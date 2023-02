Das Kettenkrad-Aufklärungsfahrzeug kann bereits im Hauptquartier produziert werden, ist in der Lage Schützenminen zu platzieren und Territoriumpunkte zu erobern.

Der Pioniertrupp kann Betonbunker bauen und diesen zu einem MG-42-Bunker (mit stationärem MG), einem Reparaturbunker (repariert Fahrzeuge in der Nähe) oder einem Medizinischen Bunker (heilt Infanterie in der Nähe) umwandeln. Außerdem ist er in der Lage, Territoriumpunkte schneller als herkömmliche Infanterie einzunehmen.