis: Die Lösung wird demnächst erweitert!