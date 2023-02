von Sergej Jurtaev (Dienstag, 14.02.2023 - 16:48 Uhr)

Wenn ihr den vierten Level, Rock Bottom an Halloween, in SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake abgeschlossen habt, könnt ihr euch von Mrs. Puff bei der Bootsfahrschule eine Nebenmission abholen. Mrs. Puff braucht Gute-Nudel-Stern, mit denen sie ihre Schüler belohnen kann. Ihr müsst nach Rock Bottom zurückkehren und danach suchen. Die Fundorte zeigen wir euch in unserem Guide.

In ihrer Not bleibt Mrs. Puff nichts weiter übrig, als SpongeBob mit der Suche nach den Gute-Nudel-Sternen zu betrauen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Gute-Nudel-Stern #1

Der erste Stern ist nicht sonderlich gut versteckt und befindet sich ganz am Anfang im Abschnitt „Bushaltestelle“. Dreht euch hier einfach nach rechts und springt oben auf die Felssäule, wo der erste Stern platziert wurde.

Fundort des ersten Gute-Nudel-Sterns in Rock Bottom. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Gute-Nudel-Stern #2

Als Nächstes teleportiert ihr euch ins Zuckerdorf. Geht geradeaus an dem Fliegenden Holländer vorbei und springt rechts über die Plattformen zur oberen Ebene mit dem Trampolin. Benutzt das Trampolin, um auf das Hausdach zu gelangen. Anschließend folgt ihr links dem schmalen Pfad und biegt bei der nächsten Möglichkeit nach rechts auf den Weg ab, der zu einem Haus führt. Auf der Rückseite des Hauses ist der Gute-Nudel-Stern neben einem Falschen Holländer, den ihr für den Fliegenden Holländer suchen müsst.

Fundort des ersten Gute-Nudel-Sterns in Rock Bottom. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Gute-Nudel-Stern #3

Im Zuckerdorf gibt es einen weiteren Gute-Nudel-Stern einzusammeln. Dieser befindet sich auf dem großen Rohr, das zum Schneckenrennen führt. Ihr müsst euch zu den Dächern ganz oben im Zuckerdorf begeben und von dort aus zum Rohr mit dem Stern gleiten.

Fundort des ersten Gute-Nudel-Sterns in Rock Bottom. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Gute-Nudel-Stern #4

Teleportiert euch anschließend zum Abschnitt „Schattentheater“. Der Stern befindet sich auf dem Dach des Schattentheaters.

Fundort des ersten Gute-Nudel-Sterns in Rock Bottom. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Gute-Nudel-Stern #5

Als Letztes müsst ihr zum Checkpunkt „Museumsrutsche“. Kämpft euch durch den Abschnitt, bis ihr nach der kurzen Kanalisation auf ein großes Trampolin springen müsst, um die Rutsche kurz vor dem Museum zu erreichen. Normalerweise würdet ihr nach dem Trampolin nach links rutschen. Um den letzten Gute-Nudel-Stern zu bekommen, müsst ihr aber nach rechts rutschen. Überwindet den Abgrund mithilfe der Karatetrittballons, um wenig später den Stern einzusammeln.