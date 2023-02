von Josua Schneider (Dienstag, 14.02.2023 - 15:19 Uhr)

Overwatch 2 ist für einiges bekannt, aber ein Dating Sim ist definitiv eine Neuerung für den Multiplayer-Shooter. Und doch könnt ihr euch zum Valentinstag an Genji oder Mercy annähern. In diesem Guide zeigen wir euch, welche Belohnungen ihr dafür bekommt und welche Belohnungen ihr dafür bekommt.

Amor-Hanzo zeigt euch in Loverwatch den Weg zum Herzen eurer Angebeteten. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Belohnungen in Loverwatch

Nach dem Durchspielen der Simulation erhaltet ihr je nach euren Entscheidungen verschiedene Belohnungen:

Das Spieler-Icon, den Titel und das Highlight-Intro „Genjis Frieden“ (nach dem Durchspielen von Genjis Route)

Das Spieler-Icon, den Titel und das Highlight-Intro „Mercys Engel“ (nach dem Beenden von Mercys Route)

Eine von 18 verschiedenen Valentinskarten

Eine von 14 Kartenvorderseiten

Die Karten könnt ihr im Browser öffnen und dann die Bilddateien abspeichern. Ob die verdienten Karten direkt mit euren Entscheidungen zusammenhängen oder zufällig verteilt werden, ist momentan noch nicht bekannt. Es ist nur sicher, dass ihr Karten vom jeweils ausgewählten Helden erhaltet.

Um die Belohnungen für Overwatch 2 zu erhalten, müsst ihr euch mit eurem Blizzard-Konto einloggen und dem Zugriff auf euren Battle-Tag zustimmen.

Diese und viele weitere Karten könnt ihr euch im Overwatch Dating-Sim verdienen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Das geheime Ende von Loverwatch

Für das geheime Ende von Loverwatch müsst ihr nichts weiter tun, als das Spiel zweimal zu beenden. Beim Start des dritten Durchlaufs landet ihr direkt im geheimen Ende und erhaltet nach einem kurzen Dialog mit Amor das Spieler-Icon und den Titel „Amors Pfeil“.

Außerdem bekommt ihr das Highlight-Intro „Amors Pfeil“, obwohl es nicht in Loverwatch erwähnt wird. In eurer Heldenübersicht in Overwatch 2 wird es allerdingst verfügbar.

Wie startet ihr den Dating-Sim von Overwatch 2?

Loverwatch lässt sich nicht im Spiel selbst starten, sondern ist ein Browsergame. Ihr findet es auf der Seite von Blizzard oder unter der Adresse www.loverwatch.gg.

Das Spiel startet automatisch, wenn euer Browser damit kompatibel ist. Die folgenden Browser werden mindestens empfohlen:

Google Chrome 106.0.5249

Mozilla Firefox 106.0.2

Microsoft Edge 106.0.1370.52

Safari 15

Auch wenn ihr euch nicht mit eurem Blizzard-Konto anmeldet, wird euer Fortschritt gespeichert, selbst nachdem ihr den Browser geschlossen habt. Cookies sei Dank.

