von Manuel Karner (Donnerstag, 23.02.2023 - 12:44 Uhr)

Company of Heroes 3 | US Forces: Besonderheiten, Stärken & Schwächen

Die US Forces sind in Company of Heroes 3 für all jene Spielerinnen und Spieler von Interesse, die ihren Schwerpunkt entweder auf Infanterie, Fahrzeuge oder Luftunterstützung legen wollen. Was die US Forces sonst noch auf dem Kasten haben und über welche Schwächen ihr Bescheid wissen solltet, erfahrt ihr hier.

Mit den US Forces müsst ihr euch durch den Bau eines Forschungszentrums einen Schwerpunkt wählen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Wichtig: In diesem Guide gehen wir näher auf die zugrundeliegenden Besonderheiten, Stärken und Schwächen der US Forces ein. Kampfgruppen, die mit Kommandopunkten im Gefecht freigeschaltet werden können, spielen im Rahmen des Guides also nur eine untergeordnete oder gar keine Rolle.

Besondere Gebäude-Funktionen und Technologien

Die Medizinische Station sichert kostenlose Verwundeten-Verstärkung, stellt jedoch ein eigenes Gebäude dar.

Hauptquartier: Ihr könnt entweder das Luftwaffenforschungszentrum (schaltet Luftunterstützung frei), das Mechanisierte Forschungszentrum (repariert Fahrzeuge und schaltet Halbkettenfahrzeuge frei) oder das Infanterie-Forschungszentrum (schaltet Hauptmann-Gefolge frei) errichten. Ihr solltet also bereits vor dem Bau eines Forschungszentrums wissen, welchen Schwerpunkt ihr wählt.

Kaserne: Die "M1918-Browning-Automatic-Rifles"-Forschung (kurz. B.A.R.) gewährt jedem Schützentrupp ein leichtes Maschinengewehr, das unabhängig von anderen Waffenverbesserungen gewährt wird.

Die besten Einheiten

Der M4(195) Sherman-Bulldozer ist auf die Zerstörung von Infrastruktur ausgelegt. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Die besten Panzer:

Infrastruktur: Der M4(105) Sherman-Bulldozer ist mit zwei Maschinengewehren Kaliber .30 gegen Infanterie, dank einer 105-mm-Haubitze aber auch gegen Gebäude und die meisten Panzer von Gebrauch. Durch ein montiertes Raumschild kann er außerdem kleine und mittelgroße Deckungen einfach und schnell überwinden.

Panzerabwehr: Der mittlere M4-A1-Sherman-Panzer richtet mit seinem 75mm-Geschütz mittleren Schaden an feindlichen Panzern an und hat im direkten Vergleich mit dem Hellcat-Jagdpanzer eine höhere Feuerrate.

Der M4A3E8-Easy-Eight-Sherman ist nur über die Panzerkampfgruppe: Panzerdoktrin erhältlich, liefert aber die beste Infanterie- und Panzerabwehr der US Forces. Allerdings kostet euch der schwere Kampfpanzer auch satte 22 Bevölkerung.

Weitere nennenswerte Einheiten:

Alle Infanterieeinheiten und die meisten Panzer können ab Veteranenstufe 1 eine sogenannte Offensiv/Zielposition festlegen, die passive Boni oder aktive Fähigkeiten freischaltet.

Anders als üblich gibt es keine herkömmliche Infanterieeinheit, die mit Panzerschrecks ausgestattet werden kann. Stattdessen steht ein Bazooka-Trupp im Waffenforschungs-Zentrum zur Verfügung, der sich ausschließlich zur Panzerjagd eignet.

Das Vierteltonnen-Allradfahrzeug kann sich außerhalb des Gefechts selbst reparieren und muss daher nicht ständig von Pionieren begleitet werden.

Der Pioniertrupp kann frei platzierbare Kampfstellungen bauen, die zusätzliche Deckung für eure Truppen bieten.

Gepanzerter Personentransporter M3 hat vielfältige Möglichkeiten der Umwandlung (Flak-Stellung, Panzerabwehrkanone oder Medizinische Station).

Stärken und Schwächen der US Forces

Vorteile der US Forces:

Der Schützentrupp kann zusätzlich zur herkömmlichen Waffenverbesserung mit M1918-Browning-Automatic-Rifles und (Haft-)Granaten aufgerüstet werden, womit er zu einer der bedrohlichsten Standardeinheiten zählt.

Die US Forces bieten viele unterschiedliche Infanterieeinheiten und Panzer.

Sämtliche Fahrzeuge und Panzer sind nach dem Bau der entsprechenden Gebäude sofort erhältlich. Eine zusätzliche Technologie, die weitere Panzer oder Fahrzeuge freischaltet, ist nicht vonnöten.

Infanterieeinheiten und einige Panzer können nach mit Veteranstufe 1 kostenlos mit einer von zwei neuen Fähigkeiten ausgestattet werden.

Nachteile der US Forces: