von Sergej Jurtaev (Freitag, 24.02.2023 - 15:03 Uhr)

Willkommen zu unserer Komplettlösung zu Kirby's Return to Dream Land Deluxe. Dieses Kirby-Abenteuer umfasst sieben Welten, in denen ihr insgesamt 37 Stages abschließen müsst, bevor ihr dem Endboss entgegentreten dürft. Die Deluxe-Neuauflage basiert auf dem Wii-Spiel, das in Deutschland als „Kirby's Adventure Wii“ bekannt ist. Ihr könnt unsere Videolösung auch für das Original zurate ziehen.

Mit unserer Komplettlösung werdet ihr problemlos alle Zahnräder in Kirby's Return to Dream Land finden. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Was ihr über Zauber-Zahnräder wissen müsst

Bevor es mit der Komplettlösung losgeht, hier noch ein paar nützliche Anmerkungen zu den Sammelobjekten im Spiel:

Zauber-Zahnräder sind die einzigen Sammelobjekte im Spiel. Es gibt insgesamt 120 Stück davon zu finden . In jedem Level sind zwischen drei und fünf Zauber-Zahnräder versteckt.

Wenn ihr einen Level spielt, werden euch oben links am Bildschirmrand die gesuchten Zahnräder angezeigt. Wenn ihr zum Beispiel zuerst das zweite Zahnrad findet, leuchtet auch das zweite Symbol oben links auf. So wisst ihr, dass ihr irgendwo zuvor noch ein Zahnrad verpasst habt.

Wollt ihr verpasste Zahnräder in einem bereits abgeschlossenen Level suchen, so müsst den Level noch mal komplett durchspielen, nachdem ihr die Zahnräder eingesammelt habt. Beendet ihr einen Level vorzeitig, wird der Fortschritt nämlich nicht gespeichert .

Die Zauber-Zahnräder braucht ihr, um auf dem Sternenkreuzer Lor neue Räume freizuschalten. Auf der linken Seite sind die Testräume, in denen ihr Kirby's Fähigkeiten ausprobieren könnt. Auf der rechten Seite findet ihr zusätzliche Herausforderungen und im unteren Bereich könnt ihr Minispiele spielen. Die Minispiele könnt ihr im Modus „Lustiges Magoland“ aber von Anfang an spielen und müsst sie nicht erst freischalten. Dieser Modus ist neu in der Deluxe-Neuauflage.

Ihr habt alle Zauber-Zahnräder gesammelt, aber der Spielstand zeigt keine 100 % an? Die neun Herausforderungen im Sternenkreuzer Lor zählen zum Fortschritt . Ihr müsst sie also alle abschließen, wenn ihr 100 % erreichen wollt.

Abschließend sei noch erwähnt, dass ihr in Leveln auch Stempel-Tickets finden könnt. Das sind allerdings keine einzigartigen Sammelobjekte und ihr bekommt sie auch, wenn ihr Minispiele spielt. Die Tickets könnt ihr im Lustigen Magoland gegen Stempel tauschen, um in dem Modus Fortschritt zu machen.

Jetzt starten wir aber mit unserer Komplettlösung zu Welt 1. Auf den Folgeseiten unserer Lösung findet ihr die anderen Welten. Schaut euch unsere Video-Guides an, in denen wir alle Stages abschließen und dabei alle Zahnrad-Fundorte zeigen.

Level 1-1

Level 1-2

Level 1-3

Level 1-4

Level 1-5 (Boss)