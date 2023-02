von Manuel Karner (Donnerstag, 23.02.2023 - 10:56 Uhr)

In Company of Heroes 3 glänzt die Fraktion der British Forces mit anpassungsfähiger Infanterie und einer großen Auswahl an Panzern, die auf Infanterie- und Fahrzeugabwehr spezialisiert sind. Welche Besonderheiten die Briten sonst noch mit sich bringen und welche Vor- und Nachteile sie im Vergleich zu anderen Fraktionen haben, erfahrt ihr in diesem Guide.

Die British Force ist auf Infanterie- und Fahrzeugabwehr spezialisiert. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Wichtig: In diesem Guide gehen wir näher auf die zugrundeliegenden Besonderheiten, Stärken und Schwächen der British Forces ein. Kampfgruppen, die mit Kommandopunkten im Gefecht freigeschaltet werden können, spielen im Rahmen des Guides also nur eine untergeordnete oder gar keine Rolle.

Besondere Gebäude-Funktionen und Technologien

Bereits vor dem Bau eines neuen Gebäudes hat die britische Armee einzigartige Funktionen aufzuweisen. So ist sie die einzige Fraktion, die vom Hauptquartier aus einen schweren Waffentrupp rekrutieren kann.

Hauptquartier: Zwar findet die Verstärkung unvollständiger Truppen wie bei den anderen Fraktionen automatisch statt (indem sie in der Nähe des Hauptquartiers stationiert werden), allerdings werden angeschlagene Soldaten erst durch die Errichtung vom Feldkrankenhaus vollständig geheilt.

Hauptquartier: Die British Forces sind in der Lage, schwere Waffentrupps (mit Vickers-Maschinengewehr) bereits zu Spielbeginn auszubilden.

Ausbildungszentrum: Im Ausbildungszentrum kann jeder Einheitentyp (Infanterie, leichte-, mittlere- und schwere Fahrzeuge) durch die Erforschung von Technologien verbessert werden, wodurch beispielsweise Schaden und/oder Feuerrate gesteigert werden des jeweiligen Typs verbessert werden. Tipp: Erforscht nur Technologien für Einheitentypen, die ihr auch tatsächlich ausbildet oder produziert.

Kompanie-Kommandoposten: Bereits produzierte Fahrzeuge können durch die Funktion Zurückziehen und neu ausrüsten das Schlachtfeld verlassen, wodurch euch die entstandenen Einheitenkosten erstattet werden.

Das Überlebenspaket für Panzer (z.B. Leichter M3-Stuart-Panzer) schaltet einerseits das Nebelpaket frei, wodurch Panzer im Gefecht "untertauchen" können und bringt außerdem die automatische Reparatur mit sich, bei der sich Panzer wiederherstellen, wenn sie sich nicht im Kampf befinden.

Die besten Einheiten

Der M3-Stuart-Panzer eignet sich prima zur Abwehr von Infanterie. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Die besten Panzer:

Infrastruktur: Schwerer Matilda-II-Panzer (2-Pfünder-Kanone mit Besa-Maschinengewehr).

Infanterieabwehr: Leichter M3-Stuart-Panzer ist sowohl gegen Infanterie als auch (leichte) Fahrzeuge effektiv und relativ kostengünstig.

Panzerabwehr: Mittlerer Crusader-II-Panzer im Falle der 6-Pfünder-Kanonen-Umwandlung zu einem Crusader Mk 3.

Die Infanteriesektion punktet mit ihrer Anpassungsfähigkeit. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Die beste Infanterie:

Fußgarde-Sektion: Zwei Thompson-Maschinenpistolen sind optimal zur Infanterieabwehr geeignet und mit zwei M9-Bazookas stellen auch Panzer keine Gefahr unbezwingbare Gefahr mehr dar.

Infanteriesektion: Die Standardeinheit der British Forces zählt gleich aus mehreren Gründen zur besten Infanterie der Fraktion. Zum einen ist sie billig (260 Arbeitskraft). Andererseits kann sie mit Panzerbüchsen oder leichten MGs ausgestattet werden, womit sie auf Infanterie- oder Panzerabwehr spezialisiert werden kann. Ganz nebenbei führt die Infanteriesektion auch Gewehrgranaten mit sich, die gegenüber anderen Granaten nicht nur einen Reichweitenvorteil bieten, sie explodieren auch sofort beim Aufprall. Als wäre das nicht schon genug, verfügt die Einheit obendrein über Unterstützungsfeuer, womit sie feindliche Truppen aus der Deckung heraus leichter treffen kann.

Weitere nennenswerte Einheiten:

Die Royal-Engineer-Sektion kann mit Flammenwerfer No. 2, einer starken Flammenwerfer-Version, ausgestattet werden, welche die Durchbruch-Fähigkeit freischaltet, Flächenschaden zufügt und Deckungen ignoriert.

Der CMP-15cwt-Lastwagen kann in einen Sanitäts- und Luftabwehr-Lastwagen umgewandelt werden.

Ein Mittlerer M3-Grant-Panzer ist hinsichtlich seiner Panzerung nicht ganz so gut ausgestattet wie der Schwere Matilda-II-Panzer, kann seine Kanone aber gleich zweimal knapp hintereinander abfeuern und ist dadurch für die Bekämpfung von Infanterie geeigneter.

Mit Ausnahme des Feldkrankenhauses kann auch der Leichte Dingo-Späh-Wagen in der Nähe befindliche Infanterie heilen, liefert im Gegenzug aber keine Verstärkung und ist im Gefecht schnell Kanonenfutter.

Stärken & Schwächen der British Forces

Vorteile der British Forces:

Billige und gleichzeitig anpassungsfähige Infanteriesektion.

Der leichte M3-Stuart-Panzer zählt zu den besten seiner Klasse (nicht zuletzt aufgrund geringer Kosten).

Die Gewehrgranaten der Infanterie haben erhöhte Reichweite und explodieren beim Aufprall sofort.

Viele Möglichkeiten, feindlicher Infanterie und Fahrzeugen etwas entgegenzusetzen.

Nachteile der British Forces: