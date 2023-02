von Manuel Karner (Donnerstag, 23.02.2023 - 10:55 Uhr)

Bevor ihr das Tutorial von Wild Hearts abgeschlossen habt, könnt ihr im vielfältigen Charaktereditor euren eigenen Charakter erstellen. Aber was, wenn ihr später nicht mehr zufrieden mit euren Einstellungen seid? In diesem Guide verraten wir euch, wie ihr euren Charakter auch nach der Charaktererstellung verändern könnt.

Die Charakteranpassung hat vielerlei Optionen zu bieten. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Kann ich das Aussehen meines Charakters ändern?

Im Rahmen des Tutorials könnt ihr das erste Mal den umfangreichen Charaktereditor von Wild Hearts in Augenschein nehmen und unzählige Anpassungen an eurer Spielfigur vornehmen. Das Problem: Eigentlich habt ihr jetzt gar keine Lust, euch stundenlang mit dem Editor zu beschäftigen. Statt auch noch die Nasenspitze im Detail anzupassen, wollt ihr endlich in die Spielwelt eintauchen und - wie es sich für einen Jäger in Wild Hearts gebührt - Kemonos bekämpfen.

Da kommt es nach ein paar Spielstunden natürlich nicht selten vor, dass ihr unzufrieden mit dem Äußeren eures Helden oder eurer Heldin seid. Glücklicherweise bietet euch das Action-Adventure die Möglichkeit auch nach dem Tutorial den Charaktereditor näher unter die Lupe zu nehmen. Allerdings müsst ihr dafür schon relativ viel Zeit ins Spiel investiert haben.

Charakter nach dem Tutorial anpassen

Wollt ihr euren Charakter erneut anpassen, benötigt ihr das Spiegelglas. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Abseits vom Basis-Karakuri, deren Einsatz vorrangig im Kampf stattfindet, könnt ihr auch Drachen-Karakuri bauen. Neben dem Zelt, einem Lagerfeuer, einer Schmiede und zahlreichen anderen Gegenständen, gibt es weiter unten im Karakuri-Baum auch das sogenannte Spiegelglas. Ihr findet es im Karakuri-Menü auf der 18. Ebene an zweiter Stelle.

Da ihr durch das Voranschreiten in den Hauptquests immer mal wieder neue Drachen-Karakuri ganz ohne der Ausgabe von Kemono-Punkten erhaltet, empfiehlt es sich auf die Freischaltung des Walzrades zu warten. Zwischen dem Walzrad und dem Spiegelglas befindet sich nur ein Drachen-Karakuri, das ihr "erwecken" müsst.

Das Spiegelglas befindet sich weit unten im Karakuri-Menü. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Das Spiegelglas selbst kostet euch 1.500 Kemono-Punkte. Diese Punkte erhaltet ihr durch das Erlegen von Kemonos automatisch. Zusätzliche Kemono-Punkte könnt ihr verdienen, indem ihr die Körperteile von Monstern schädigt. Habt ihr das Spiegelglas freigeschaltet, könnt ihr es überall auf der Spielwelt platzieren. Wir empfehlen aber einen passenden Standort in der Stadt Minato zu wählen, da ihr dorthin sowieso immer wieder zurückkehren müsst. Mit Benutzung des Spiegelglases stehen euch sämtliche Möglichkeiten der Charakteranpassung frei, die ihr bereits zu Spielbeginn hattet. Die Anpassung an sich erfolgt ohne weitere Kosten.

