von Sergej Jurtaev (Montag, 06.02.2023 - 21:50 Uhr)

Nach dem ihr den Prähistorischen Seetangwald in SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake erfolgreich beendet habt, werdet ihr im Verlauf automatisch in Bikini Bottom eine Nebenquest von Thaddäus erhalten. Dafür müsst ihr in die erste Welt zurückkehren und Erfrischungen in den Quallenfeldern im Wilden Westen suchen.

Thaddäus hat es nach seinen Abenteuern die Sprache verschlagen. Sammelt Erfrischungen, um seine Redegewandtheit zu reaktivieren. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Erfrischung #1

Die erste Erfrischung findet ihr beim Abschnitt „Quallenpfad“. Euch sind hier beim ersten Durchlauf bestimmt die schwebenden Tiki-Boxen beim Wasserfall aufgefallen, die deplatziert wirkten, da es dort nichts zu holen gab. Nun könnt ihr dort eine Erfrischung abholen.

Fundort der ersten Erfrischung in den Quallenfeldern. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Erfrischung #2

Danach begebt ihr euch zur Fahrschule. Springt dank des Trampolins auf das Gebäude, um oben mithilfe der fahrenden Plattform zu einer hohen Holzplattform zu gelangen, auf der die Erfrischung ist.

Fundort der zweiten Erfrischung in den Quallenfeldern. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Erfrischung #3

Anschließend teleportiert ihr euch nach Manta Fe. Links neben dem Gefängnis, das in der Mitte steht, gibt es eine Schleuder auf einer Felssäule. Dank der Schleuder erreicht ihr den abgelegenen Friedhof, wo ihr euch eine Gold-Münze verdienen könnt. Darüber hinaus ist im hinteren Teil des Friedhofs noch eine Erfrischung versteckt.

Fundort der dritten Erfrischung in den Quallenfeldern. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Erfrischung #4

Teleportiert euch nun zum Checkpunkt „Kakteenhügel“. Lauft hier geradeaus zur blau angestrichenen Holzbrücke und blickt rechts in den Abgrund, um eine Erfrischung auf einer Holzplattform zu erkennen.

Fundort der vierten Erfrischung in den Quallenfeldern. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Erfrischung #5

Abschließend müsst ihr zum Abschnitt „Saftsammler“. Die letzte Erfrischung befindet sich auf der Spitze der Gebirgspassage abseits auf einer hohen Felssäule.