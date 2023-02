von Sergej Jurtaev (Donnerstag, 16.02.2023 - 17:51 Uhr)

Die meisten Monster entwickeln sich in Pokémon Karmesin und Pupur durch Levelaufstiege. Darüber hinaus gibt es noch Pokémon, die ein Entwicklungsitem brauchen, um die neue Form zu erreichen. Einige wenige Monster besitzen jedoch ganz spezielle Entwicklungsmethoden, die ohne Tipps kaum herauszufinden sind. In diesem Guide verraten wir euch die besonderen Entwicklungen.

Pamamo zu Pamomamo entwickeln

Pamamo und Pamomamo in Pokémon Karmesin und Purpur. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Wenn ihr die R-Taste drückt, könnt ihr das erste Pokémon in eurem Team in die Spielwelt hinausschicken, damit es euch folgt. So müsst ihr mit Pamamo insgesamt 1.000 Schritte zurücklegen. Das macht ihr am besten in einer Stadt, wo euch keine anderen Pokémon in die Quere kommen und ihr in Ruhe im Kreis laufen könnt. Wenn das geschafft ist, wird sich Pamamo nach dem nächsten Levelaufstieg zu Pamomamo entwickeln.

Zwieps zu Famieps entwickeln

Zwieps und Famieps in Pokémon Karmesin und Purpur. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Zwieps entwickelt sich ab Level 25 zu Famieps. Voraussetzung dafür ist, dass Zwieps vor dem Levelaufstieg ein Pokémon in einem traditionellen Pokémon-Kampf besiegt. Über einen Auto-Kampf wird die Entwicklung nicht ausgelöst. Famieps hat zwei verschiedene Formen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % wird es zu einer Viererfamilie. Wenn ihr Glück habt, erhaltet ihr mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 % hingegen eine Dreierfamilie (siehe Bild).

Rasaff zu Epitaff entwickeln

Rasaff und Epitaff in Pokémon Karmesin und Purpur. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Um Rasaff zu entwickeln, müsst ihr zunächst 20-mal die Geistattacke „Zornesfaust“ einsetzen. Diese erlernt Rasaff auf Level 35. Habt ihr das erledigt, wird sich Rasaff nach dem nächsten Levelaufstieg zu Epitaff entwickeln.

Knarbon zu Crimanzo oder Azugladis entwickeln

Knarbon, Crimanzo und Azugladis in Pokémon Karmesin und Purpur. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Knarbon entwickelt sich zu Crimanzo, wenn ihr ihm das Item „Glorienrüstung“ gebt. Zu Azugladis wird es hingegen, wenn ihr das Item „Fluchrüstung“ einsetzt. Die Glorienrüstung könnt ihr nur in Karmesin und die Fluchrüstung nur in Purpur bekommen. Die entsprechende Rüstung erhaltet ihr vom Kuriositätensammler in Pinchores, wenn ihr ihm 10 Bronzel- bzw. Fatalitee-Splitter gebt.

Dummisel zu Dummimisel entwickeln

Dummisel und Dummimisel in Pokémon Karmesin und Purpur. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Dummisel entwickelt sich nach einem Levelaufstieg, wenn es die Attacke „Hyperbohrer“ beherrscht. Hyperbohrer erlernt es auf Level 32. Ähnlich wie Famieps hat auch Dummimisel zwei Formen. Zu 99 % erhaltet ihr die gewöhnliche Zweisegmentform, die auch in der Wildnis anzutreffen ist. Die Dreisegmentform bekommt ihr hingegen nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 %.

Girafarig zu Farigiraf entwickeln

Girafarig und Farigiraf in Pokémon Karmesin und Purpur. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Girafarig entwickelt sich zu Farigiraf nach einem Levelaufstieg, wenn es die Attacke „Doppelstrahl“ beherrscht. Girafarig erlernt Doppelstrahl auf Level 32.

Weherba zu Horrerba entwickeln

Weherba und Horrerba in Pokémon Karmesin und Purpur. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Weherba hat die gleiche Entwicklungsmethode wie Pamamo und Relluk. Ihr müsst Weherba aus seinem Pokéball holen und damit insgesamt 1.000 Schritte laufen. Nach dem nächsten Levelaufstieg wird es sich zu Horrerba entwickeln.

Relluk zu Skarabaks entwickeln

Relluk und Skarabaks in Pokémon Karmesin und Purpur. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Relluk hat die gleiche Entwicklungsmethode wie Pamamo und Weherba. Ihr müsst Relluk aus seinem Pokéball holen und damit insgesamt 1.000 Schritte laufen. Nach dem nächsten Levelaufstieg wird es sich zu Skarabaks entwickeln.

Normifin zu Delfinator entwickeln

Normifin und Delfinator in Pokémon Karmesin und Purpur. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Normifin kann sich ab Level 38 zu Delfinator entwickeln. Das geht allerdings nur, wenn ihr im Multiplayer-Modus spielt und Normifin im Level aufsteigt, während ein anderer Spieler zuschaut. Delfinator unterscheidet sich zunächst nur durch ein Herzsymbol auf seiner Brust von Normifin. Allerdings besitzt Delfinator noch eine sehr starke Heldenform. Diese nimmt es an, wenn es in einem Pokémon-Kampf ausgewechselt wird.

Caesurio zu Gladimperio entwickeln

Caesurio und Gladimperio in Pokémon Karmesin und Purpur. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Um Caesurio zu Gladimerio zu entwickeln, müsst ihr mit Caesurio drei wilde Caesurio besiegen, die eine Truppe Gladiantri anführen. Im verlinkten Guide gehen wir detaillierter auf diese Entwicklungsmethode ein.

Gierspenst zu Monetigo entwickeln

Gierspenst und Monetigo in Pokémon Karmesin und Purpur. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Wenn ihr Monetigo haben wollt, müsst ihr 999 Gierspenst-Münzen suchen. Habt ihr so viele Münzen im Inventar, wird sich Gierspenst nach dem nächsten Levelaufstieg entwickeln. Im verlinkten Guide erfahrt ihr, wo ihr die Münzen am besten sammeln könnt.

