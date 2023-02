von Laura Heinrich (Dienstag, 21.02.2023 - 12:25 Uhr)

Like a Dragon: Ishin | Alle Nebengeschichten finden und lösen

Auf eurem Weg durch die Hauptgeschichte von Like a Dragon: Ishin werdet ihr mit Ryoma Stück für Stück die Dörfer und dessen Bewohner näher kennenlernen. Manchmal gewollt und manchmal ungewollt, aber Ryomas Herz ist zu gütig, um die Nebengeschichten zu ignorieren. Da sie leider nicht gekennzeichnet sind, zeigen wir euch hier, wo ihr alle Nebengeschichten finden könnt und wie ihr diese löst.

Im Menü könnt ihr stets die Übersicht über alle gefunden Nebenmissionen betrachten. (Quelle: Screenshot spieletipps.de)

Nebengeschichten im Überblick

Ihr werdet relativ früh merken, dass ihr oftmals ungewollt von einer Nebengeschichte in die andere stolpert. Das Problem mit den Nebengeschichten ist, dass ihr erst aktiv vor Ort sein oder mit bestimmten Personen interagieren müsst, damit sie aufgedeckt wird. Im Gegensatz zum Spielvorgänger werden die Nebengeschichten nämlich nicht einfach auf der Karte markiert. Erst dann, wenn ihr sie an einem anderen Ort weiterführen müsst.

Insgesamt gibt es 72 Nebengeschichten, die Ryoma erfüllen kann. Einige davon sind mit der Hauptgeschichte verknüpft und können auch nicht übersprungen werden. Generell ist keine der Nebengeschichte verpassbar, ihr könnt alle auch nach dem ersten Spieldurchgang im Premium Adventure finden.

Einige der Nebengeschichten sind aufeinander aufbauend und können nur nacheinander freigeschaltet werden. Zudem geben euch viele Nebengeschichten einen Zugang zu neuen Freunden und Unternehmungen. Auch wenn die Nebengeschichte beendet ist, könnt ihr beispielsweise die Person erneut aufsuchen, um die Beziehungsbindung zu vertiefen.

In den folgenden Kategorien zeigen wir euch die Fundorte und die Lösungen für alle Nebengeschichten. Da wir sie passend nach den Gebieten unterteilen, stimmt die Nummer der Nebengeschichte nicht mit der Nummernreihenfolge überein.

Hinweis:

Die Liste für die Lösungen und Fundorte der Nebengeschichten wird laufend ergänzt.

Fushimi Nebengeschichten

Lange Rede

Die gesprächige Dame findet ihr an der Grenze zwischen Rakugai und Fushimi. (Quelle: Screenshot spieletipps.de)

Ihr findet in Süd-Yashikimachi zwei Damen, die miteinander reden. Wobei, eigentlich redet nur eine und das ist Sakiko. Diese redet den lieben langen Tag und so viel, dass man sich kaum etwas merken kann. Dadurch hat sie all ihre Kollegen und Bekannte vertrieben, sodass sich Ryoma erbarmt zuzuhören.

Nach ihrem langen Monolog müsst ihr drei Fragen beantworten, damit sie auch weiß, dass ihr richtig zugehört habt.

44. Lange Rede - Runde Zwei

Wenn ihr mal wieder gerne Geschichten hören wollt, schaut doch erneut bei Sakiko vorbei. Diese hat euch wieder viel zu erzählen und will dieses Mal folgende Antworten hören:

Rot, weiß, grün

Amazake

Sumire

Als Belohnung für euer Durchhaltevermögen erhaltet ihr eine Drachenträne und könnt euch seelisch schon mal auf die dritte Runde vorbereiten.

46. Das Parfum

Links neben dem Schrein, welcher sich rechts von der Teradaya Herberge befindet, ist ein Steg. Dort findet ihr einmal den Bootsmann und eine verliebte Frau, welche euch die nächste Nebengeschichte eröffnet.

Die Dame möchte nach Mukurogai für ein Parfüm. Dies kann man dort bei einem Schwarzmarkthändler kaufen. Ryoma, der Held der Stunde, beschließt, dass es zu gefährlich für eine Frau ist und hilft ihr aus. Ihr erhaltet 3 Ryo für den Kauf und müsst nach Mukurogai reisen.

53. Der orientierungslose Bote

Sucht auf dem Holzpodest nach dem orientierungslosen Boten. (Quelle: Screenshot spieletipps.de)

Rechts neben der Terasaya Herberge findet ihr neben dem Schrein einen orientierungslosen Boten stehen. Interagiert mit ihm, damit Ryoma ihm den Weg weist. Hier endet die Geschichte vorerst.

Kehrt nach einiger Zeit zurück und redet mit dem Boten. Er hat es leider nicht geschafft und Ryoma erklärt ihm erneut den Weg. Lasst einige Zeit verstreichen und sprecht ein drittes Mal mit ihm. Dabei bittet er euch ein Paket an Kankichi-San in Yashikimachi zu liefern. Damit endet offiziell die Nebengeschichte. Damit ihr die nächste Quest freischaltet, müsst ihr das Päckchen ausliefern.

54. Treu wie ein Hund

Das Hündchen liegt am Boden vor einem Haus und ihr müsst mit ihm direkt interagieren. (Quelle: Screenshot spieletipps.de)

Ihr findet in Yashikimachi einen wartenden Hund, welcher sehr schwach aussieht. Gebt ihm etwas zu Essen, damit er wieder zu Kräften kommt und beendet die 54. Nebenmission.

70. Trunkenbold in einem fremden Land

Im Izakaya-Lokal hört ihr im Vorbeigehen einen lauten Lärm. Dort befindet sich ein Ausländer, welcher sich als Satow vorstellt. Ein Mann mit großem Charme und großem Interesse, sodass Ryoma die ganze Nacht mit ihm redet und trinkt. Allerdings ist nicht jeder auf Briten gut zu sprechen und die beiden werden überfallen.

Schützt also Satow im Kampf vor dem Ganoven und redet danach mit ihm. Er bittet euch Tagebuchnotizen und Aufzeichnungen über Japan zu finden und ihm zu bringen. Damit ist diese Nebengeschichte vorerst abgeschlossen.

Rakugai Nebengeschichten

19. Sänftenschutz

Sucht den roten Punkt auf und sprecht mit dem Mann vor der Sänfte. (Quelle: Screenshot spieletipps.de)

Ein alter Mann steht vor einer Sänfte und bittet euch um Hilfe. Die Tochter der Kuramitsu-Familie wird von einem bösen Mann gestalkt und soll angeblich entführt werden. Ihr müsst die Sänfte auf dem Weg beschützen und die Banditen in die Flucht schlagen.

Aber Achtung, eure Stufe und eure Ausrüstung sollten beide hochgelevelt sein, da viele Banditen gleichzeitig angreifen. Sobald die Sänfte zu viel Schaden genommen hat, ist die Mission nämlich vorbei.

22. Tanzwut

Diese Quest ist Teil der Nebengeschichte "Ee ja nai ka" aus Fushimi. Denn auch in Rakugai, genauer gesagt in der Nähe des Schreins in Ost Yumekojicho findet ihr die nächste Ee ja nai ka-Tanzversammlung.

Dabei haben die tanzenden Demonstranten eine alte Frau umgestoßen. Da Ryoma nur wenig Verständnis dafür hat, regelt ihr die Sache kurz und knapp auf die gute alte Art. Im Kampf. Als Belohnung für euren Einsatz erhaltet ihr ein Stück zinnoberroten Stoff.

25. Der Schwertnarr

In Sannocho findet ihr einen schlammgrün angezogenen Mann, welcher an der Wand lehnt. Er stellt sich als ein waschechter Schwert-Bewunderer vor und möchte gerne Ryomas Schwert sehen. Allerdings hat er eine Vorliebe für ein ganz bestimmtes Schwert.

Ihr sollt das dunkle Schwert finden und ihm zeigen. Ihr dürft es natürlich behalten, zudem baut ihr eine Bindung zum Schwertnarren auf. Die Nebengeschichte ist zwar an dieser Stelle offiziell beendet, aber je mehr Schwerter ihr ihm zeigt, desto höher steigt eure Beziehung an.

26. Rettung um jeden Preis

Diese Quest schaltet ihr automatisch im Vorbeigehen frei. (Quelle: Screenshot spieletipps.de)

In der Passage in Süd-Umekojicho findet ihr einen Mann im blauen Gewand, welcher euch beim Passieren automatisch anpöbelt. Allerdings nur im guten Sinne, denn er fühlt sich als Beschützer der Stadt. Deswegen möchte er auch gleich die junge Dame vor zwei Gaunern beschützen.

Dass das in die Hose geht, war allerdings zumindest für Ryoma vorhersehbar. Nun braucht ihr etwas, um seine Wunden zu heilen. Kauft etwas Wundsalbe für 300 Mon im Gemischtwarenladen und bringt sie ihm vorbei. Zwar ist er nun verarztet, aber immer noch nicht schlauer und rennt in den nächsten Notfall. Für euch endet die Geschichte hier allerdings.

69. Die Gläubigerin der Gerechtigkeit

Sucht den roten Punkt auf, um eine neue Dame kennenzulernen. (Quelle: Screenshot spieletipps.de)

In Umekojicho läuft ihr neben dem Spieleladen direkt in ein streitendes Pärchen. Lauscht dem Gespräch und ihr erfahrt, dass der Typ nur Geld von seiner Geliebten haben möchte. Doch dieses Mal steht euch eine weitere Kämpferin zur Seite gegen die Ganoven.

Helft Yae und beschützt die Geliebte Okiku. Nach dem Kampf kommt ihr mit Yae ins Gespräch und sie eröffnet euch, dass sie eine Schuldeneintreiberin ist; und euch gerne rekrutieren möchte. Sie wartet auf euch beim Schmied für die nächste Nebenmission und gibt euch vorerst 3 Ryo als Dankeschön.

Rakunai Nebengeschichten

3. Die Kunst der Unterhaltung

Da ihr die Nebengeschichte nicht einfach abbrechen könnt, solltet ihr etwas Zeit einplanen. (Quelle: Screenshot spieletipps.de)

Sprecht mit der Shikokuya-Okami in Sannocho und sie erklärt euch ihr Dilemma. Ein namhafter Künstler ist zu Gast und soll die beste Unterhaltung erhalten. Da bietet sich niemand besseres als Ryoma an. Allerdings müsst ihr den Künstler Kanda-Sensei zuerst einmal finden.

Sobald ihr Kanda-Sensei in der Bar gefunden habt, kommt ihr nicht mehr so schnell aus der Quest raus. Denn er entführt euch direkt in das Gesangslokal und in die Tanzbar. Begeistert ihn mit euren Künsten und benennt seine inspirierten Zeichnungen. Eine falsche Antwort gibt es hier bei nicht. Beschützt ihn danach noch vor einigen Gaunern und beendet den Abend. Als Dankeschön erhaltet ihr ein antikes Amulett.

4. Das Ende einer Freundschaft

Startet die Quest, indem ihr bei der Sushibar "Sushi Zanmai" vorbeiläuft. Dort seht ihr zwei Kinder, nämlich Shinta und Miho. Unglücklicherweise läuft Shinta fort und Miho hat keine Zeit mehr, also müsst ihr aushelfen.

Ihr findet Shinta direkt beim großen Schrein im Norden der Karte, in der Nähe des Ginryu-Dojos. Redet mit ihm und versucht die Situation zwischen Shinta und Miho zu entschärfen. Kehrt danach zum Startpunkt zurück und ihr seht, wie Miho abreist.

Ihr müsst nun Shinta helfen und die Sänfte mit Miho aufhalten. Sobald der Countdown startet, biegt direkt links ab und ihr findet schon die Sänfte vor euch. Haltet sie an und erlebt den bittersüßen Abschied mit. Als Belohnung erhaltet ihr von Miho ein Stück regenbogenfarbenen Stoff für eure Schmiede.

5. Tosa-Dialekt für Anfänger

Sucht den orangen Kreis auf, um in der Kawaramachi-Ecke den Mann mit dem Tosa-Brief zu finden. (Quelle: Screenshot spieletipps.de)

In der rechten Ecke von Kawaramachi findet ihr einen Mann, der dringend jemanden aus Tosa sucht. Dieser heißt Fujie und hat ein Kimono-Geschäft. Dort traf er Okinu, mit der er nun eine Brieffreundschaft pflegt. Leider versteht er nur die Hälfte des Briefes, also helft ihm, die Liebe seines Lebens zu erobern.

Ihr müsst insgesamt bei drei Briefen aushelfen, daher müsst ihr jedes Mal erneut an den Ort zurückkommen. Als Belohnung erhaltet ihr einen feinen Seidenstoff und einen Platinklumpen. Folgende Zeilen müsst ihr richtig übersetzen:

Briefzeile Übersetzung Ein Tag ist eine Ewigkeit! Lang ist's her Die Meinige Ich Ob des Wunders, das du bist Dass du wundervoll bist Ist es gar mantrengleich? Machst du das täglich? Kraut und Rüben ist mein Seelenleben Sie hat Gefühle für dich Einen Hauch entfernt Nah bei ihr zu sein Wenn ich einmal kentere, bringst du das Ufer nah Du wirst immer für mich da sein Nicht in die Wogen werfen Feige Männer Ist das Deinige entbrannt Sag ihr, was du empfindest

Sucht ihn nach euren Übersetzungskünsten ein viertes und letztes Mal auf und erfahrt, wie die Geschichte ausgeht. Als Belohnung erhaltet ihr zum Abschluss eine seltene Phönixfeder.

7. Tanz durch den Schmerz

Ihr findet in Rakunai im südlichen Karasumadori neben dem Shogi-Salon erneut eine Ee ja nai ka-Ansammlung. Dieses Mal sind nicht die Demonstranten das Problem, sondern die korrupten Beamten. Als Belohnung erhaltet ihr ein beruhigendes Handtuch.

8. Bote wider Willen

Auf der Shijo-Brücke startet ihr automatisch im fünften Kapitel die Nebenmission Bote wider Willen. (Quelle: Screenshot spieletipps.de)

Im Laufe der Hauptgeschichte kommt euch auf der Shijo-Brücke ein Bote entgegen. Egal, wo ihr steht, er wird in euch reinlaufen und sich leider den Knöchel verstauchen. Da es eine sehr dringende Lieferung ist, helft ihr ihm natürlich aus. Ihr müsst alle sechs Briefe innerhalb von 1:40 Minuten zustellen.

Da das Zeitfenster recht großzügig ist, sollte das kein Problem darstellen. Die Empfänger sind alle als rosa Punkte auf der Karte markiert. Als Belohnung erhaltet ihr ein Goldsiegel vom Boten.

12. Der Sumoringer, nimmersatt

Ausgelaugt und fast verhungert findet ihr am Boden liegend den Sumoriner. (Quelle: Screenshot spieletipps.de)

Am Boden in der südlichen Teramachi-Dori liegt ein Sumoringer, welcher dringend einen Essenssponsor braucht. Denn nur so kann er im Kampf auch siegreich sein. Bringt ihm daher immer wieder mal etwas zum Essen vorbei, damit er im Rang aufsteigen kann. Die Nebengeschichte endet nach der ersten Essensübergabe, aber er zählt weiterhin auf eure Unterstützung.

14. Die zerstreute Frau

Sprecht die zerstreute Frau an, damit die Nebengeschichte startet. (Quelle: Screenshot spieletipps.de)

An der Kreuzung zwischen der Teramachi-Dori und der Karasuma-Dori findet ihr einen Gebetsschrein und einen Ort für Sänftenträger. Neben den Sänftenträgern spricht euch automatisch eine zerstreute Frau an. Sie hat ihren kleinen hellgrünen Geldbeutel verloren und kann nun kein Gemüse für ihre Familie kaufen.

Sobald ihr euer eigenes Landhaus habt, könnt ihr eigenes Gemüse ernten und es der Dame bringen. Jedes Mal, wenn ihr ein Gemüse übergibt, erhaltet ihr eine Belohnung und eure Beziehungsleiste steigt an. Beim ersten Mal erhaltet ihr eine Vitalitätspille und beendet die Nebengeschichte automatisch.

16. Bellen in der Nachbarschaft

Sprecht in einer Marktseitengasse mit dem weiß-schwarzen Hund, welcher aufgeregt vor dem Haus bellt. Kurz darauf kommt eine Nachbarin und kündigt an, dass der Hund bald das Zeitliche segnet, wenn er nicht bald aufhört zu bellen.

Gebt dem Hund daher einen Knochen, damit er zum Bellen aufhört. Knochen findet ihr beispielsweise mit etwas Glück in Brunnen. Die Nebengeschichte endet, sobald ihr den ersten Knochen überreicht habt. Für das Seelenwohl des Hundes und eure Freundschaft solltet ihr ihm auch zukünftig einige Knochen vorbeischmeißen.

Gion Nebengeschichten

57. Weiche Haut und heiße Kurven

Geht neben dem Bordell Yamabuki den langen Weg entlang und ihr werdet vom einem Mann aufgehalten. Auch wenn sein Angebot mehr als kurios klingt, folgt ihm. Sucht euch euren favorisierten Stil aus und wartet auf den ganzen Stolz des Etablissments.

Nur seid ihr (verständlicherweise) nicht ganz einverstanden damit und zehn Ryo zu zahlen, ist doch etwas viel verlangt. Vor allem, weil ihr das Geld in der Regel noch gar nicht habt. Nach einem kurzen Kampf versöhnt ihr euch mit dem Ladenbesitzer und er schenkt euch zwei Sachen, wovon Ryoma nur eine Sache annehmen will, nämlich die drei Ryo.

59. Gemüselust

Sucht in Gion an einem Baum lehnend eine Frau im Kimono. (Quelle: Screenshot spieletipps.de)

Eine recht anzügliche Dame wünscht sich in Gion eine Gurke von Ryoma. Versucht diesem Wunsch nachzugehen und besorgt ihr eine Gurke.

Sonstige Nebengeschichten

66. Junges Gemüse

Ihr werdet an dem Kind oft vorbeilaufen, daher habt stets ein Stück Gemüse dabei. (Quelle: Screenshot spieletipps.de)

Auf dem Weg zur Hauptmann-Kaserne findet ihr ein schreiendes Kind, welches mit seiner Mutter streitet. Der Grund dafür ist, dass das Kind kein Gemüse essen darf, sondern immer nur Tofu. Nehmt ihm also ein Stück Gemüse aus eurem Landhaus mit und überreicht es ihm.

Ihr könnt dem Kind auch 5x einen Rettich übergeben. Es wird sich jedes Mal aufs Neue freuen und euer Beziehungsmeter steigt an. Die Nebengeschichte endet direkt nach der ersten Gemüseübergabe.

Mukurogai Nebengeschichten

18. Der Stubenhocker

In Ost-Umekojicho findet ihr in der Nähe der Strohpuppenhalle ein äußerst seltsames Mutter-Sohn-Gespräch. Der Sohn weigert sich auszuziehen und die Mutter ist stark verzweifelt. Redet mit ihr und sie bittet euch, mit ihrem Sohn, Uchitaro, zu reden.

Die Quest startet direkt und ihr betretet das Zimmer von Uchitaro. Sprecht mit ihm und fragt ihn, wofür er sich begeistert. Nun schlägt Motivationscoach Ryoma zu, allerdings nicht wortwörtlich. Schlagt ihm also nicht ins Gesicht, sondern sprecht seine Zukunft an und stärkt sein Selbstvertrauen.

Danach erfahrt ihr, was der wahre Grund für sein Nichtstun ist und sprecht nochmal mit der Mutter. Diese wird von einem Mann bedroht und dieses Mal kämpft ihr nicht alleine gegen die Meute. Als Dankeschön erhaltet ihr eine regenbogenfarbene Scherbe, Eisenhandschuhe und eine neue Freundschaft.