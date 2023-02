von Laura Heinrich (Dienstag, 21.02.2023 - 12:24 Uhr)

Like a Dragon: Ishin | Schnell Tugend verdienen und einlösen

Neben der Geldwährung Ryo gibt es eine besondere Währung, die für das Vorankommen in Like a Dragon: Ishin ebenso wichtig ist, nämlich Tugend-Punkte. Ryoma kann durch verschiedene Aktivitäten Tugend sammeln und diese gegen Belohnungen einlösen. Wie ihr schnell Tugendpunkte verdienen könnt und welche Belohnungen auf euch warten, zeigen wir euch hier.

Im Leistungsregister könnt ihr euren Tugendfortschritt stets einsehen. (Quelle: screenshot spieletipps.de)

Tugend verdienen

Die Tugend-Punkte haben eine Karma-ähnliche Funktion. Jedes Mal, wenn ihr eine (gute) Tat erledigt, erhaltet ihr im Ausgleich Tugend. Ihr verdient im Prinzip durch fast alles, das ihr im Spiel macht Tugend. Ihr müsst nur darauf achten, was genau ihr häufiger machen müsst.

Nutzt dazu das Leistungsregister im Hauptmenü. Dieses zeigt euch einen Überblick über die Aktivitäten im Spiel an und trackt jede eurer Interaktionen. Das Register ist in fünf Hauptkategorien mit vielen kleinen Unterkategorien unterteilt. Erledigt ihr eine Unterkategorie, erhaltet ihr Tugendpunkte:

Abenteuer: Hier könnt ihr durch das Interagieren mit Mensch und Tier, durchs Essen, Gehen, Beten und Spielen Punkte verdienen.

Landleben: In Ryomas Haus könnt ihr euch um das Kochen, Pflanzen und Ernten kümmern.

Freunde (Laden): In den Läden könnt ihr Bindungen zu den Besitzern aufbauen. Je mehr ihr kauft, desto höher ist die Bindung.

Freunde: Durch die Nebengeschichten erhaltet ihr neue Freunde. Helft ihnen aus und steigert eure Bindung.

Kampf: Je mehr Gegner ihr besiegt, desto mehr Tugend erhaltet ihr.

Außerdem könnt ihr eure Tugend durch das Verwenden von bestimmten Gegenständen erhalten. Sammelt dazu sämtliche Lose vom Boden und löst diese beim Spielstand ein. Dort könnt ihr die Items Geistersake und gesegnetes Wasser als Preis erhalten, welche bis zu 500 Tugendpunkte wert sind.

Tugend-Punkte einlösen

Sucht links oben den markierten Kreis auf, um den Tugend-Priester zu finden. (Quelle: Screenshot spieletipps.de)

Ihr lernt in Kapitel Zwei auch direkt den Priester kennen, bei dem ihr die Tugend-Punkte gegen Belohnungen eintauschen könnt. Er befindet sich später in Rakunai bei einem größeren Schrein, welchen ihr immer wieder aufsuchen könnt. Dieser befindet sich links oben in der Ecke der Karte.

Ihr könnt euch jede Menge verschiedene Belohnungen mithilfe der Tugend-Punkte kaufen, allerdings empfehlen wir euch, damit größtenteils zu warten und nur in eine Sache zu investieren: Kauft euch als Erstes die Tugendvermehrung! Diese hat verschiedene Abstufungen und ihr erhaltet beim Kauf aller Stufen 50% mehr Tugend. Und das jedes Mal, wenn ihr Tugendpunkte bekommt.

Speziell bei Leistungsregisteraufgaben (zum Beispiel „Rede 300 Mal mit einem Mensch oder Tier“), die sehr viele Punkte bringen, ist das sinnvoll. Im Normalfall winken euch 4.000 Punkte, durch die Tugendvermehrung erhaltet ihr allerdings gleich satte 6.000 Punkte. Der Kauf der Belohnung "Reduzierte Tugendbremse" lohnt sich nur, wenn ihr auch oft in Lokale essen geht, ansonsten spart euch die Tugendpunkte hier.

Die Tugendpunkte sind außerdem für das Landleben sehr wertvoll, denn nur hier könnt ihr Verbesserungen für euer Haus kaufen, neue Rezepte und neue Saatarten. In das Ansehen von Ryoma braucht ihr eigentlich gar nicht investieren, denn durch das Erledigen der Nebengeschichten erhaltet ihr genügend Ansehen und steigt ohne Probleme weiter auf.