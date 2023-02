von Manuel Karner (Mittwoch, 22.02.2023 - 11:06 Uhr)

Acht Waffentypen stehen euch in Wild Hearts insgesamt zur Verfügung. Allerdings müsst ihr euch eine Zeitlang mit einer geringeren Anzahl an Waffen begnügen. Wie ihr die restlichen Waffen freischaltet und was sie im Kampf voneinander unterscheidet, erfahrt ihr in diesem Guide.

Natsume ist die begabte Schmiedin von Minato. Mit ihrer Hilfe könnt ihr mächtige Waffen erschaffen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Die fünf Startwaffen

Nachdem ihr das Tutorial von Wild Hearts erfolgreich hinter euch gebracht habt, erlangt ihr Zugriff auf insgesamt fünf verschiedene Waffentypen. Das Karakuri-Katana durftet ihr bereits mit dem Spielstart ausprobieren. Hinzu kommt der Bogen, das Klingen-Wagasa, das Nodachi und der Hammer. Im Folgenden stellen wir euch diese Waffen näher vor:

Karakuri-Katana

Das Karakuri-Katana ist für Einsteiger die perfekte Waffe. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Das Karakuri-Katana ist eine mittelschwere Waffe, die ihr bereits zum Spielstart in den Händen haltet und leicht zu handhaben ist. Mit erfolgreichen Treffern füllt sich eine Leiste direkt über eurem Gesundheitsbalken auf. Ist die Anzeige voll, könnt ihr das Schwert mit der Schultertaste (PS: R2, Xbox: RT) temporär zu einer Kettenklinge transformieren, was sowohl die Reichweite eurer Angriffe als auch den Schaden erhöht.

Tipp: Könnt ihr voraussichtlich keine weiteren Angriffe im transformierten Modus mehr landen oder versucht, das Kemono zu fliehen, könnt ihr das Schwert wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen (PS: R2 + Kreis, Xbox: RT + B) und so die nicht verbrauchte Energie sparen.

Bogen

Der Bogen ist für Fernkämpfer die optimale Wahl. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Den Bogen könnt ihr auf zweierlei Arten halten: Die vertikale Handhabung erlaubt euch langsame, aber stärkere Angriffe. Die horizontale Haltung ermöglicht euch schnellere, aber schwache Angriffe. Allerdings entfaltet die Waffe ihre wahre Kraft erst, wenn ihr nach ein paar Treffern zwischen den beiden Haltungen hin und herwechselt. Aufgeladene Angriffe erlauben euch (je nach Haltung) außerdem einen Pfeilhagel auf euren Gegner zu entfesseln oder einen besonders kräftigen Schuss abzufeuern.

Klingen-Wagasa

Pariert Angriffe mit dem Schirm. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Das Klingen-Wagasa ist eine leichte Waffe, die euch schnelle Kettenangriffe ermöglicht. Je mehr Treffer ihr innerhalb kurzer Zeit landet, desto stärker werden auch eure Attacken. Die Besonderheit des ungewöhnlichen Schirms ist aber die Möglichkeit, damit Angriffe von Kemonos zu parieren. Als besonders nützlich erweist sich die Parade, wenn ihr großflächige Angriffe aufhaltet, denen ihr anderenfalls nur schwer entkommen könntet.

Nodachi

Freunde von schweren Waffen könnten das Nodachi bevorzugen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Bei dem Großschwert handelt es sich selbstverständlich um eine schwere Waffe, deren Angriffe entsprechend langsam vonstattengehen. Allerdings kann sich das bezahlt machen: Immerhin macht kaum eine andere Waffe mehr Schaden pro Treffer. Füllt ihr die Anzeige der Waffe, sind mächtige (wenn auch einmalige) Spezialangriffe möglich, die je nach der Haltung eures Charakters variieren.

Hammer

Ein Hammer, wie ein Fass. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Das Nodachi soll den meisten Schaden pro Treffer machen? Na ja, nicht ganz: Im Grunde kann der Hammer noch fiesere Attacken auf ein Kemono entfesseln, allerdings will der Umgang damit gelernt sein. Die Angriffsfläche vergrößert sich, wenn ihr von Angriff zu Angriff das passende Timing wählt. So könnt ihr Flächenschaden anrichten, der nicht nur mehrere kleine Kemono auf einmal ins Nirwana schickt, sondern mit etwas Pech auch in der Nähe befindliches Karakuri.

Wie kann ich neue Waffen freischalten?

Das war glücklicherweise noch nicht alles. Wenn ihr weiter im Spiel vorankommt, könnt ihr drei weitere Waffentypen freischalten. Dazu müsst ihr einige Hauptquests erledigen, bis ihr das zweite Kapitel von Wild Hearts abgeschlossen habt. Erst wenn ihr den sogenannten Erdspalter in Grund und Boden gestampft habt, erhaltet ihr Zugriff auf die Krallenklinge, die Kanone und den Karakuri-Stab. Was diese drei Waffentypen auszeichnet, verraten wir euch jetzt:

Krallenklinge

Die Krallenklinge ermöglicht flinke Attacken. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Die Krallenklinge ist eine leichte Waffe, die äußerst flinke Angriffe ermöglicht. Sie eignet sich am besten für hinterhältige Attacken. Schlagt ein paar Mal zu, nehmt wieder Abstand ein und vollführt zum passenden Zeitpunkt weitere Kombos. Leichter ermöglicht wird euch dieses Vorgehen mit einem Spezialangriff: Ihr könnt euch an einem Kemono festketten, mit der Ausweichtaste die Position in der Luft verändern und euch schnell zum Monster ziehen, um es mit ein paar Angriffen zu verletzen, ehe ihr wieder das Weite sucht.

Kanone

Die Kanone beschränkt eure Mobilität, richtet aber großen Schaden an. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Die Kanone stellt eine Alternative zum Bogen dar, allerdings handelt es sich hierbei um eine schwerere Waffe. Obendrein müsst ihr beim Einsatz gleich zwei Anzeigen im Auge behalten: Den Qi-Balken und die Wärmeanzeige. Der Qi-Balken entlädt sich mit jedem Schuss, den ihr abgebt. Ihr könnt ihn wieder füllen, indem ihr Zonen auf dem Boden erstellt und euch innerhalb dieses Bereichs aufhaltet. Die Wärmeanzeige füllt sich mit jedem Treffer und nimmt wieder ab, wenn ihr eine Pause zwischen euren Schüssen einlegt. Ist die Leiste voll, überhitzt die Waffe und ihr seid gezwungen eine längere Pause einzulegen. Diese Hindernisse stellen einen Nachteil dar, der durch den verheerenden Schaden der Kanone ausgeglichen wird.

Karakuri-Stab

Der Zauberstab von Wild Hearts. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Der Karakuri-Stab ist nicht bloß ein gewöhnlicher Stock. Stattdessen stecken in dieser Waffe gleich fünf Waffentypen (Tonfas, Riesen-Shuriken, Pike, Stab, Großschwert), weshalb der Umgang damit besonders anfangs schwerfällt. Gelingt euch mit jedem der Waffentyp eine Kombo, füllt ihr die Leiste für einen mächtigen Spezialangriff, bei dem das Großschwert zum Einsatz kommt.

Dieses Video zu Wild Hearts schon gesehen?