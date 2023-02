von Sergej Jurtaev (Sonntag, 12.02.2023 - 14:40 Uhr)

Wenn ihr die Mittelalterlichen Schwefelfelder in SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake abgeschlossen habt, könnt ihr euch bei König Gary in der Nähe der Bootsfahrschule eine neue Nebenmission erhalten. Um Gary zurückzuverwandeln, müsst ihr einen Trank brauen. Wo ihr die Zutaten dafür findet, erfahrt ihr in unserem Guide.

Um SpongeBobs Hausschnecke zurückzuverwandeln, müsst ihr einen Zaubertrank besorgen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Sprich mit Lexie über einen Zaubertrank

Bevor ihr mit der Suche nach den Trankzutaten beginnen könnt, müsst ihr erst einmal mit Lexie reden. Ihr findet die Hexe vor ihrer Hütte im Abschnitt „Lexies Hütte“. Um euch einen Zaubertrank herstellen zu können, müsst ihr ihr sieben Trankzutaten bringen, deren Fundorte wir euch nachfolgend zeigen.

Trankzutat #1

Teleportiert euch zum Checkpunkt „Irrgarten“. Geht durch das große Tor des Gartens und biegt direkt nach rechts ab, um die erste Zutat in der Sackgasse zu entdecken.

Fundort der ersten Trankzutat in den Schwefelfeldern. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Trankzutat #2

Als Nächstes teleportiert ihr euch zum Schlosshof. Dreht euch um 180 Grad und geht die Treppe runter zum Wasser. Rechts hinter den Tikis ist die Trankzutat versteckt.

Fundort der zweiten Trankzutat in den Schwefelfeldern. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Trankzutat #3

Im Schlosshof ist eine weitere Trankzutat versteckt. Wobei versteckt ist sie nicht wirklich. Sie befindet sich vor der Hütte des Schmieds und ist kaum zu übersehen.

Fundort der dritten Trankzutat in den Schwefelfeldern. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Trankzutat #4

Im Abschnitt „Lexies Hütte“ ist ebenfalls eine Trankzutat zu finden. Gleitet oben von der Hütte zum großen Baumstamm, der zum Abschnitt „Mäanderson“ führt, um die Zutat einzusammeln.

Fundort der vierten Trankzutat in den Schwefelfeldern. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Trankzutat #5

Anschließend geht es weiter zum Checkpunkt „Mäanderson“. Die Trankzutat befindet sich in der nordöstlichen Ecke, dort wo ihr den Fluss mithilfe von schwimmenden Plattformen überqueren müsst.

Fundort der fünften Trankzutat in den Schwefelfeldern. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Trankzutat #6

Reist zum Abschnitt „Barden-Casting“ und ihr werdet eine Trankzutat direkt vor euch sehen.

Fundort der sechsten Trankzutat in den Schwefelfeldern. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Trankzutat #7

Abschließend müsst ihr zum Checkpunkt „Kuchenballsaal“. Rechts am Ende des Schlafsaals müsst ihr auf die schwebenden Tikis springen, um den großen Holzbalken zu erreichen, auf dem sich die Trankzutat befindet.