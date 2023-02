von Ewelina Walkenbach (Montag, 20.02.2023 - 11:14 Uhr)

Der große Schneesturm zieht über Disney Dreamlight Valley und eure Aufgabe ist, es ihn zu beenden. Bei dieser Quest werdet ihr nicht nur Olaf freischalten, sondern stellt auch die nächste Säule im Tal wieder her. Wie ihr den großen Schneesturm beendet und welche Edelsteine ihr dafür benötigt, erklären wir euch in unserem Guide.

Der große Schneesturm und Hinweise für seine Quelle

Nachdem ihr mit Merlin gesprochen habt, wird er euch dazu auffordern, nach Hinweisen für die Quelle des großen Schneesturms in den eisigen Höhen zu suchen. Die Sicht ist durch den Sturm erschwert. Zudem sind die Hinweise auf den ersten Blick gut versteckt. Nicht gut genug für uns, denn in dem folgenden Bild zeigen wir euch den Fundort für den Auslöser des großen Schneesturms.

Der große Schneesturm in Disney Dreamlight Valley begann an dieser Stelle (Bildquelle: Screenshot spieletipps).

Begebt euch also in den Norden der eisigen Höhen und untersucht dort die Felswand. Ihr könnt mit ihr interagieren und es öffnet sich eine große Geheimkammer, in der ihr Olaf findet. Sprecht mit ihm und er wird euch verraten, was ihr als nächstes tun müsst.

Gruselige Eichhörnchen fangen und Erinnerungen finden

Olaf schickt euch hinaus, damit ihr alle gruseligen Eichhörnchen fangt und ihm seine Knöpfe und seine Nase zurückbringt. Diese Aufgabe ist einfach. Die Eichhörnchen findet ihr ausschließlich in den eisigen Höhen. Sie leuchten lila und ziehen einen Rauchschleier hinter sich.

Lauft den Eichhörnchen hinterher und interagiert mit ihnen, sobald ihr sie eingeholt habt. Insgesamt sind es vier gruselige Nager, die ihr fangen müsst. Kehrt zurück zu Olaf und bringt ihm seine Knöpfe und seine Nase. Der Schneemann schickt euch dann zu Elsa.

Nachdem ihr Elsa von der Geheimkammer und Olaf erzählt habt, schickt sie euch zur Säule in den eisigen Höhen. Benutzt eure Gießkanne direkt davor, an der Stelle, an der es glitzert und gießt die Säule. Berichtet Elsa dann davon, was ihr gesehen habt. Ihr sollt dann in der geheimen Kammer nach weiteren Erinnerungen suchen. Die folgenden Bilder zeigen euch die genauen Fundorte.

Die ersten zwei Erinnerungen findet ihr direkt hinter Olaf (Bildquelle: Screenshot spieletipps).

Zwei weitere Erinnerungen findet ihr ganz hinten in der Geheimkammer (Bildquelle: Screenshot spieletipps).

Zwei weitere Erinnerungen findet ihr rechts von Olaf. Dieses Bild zeigt die eine (Bildquelle: Screenshot spieletipps).

Dieses Bild zeigt die andere Erinnerung rechts von Olaf (Bildquelle: Screenshot spieletipps).

Habt ihr alle 6 Erinnerungen eingesammelt, dann kehrt zurück zu Olaf und sprecht mit ihm. Gießt jetzt mit eurer Gießkanne Wasser auf die beiden glitzernden Schneehaufen in der geheimen Kammer, um alle verbliebenen Hinweise zu bekommen.

Im Anschluss sollt ihr in der geheimen Kammer das Buch zum Öffnen der Portale finden. Es befinden sich insgesamt drei Bücher auf dem Boden in der Nähe von Olaf. Schaut euch gut um, ihr könnt sie nicht übersehen. Übergebt Olaf das richtige Buch. Jetzt geht es darum, das zerbrochene Prisma zu reparieren und mit den Edelsteinen das Portal zu öffnen.

Das zerbrochene Prisma reparieren

Um das zerbrochene Prisma zu reparieren, benötigt ihr folgende drei Gegenstände:

Glas: Das stellt ihr einfach aus Sand her, das ihr am Strand sammeln könnt, wenn ihr die bunten Steine mit eurer Spitzhake zerkleinert. Ihr könnt es aber auch bei Kristoff im Laden kaufen. Ihr benötigt 10 Stück. Gereinigte Nachtscherbe: Um diesen Gegenstand herzustellen, benötigt ihr Nachtscherben und Traumscherben. Diese bekommt ihr am schnellsten, wenn ihr dort grabt, wo die Erde leuchtet. Insgesamt benötigt ihr 25 Nachtscherben und 5 Traumscherben (Traumscherben finden), um 5 gereinigte Nachtscherben herzustellen. Zerbrochenes Prisma: Das findet ihr nur in der geheimen Kammer bei Olaf. Schaut euch genau um, denn es liegt auf dem Boden um Olaf herum verteilt. Das Prisma sieht aus wie Zuckerwürfel und glänzt. Ihr benötigt 3 zerbrochene Prismen.

Habt ihr alle Zutaten zusammen, dann stellt das Dreamlightprisma an eurer Werkbank her und kehrt zurück zu Olaf in die geheime Kammer. Interagiert mit dem Sockel, der neben Olaf in der Mitte des Raumes zu finden ist und legt dort das Prisma hinein. Jetzt geht es um die Edelsteine.

Die richtigen Edelsteine finden

Jetzt kommt eine etwas kniffelige Aufgabe innerhalb Olafs Quest. Um den großen Schneesturm endgültig zu beenden und die Säule in den eisigen Höhen zu aktivieren, benötigt ihr jetzt drei Edelsteine, die ihr an den richtigen Säulen in der geheimen Kammer platzieren sollt. Folgende Edelsteine benötigt ihr dafür:

Lila Amethyst auf der ersten Säule rechts.

auf der ersten Säule rechts. Oranger Citirn auf der mittleren Säule links.

auf der mittleren Säule links. Grüner Smaragd auf der letzten Säule rechts.

Wo genau ihr diese Edelsteine finden könnt, lest ihr in dem verlinkten Artikel. Das folgende Bild zeigt euch genau, welche Steine an welcher Säule platziert werden müssen.

Platziert die Edelsteine so wie auf dem Bild zu sehen ist, um den großen Schneesturm in Disney Dreamlight Valley zu beenden. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Interagiert mit dem Portal und zieht die Kugel mitsamt daran gehefteter Arme von Olaf heraus. Ihr müsst jetzt noch die Kugel wiederherstellen und in die Säule einsetzen. Sprecht dafür mit Olaf und lasst euch von ihm umarmen. Ihr findet heraus, dass die Säule in den eisigen Höhen von der Tugend Liebe angetrieben wird.

Durch die Umarmung wurde die Kugel repariert und ihr könnt sie in die Säule einsetzen. Damit beendet ihr den großen Schneesturm und stellt die Säule wieder her. Die erste Quest von Olaf ist dadurch abgeschlossen.

